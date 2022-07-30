"Азов" признали в РФ "террористической" организацией. Что будет с пленными?

2 августа 2022 года Верховный суд России признал украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. "Азов" стал сорок первым номером в списке террористических организаций, который ведет ФСБ - наряду с "Аль-Каида" и движением "Талибан".

С 16 мая 2022 года в российском плену оказались более 2500 бойцов с завода "Азовсталь" - такие данные приводил президент Украины Владимир Зеленский. Минобороны РФ заявляло о 2439 сдавшихся в плен бойцов "Азова". До этого они 86 дней держали оборону Мариуполя, находясь на территории завода "Азовсталь". Более 50 пленных "азовцев" 29 июля погибли в колонии Еленовка на территории Донецкой области, неподконтрольной Украине. Киев и Москва обвиняют в случившемся друг друга. Что же грозит находящимся в плену бойцам полка и их сторонникам в России?

В суде выступали журналистка и глава ОНК Москвы

Верховный суд России за три часа рассмотрел иск Генпрокуратуры РФ о признании полка "Азов" террористической организацией. До этого заседание два раза переносили на месяц. ВС РФ принял решение удовлетворить иск прокуроров и внести "Азов" в список террористических организаций.

С первого дня заседания суда проходили в закрытом режиме. Тем не менее 1 августа прокремлевские СМИ растиражировали выступление в суде двух свидетелей обвинения. Например, глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков рассказал суду, со ссылкой якобы на показания одного из пленных бойцов полка "Азов", что они практиковали людоедство.

Кроме того, суд заслушал журналистку Марину Ахмедову. "Я собрала многочисленные свидетельства пыток, расстрелов боевиками "Азова" мирных жителей, истязаний, которые не могут быть объяснены тем, что мы враги", - заявила она на заседании суда.

Что грозит "азовцам" и их сторонникам

Последствия решения Верховного суда РФ скажутся как на судьбе попавших в плен бойцов "Азова", так и на их сторонниках. В РФ наказание для организаторов и участников деятельности террористической организации определяет статья 205.5 Уголовного кодекса. Согласно этой статье, создателям и руководителям организации может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного и штрафом до одного миллиона рублей. Рядовые участники могут получить от десяти до двадцати лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Бойцы "Азова" (фото 2020 год)

Что касается сторонников полка "Азов", то в РФ высказывания в защиту "азовцев" теперь могут приравниваться к оправданию терроризма. Статья 205.2 УК РФ предусматривает в качестве наказания за это преступление от двух до пяти лет лишения свободы и штраф до пятисот тысяч рублей. Поэтому эксперты мониторингового центра "Сова" рекомендовали пользователям проверить, в каких группах они состоят в соцсетях и нет ли среди них тех, которые связаны с "террористической" или "экстремистской" организацией. Символика полка "Азов" была признана в РФ экстремистской задолго до сегодняшнего решения Верховного суда. Изображения шевронов "Азова" внесли в реестр экстремистских материалов в 2015 году после соответствующего решения Фрунзенского районного суда во Владимире. Статья 20.3 КоАП РФ предусматривает до 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.

Что такое полк "Азов"

Как рассказывала DW, полк с имиджем одной из самых известных, хорошо подготовленных, но и самых спорных украинских частей входит в структуру Национальной гвардии Украины и подчинен МВД. Его основали ультраправые, а само его существование стало одним из поводов, которые Россия использовала для полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Штаб-квартира "Азова" была расположена в Мариуполе, который сейчас оккупирован российскими войсками.

Российские официальные лица и государственные СМИ представляют "Азов" как "нацистское формирование". Они утверждают, что "азовцы" "минировали дома, совершали зверства и использовали мирных людей в качестве живого щита". Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "азовцев" "военными преступниками".

В ответ на признание полка "Азов" в РФ террористической организацией украинские военные заявили, что Россия "после публичной казни военнопленных полка "Азов" в Еленовке ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений". "Азов" вновь призвал США и другие страны признать Россию "государством-террористом". "Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание - это соучастие", - говорится в заявлении "Азова".

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