 Верховный суд РФ объявил украинский полк ″Азов″ ″террористической″ организацией | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2022

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Россия

Верховный суд РФ объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры, запретив деятельность украинского полка "Азов" на территории России.

Служащие полка Азов покидают завод Азовсталь в Мариуполе 10 мая

Служащие полка "Азов" покидают завод "Азовсталь" в Мариуполе 10 мая

Верховный суд России объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник, 2 августа, он удовлетворил соответствующий иск генеральной прокуратуры РФ. При этом "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению", указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.

Как отмечает "Интерфакс", процесс проходил частично в закрытом режиме.

Новость дополняется.

 

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