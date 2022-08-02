Верховный суд РФ объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией

Верховный суд России объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник, 2 августа, он удовлетворил соответствующий иск генеральной прокуратуры РФ. При этом "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению", указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.

Как отмечает "Интерфакс", процесс проходил частично в закрытом режиме.

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