Верховный суд РФ объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией

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Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры, запретив деятельность украинского полка "Азов" на территории России.
Верховный суд России объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник, 2 августа, он удовлетворил соответствующий иск генеральной прокуратуры РФ. При этом "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению", указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.
Как отмечает "Интерфакс", процесс проходил частично в закрытом режиме.
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