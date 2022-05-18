Пленные с "Азовстали": в России им грозит смертная казнь?

Начиная с 16 мая 959 украинских солдат, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в российский плен, 694 из них - за последние сутки, сообщает Минобороны РФ. Указывается, что среди пленных 80 раненых, 51 из них был помещен на лечение в больницу Новоазовска в самопровозглашенной "ДНР".

Украинская сторона данные Москвы о числе сдавшихся в плен пока официально не подтвердила. Комментируя эвакуацию украинских военных с "Азовстали", замминистра обороны Украины Анна Маляр пообещала, однако, что для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена". Президент страны Владимир Зеленский также выразил надежду, что жизнь солдат удастся сохранить: "Украинские герои нужны Украине живыми".

Состоится ли обмен военнопленными?

Между тем российская сторона начинать переговоры об условиях обмена не торопится. Напротив. 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение депутата фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолия Вассермана о недопустимости возвращения пленных Украине, назвав их "нацистскими преступниками". "Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал спикер.

Вывоз военнопленных с завода "Азовсталь"

В свою очередь председатель думского комитета по международным делам и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий предложил пойти еще дальше и отменить ради процесса над бойцами полка "Азов", находящимися среди пленных, де-факто действующий в России с 1996 года мораторий на смертную казнь, чтобы "показать всему миру, что украинские националисты достойны только высшей меры наказания".

Стремление устроить показательный процесс?

В Германии слова российских парламентариев вызвали нескрываемое удивление и тревогу. "Нужно рассчитывать, что может случиться худшее", - констатирует корреспондент немецкого новостного телеканала ntv в Москве Райнер Мюнц (Rainer Münz). Не исключено, что правительство Путина объявит полк "Азов", который в мире воспринимают с большим скепсисом, террористической организацией и устроят над ним "показательный процесс как над нацистскими преступниками", считает журналист.

Решение о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности в России будет принято Верховным судом РФ 26 мая. Соответствующий иск, с которым в суд обратилась Генпрокуратура РФ, рассмотрят в закрытом режиме.

Гарантии международного права

По оценке военного эксперта из Германии, бывшего генерала НАТО Эгона Раммса (Egon Ramms), приговор к высшей мере наказания в отношении украинских пленных в России стал бы явным нарушением международного права. "Что касается солдат, эвакуированных из Мариуполя, в том числе раненых, то они отправляются в военный плен. Этот процесс регулируется Женевской конвенцией 1949 года, - указал он в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. - И когда я слышу, что депутаты Думы внезапно говорят во всеуслышание, что им (украинским пленным. - Ред.) грозит смертная казнь, я думаю, что российские представители, судя по всему, в очередной раз или неправильно интерпретировали правовую ситуацию, или они снова начинают совершать военные преступления".

Женевская конвенция об обращении с военнопленными была принята в августе 1949 года. В статье 13 этого документа говорится следующее: "С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции".

Другое важное положение этой же статьи: "Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы. Применение к ним репрессалий воспрещается".

Что говорят в бундестаге о пленных с "Азовстали"

Депутаты бундестага также призывают Москву к гуманному обращению с украинскими пленными. "Они нуждаются в этом, и я надеюсь, что это понятно и агрессору России, - заявила глава фракции "зеленых" Бритта Хассельман (Britta Haßelmann). - Россия должна придерживаться Женевской конвенции о защите военнопленных". С ней солидарен председатель фракции "левых" в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). Он доволен, что с помощью дипломатии удалось добиться эвакуации военных с "Азовстали", однако напоминает, что "Россия взяла на себя обязательства хорошо обращаться с пленными солдатами".

Украинские правозащитники с тревогой следят за судьбой своих соотечественников. Руководитель Центра гражданских свобод в Украине, юрист Александра Матвийчук в интервью британскому онлайн-изданию inews призвала ООН обеспечить дополнительные гарантии того, что Москва будет придерживаться положений международного права и достойно обращаться с украинскими военнопленными. По ее мнению, история защитников "Азовстали" "заслуживает того, чтобы в будущем о ней написали книги и сняли фильмы", и у этой истории "должен быть счастливый конец".

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