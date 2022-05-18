Пленные с "Азовстали": в России им грозит смертная казнь?

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В Госдуме РФ предлагают судить бойцов украинского добровольческого полка "Азов" без учета моратория на смертную казнь. Что думают в Германии о таком варианте суда и его возможных последствиях для РФ?
Начиная с 16 мая 959 украинских солдат, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в российский плен, 694 из них - за последние сутки, сообщает Минобороны РФ. Указывается, что среди пленных 80 раненых, 51 из них был помещен на лечение в больницу Новоазовска в самопровозглашенной "ДНР".
Украинская сторона данные Москвы о числе сдавшихся в плен пока официально не подтвердила. Комментируя эвакуацию украинских военных с "Азовстали", замминистра обороны Украины Анна Маляр пообещала, однако, что для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена". Президент страны Владимир Зеленский также выразил надежду, что жизнь солдат удастся сохранить: "Украинские герои нужны Украине живыми".
Между тем российская сторона начинать переговоры об условиях обмена не торопится. Напротив. 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение депутата фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолия Вассермана о недопустимости возвращения пленных Украине, назвав их "нацистскими преступниками". "Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал спикер.
В свою очередь председатель думского комитета по международным делам и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий предложил пойти еще дальше и отменить ради процесса над бойцами полка "Азов", находящимися среди пленных, де-факто действующий в России с 1996 года мораторий на смертную казнь, чтобы "показать всему миру, что украинские националисты достойны только высшей меры наказания".
В Германии слова российских парламентариев вызвали нескрываемое удивление и тревогу. "Нужно рассчитывать, что может случиться худшее", - констатирует корреспондент немецкого новостного телеканала ntv в Москве Райнер Мюнц (Rainer Münz). Не исключено, что правительство Путина объявит полк "Азов", который в мире воспринимают с большим скепсисом, террористической организацией и устроят над ним "показательный процесс как над нацистскими преступниками", считает журналист.
Решение о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности в России будет принято Верховным судом РФ 26 мая. Соответствующий иск, с которым в суд обратилась Генпрокуратура РФ, рассмотрят в закрытом режиме.
По оценке военного эксперта из Германии, бывшего генерала НАТО Эгона Раммса (Egon Ramms), приговор к высшей мере наказания в отношении украинских пленных в России стал бы явным нарушением международного права. "Что касается солдат, эвакуированных из Мариуполя, в том числе раненых, то они отправляются в военный плен. Этот процесс регулируется Женевской конвенцией 1949 года, - указал он в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. - И когда я слышу, что депутаты Думы внезапно говорят во всеуслышание, что им (украинским пленным. - Ред.) грозит смертная казнь, я думаю, что российские представители, судя по всему, в очередной раз или неправильно интерпретировали правовую ситуацию, или они снова начинают совершать военные преступления".
Женевская конвенция об обращении с военнопленными была принята в августе 1949 года. В статье 13 этого документа говорится следующее: "С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции".
Другое важное положение этой же статьи: "Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы. Применение к ним репрессалий воспрещается".
Депутаты бундестага также призывают Москву к гуманному обращению с украинскими пленными. "Они нуждаются в этом, и я надеюсь, что это понятно и агрессору России, - заявила глава фракции "зеленых" Бритта Хассельман (Britta Haßelmann). - Россия должна придерживаться Женевской конвенции о защите военнопленных". С ней солидарен председатель фракции "левых" в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). Он доволен, что с помощью дипломатии удалось добиться эвакуации военных с "Азовстали", однако напоминает, что "Россия взяла на себя обязательства хорошо обращаться с пленными солдатами".
Украинские правозащитники с тревогой следят за судьбой своих соотечественников. Руководитель Центра гражданских свобод в Украине, юрист Александра Матвийчук в интервью британскому онлайн-изданию inews призвала ООН обеспечить дополнительные гарантии того, что Москва будет придерживаться положений международного права и достойно обращаться с украинскими военнопленными. По ее мнению, история защитников "Азовстали" "заслуживает того, чтобы в будущем о ней написали книги и сняли фильмы", и у этой истории "должен быть счастливый конец".
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