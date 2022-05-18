 Пленные с ″Азовстали″: в России им грозит смертная казнь? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Пленные с "Азовстали": в России им грозит смертная казнь?

В Госдуме РФ предлагают судить бойцов украинского добровольческого полка "Азов" без учета моратория на смертную казнь. Что думают в Германии о таком варианте суда и его возможных последствиях для РФ?

Бойцы полка Азов на территории завода Азовсталь, 10 мая 2022 года

Бойцы полка "Азов" на территории завода "Азовсталь", 10 мая 2022 года

Начиная с 16 мая 959 украинских солдат, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в российский плен, 694 из них - за последние сутки, сообщает Минобороны РФ. Указывается, что среди пленных 80 раненых, 51 из них был помещен на лечение в больницу Новоазовска в самопровозглашенной "ДНР". 

Украинская сторона данные Москвы о числе сдавшихся в плен пока официально не подтвердила. Комментируя эвакуацию украинских военных с "Азовстали", замминистра обороны Украины Анна Маляр пообещала, однако, что для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена". Президент страны Владимир Зеленский также выразил надежду, что жизнь солдат удастся сохранить: "Украинские герои нужны Украине живыми".

Состоится ли обмен военнопленными?

Между тем российская сторона начинать переговоры об условиях обмена не торопится. Напротив. 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение депутата фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолия Вассермана о недопустимости возвращения пленных Украине, назвав их "нацистскими преступниками". "Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал спикер.

Вывоз украинских военнопленных с завода Азовсталь, 17 мая 2022 года

Вывоз военнопленных с завода "Азовсталь"

В свою очередь председатель думского комитета по международным делам и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий предложил пойти еще дальше и отменить ради процесса над бойцами полка "Азов", находящимися среди пленных, де-факто действующий в России с 1996 года мораторий на смертную казнь, чтобы "показать всему миру, что украинские националисты достойны только высшей меры наказания".

Стремление устроить показательный процесс?

В Германии слова российских парламентариев вызвали нескрываемое удивление и тревогу. "Нужно рассчитывать, что может случиться худшее", - констатирует корреспондент немецкого новостного телеканала ntv в Москве Райнер Мюнц (Rainer Münz). Не исключено, что правительство Путина объявит полк "Азов", который в мире воспринимают с большим скепсисом, террористической организацией и устроят над ним "показательный процесс как над нацистскими преступниками", считает журналист.

Решение о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности в России будет принято Верховным судом РФ 26 мая. Соответствующий иск, с которым в суд обратилась Генпрокуратура РФ, рассмотрят в закрытом режиме.

Гарантии международного права

По оценке военного эксперта из Германии, бывшего генерала НАТО Эгона Раммса (Egon Ramms), приговор к высшей мере наказания в отношении украинских пленных в России стал бы явным нарушением международного права. "Что касается солдат, эвакуированных из Мариуполя, в том числе раненых, то они отправляются в военный плен. Этот процесс регулируется Женевской конвенцией 1949 года, - указал он в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. - И когда я слышу, что депутаты Думы внезапно говорят во всеуслышание, что им (украинским пленным. - Ред.) грозит смертная казнь, я думаю, что российские представители, судя по всему, в очередной раз или неправильно интерпретировали правовую ситуацию, или они снова начинают совершать военные преступления".

Женевская конвенция об обращении с военнопленными была принята в августе 1949 года. В статье 13 этого документа говорится следующее: "С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции".

Другое важное положение этой же статьи: "Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы. Применение к ним репрессалий воспрещается".

Что говорят в бундестаге о пленных с "Азовстали"

Депутаты бундестага также призывают Москву к гуманному обращению с украинскими пленными. "Они нуждаются в этом, и я надеюсь, что это понятно и агрессору России, - заявила глава фракции "зеленых" Бритта Хассельман (Britta Haßelmann). - Россия должна придерживаться Женевской конвенции о защите военнопленных". С ней солидарен председатель фракции "левых" в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). Он доволен, что с помощью дипломатии удалось добиться эвакуации военных с "Азовстали", однако напоминает, что "Россия взяла на себя обязательства хорошо обращаться с пленными солдатами".

Украинские правозащитники с тревогой следят за судьбой своих соотечественников. Руководитель Центра гражданских свобод в Украине, юрист Александра Матвийчук в интервью британскому онлайн-изданию inews призвала ООН обеспечить дополнительные гарантии того, что Москва будет придерживаться положений международного права и достойно обращаться с украинскими военнопленными. По ее мнению, история защитников "Азовстали" "заслуживает того, чтобы в будущем о ней написали книги и сняли фильмы", и у этой истории "должен быть счастливый конец".

Смотрите также:

  • Киевская область, май 2022

    Война в Украине - 18.05.2022

    Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киевская область, май 2022

    Война в Украине - 18.05.2022

    Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.

  • Солдар, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.

  • Соледар, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.

  • ДНР, 17 мая.

    Война в Украине - 18.05.2022

    Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".

  • ДНР, 17 мая.

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.

  • ДНР, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.

  • Киев, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.

  • Мариуполь, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    "Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.

  • Бахмут, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.

  • Бородянка, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.

  • Бородянка, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.

  • Донбасс, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.

  • Донбасс, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинские военнослужащие на Донбассе.

  • Львов

    Война в Украине - 18.05.2022

    Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.

  • Львов, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.

  • Киев, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.

  • Канны, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.

  • Берлин, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.

  • Гаага, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

  • Фукуока, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 64:03

Что будет с бойцами с "Азовстали" и спасет ли Зеленский "азовцев"? DW Новости (17.05.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Жены украинских бойцов полка "Азов" о своих мужьях, обороне "Азовстали", войне в Украине и Зеленском (13.05.2022)  

Новый штурм "Азовстали", болен ли Путин и будет ли всеобщая мобилизация в РФ? DW Новости (03.05.22)  

Реклама