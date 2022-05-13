 Война в Украине - 18.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.05.2022

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Украина

Война в Украине - 18.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Киевская область, май 2022

    Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киевская область, май 2022

    Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.

  • Солдар, 17 мая

    После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.

  • Соледар, 17 мая

    Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.

  • ДНР, 17 мая.

    Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".

  • ДНР, 17 мая.

    Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.

  • ДНР, 17 мая

    В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.

  • Киев, 17 мая

    Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.

  • Мариуполь, 17 мая

    Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.

  • Подгайное, 16 мая

    Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.

  • Подгайное, 16 мая

    Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.

  • Подгайное, 16 мая

    "Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.

  • Бахмут, 17 мая

    Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...

  • Запорожье, 16 мая

    6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...

  • Запорожье, 16 мая

    Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.

  • Бородянка, 16 мая

    В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.

  • Бородянка, 16 мая

    Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.

  • Донбасс, 17 мая

    Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.

  • Донбасс, 16 мая

    Украинские военнослужащие на Донбассе.

  • Львов

    Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.

  • Львов, 17 мая

    Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.

  • Киев, 17 мая

    Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.

  • Канны, 17 мая

    Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.

  • Берлин, 17 мая

    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.

  • Гаага, 17 мая

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

  • Фукуока, 17 мая

    Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны.


  • Киевская область, май 2022

    Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киевская область, май 2022

    Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.

  • Солдар, 17 мая

    После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.

  • Соледар, 17 мая

    Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.

  • ДНР, 17 мая.

    Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".

  • ДНР, 17 мая.

    Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.

  • ДНР, 17 мая

    В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.

  • Киев, 17 мая

    Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.

  • Мариуполь, 17 мая

    Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.

  • Подгайное, 16 мая

    Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.

  • Подгайное, 16 мая

    Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.

  • Подгайное, 16 мая

    "Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.

  • Бахмут, 17 мая

    Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...

  • Запорожье, 16 мая

    6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...

  • Запорожье, 16 мая

    Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.

  • Бородянка, 16 мая

    В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.

  • Бородянка, 16 мая

    Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.

  • Донбасс, 17 мая

    Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.

  • Донбасс, 16 мая

    Украинские военнослужащие на Донбассе.

  • Львов

    Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.

  • Львов, 17 мая

    Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.

  • Киев, 17 мая

    Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.

  • Канны, 17 мая

    Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.

  • Берлин, 17 мая

    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.

  • Гаага, 17 мая

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

  • Фукуока, 17 мая

    Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны.


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