Война в Украине - 18.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.
После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.
Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.
Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".
Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.
В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.
Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.
Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.
Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.
Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.
"Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.
Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...
6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...
Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.
В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.
Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.
Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.
Украинские военнослужащие на Донбассе.
Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.
Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.
Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.
Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.
Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны.
Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.
После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.
Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.
Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".
Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.
В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.
Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.
Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.
Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.
Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.
"Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.
Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...
6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...
Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.
В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.
Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.
Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.
Украинские военнослужащие на Донбассе.
Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.
Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.
Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.
Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.
Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны.