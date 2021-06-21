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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)

СНБО является координационным органом по вопросам обороны и безопасности при президенте Украины.

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Контекст

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время интервью DW в Киеве

"Украина - форпост между российcкой ордой и странами НАТО"

"Украина - форпост между российcкой ордой и странами НАТО"

Секретарь СНБО Украины в интервью DW - о контактах Киева с Китаем, трибунале над Путиным и предстоящем саммите НАТО.
Политика25 мая 2023 г.
Последствия обстрела гражданской колонны под городом Запорожье, 30 сентября 2022 года

Как в Украине отреагировали на аннексию ее территорий

Как в Украине отреагировали на аннексию ее территорий

"Нас уже нет смысла чем-либо пугать". О реакции украинских властей и настроении на улицах Киева - в репортаже DW.
Конфликты30 сентября 2022 г.
Президент Украины Владимир Зеленский

Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти

Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти

Зеленский за 2,5 года президентства не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров, пишет Сергей Руденко.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW
Сергей Руденко
Колонка
Политика27 октября 2021 г.
Выступление президента Путина по ТВ

Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду?

Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду?

На Украине подготовлен список терминов, с помощью которых госслужащим и СМИ рекомендуется бороться с пропагандой из РФ.
Политика25 октября 2021 г.
Наручники на задержанном

Эксперт по "русской мафии": дни "воров в законе" сочтены

Эксперт по "русской мафии": дни "воров в законе" сочтены

Марк Галеотти - о борьбе Украины против преступного сообщества и действиях "русской мафии" в Европе.
Преступность27 июня 2021 г.
Сирена на полицейской машине

Украинский список "воров в законе". Случайных людей там нет?

Украинский список "воров в законе". Случайных людей там нет?

Правоохранители обещают освободить Украину от влияния криминальных авторитетов. А что происходит на самом деле?
Политика21 июня 2021 г.
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