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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
СНБО является координационным органом по вопросам обороны и безопасности при президенте Украины.
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Контекст
"Украина - форпост между российcкой ордой и странами НАТО"
"Украина - форпост между российcкой ордой и странами НАТО"
Секретарь СНБО Украины в интервью DW - о контактах Киева с Китаем, трибунале над Путиным и предстоящем саммите НАТО.
Политика
25.05.2023
25 мая 2023 г.
Как в Украине отреагировали на аннексию ее территорий
Как в Украине отреагировали на аннексию ее территорий
"Нас уже нет смысла чем-либо пугать". О реакции украинских властей и настроении на улицах Киева - в репортаже DW.
Конфликты
30.09.2022
30 сентября 2022 г.
Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти
Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти
Зеленский за 2,5 года президентства не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров, пишет Сергей Руденко.
Сергей Руденко
Колонка
Политика
27.10.2021
27 октября 2021 г.
Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду?
Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду?
На Украине подготовлен список терминов, с помощью которых госслужащим и СМИ рекомендуется бороться с пропагандой из РФ.
Политика
25.10.2021
25 октября 2021 г.
Эксперт по "русской мафии": дни "воров в законе" сочтены
Эксперт по "русской мафии": дни "воров в законе" сочтены
Марк Галеотти - о борьбе Украины против преступного сообщества и действиях "русской мафии" в Европе.
Преступность
27.06.2021
27 июня 2021 г.
Украинский список "воров в законе". Случайных людей там нет?
Украинский список "воров в законе". Случайных людей там нет?
Правоохранители обещают освободить Украину от влияния криминальных авторитетов. А что происходит на самом деле?
Политика
21.06.2021
21 июня 2021 г.
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