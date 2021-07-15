Комментарий: Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти

На экваторе срока президентства Владимира Зеленского секретарь СНБО Украины Алексей Данилов публично выступил за превращение страны из парламентско-президентской республики в президентскую. Соратник Зеленского уверен: концентрация всей власти позволит главе государства реализовать все задуманное. Правда, говоря о необходимости сильной руки, Данилов не упомянул о том, что взятие под контроль всех и вся в стране может иметь и негативные последствия - в виде диктатуры. О склонности Зеленского к автократии сегодня предупреждает не только украинская оппозиция, об этом свидетельствуют и поступки шестого президента Украины.

Упущенный шанс Зеленского

В 2019 году впервые за 30 лет независимости Украины практически вся власть в стране оказалась в руках одного человека - Владимира Зеленского. После ошеломляющего успеха на президентских выборах и его партии - на парламентских Зеленский получил полный контроль над Верховной радой, правительством включая силовой блок, Генпрокуратурой и так далее. Предшественники Зеленского и мечтать не могли о подобном. Каждому из них приходилось делится властью с временными или постоянными союзниками, что, в свою очередь, формировало в стране систему сдержек и противовесов.

Два с половиной года тому назад Зеленский получил уникальный шанс - провести в Украине все необходимые реформы, покончить с коррупцией и заложить фундамент для процветания страны. Однако этим шансом он так и не воспользовался. Вместо реформ страна увидела их имитацию, высокие посты во властных структурах достались не выпускникам Гарварда или Стэнфорда, а друзьям комика, ставшего президентом.

Они же начали "пилить" деньги, наживаясь на лакомых бюджетных проектах типа "Большого строительства", в рамках которого километр заасфальтированной дороги в Украине резко возрос в цене. Самого же президента его окружение усадило в теплую информационную ванну, воспевая его многочисленные таланты. Удивительно то, как за два с половиной года высший пост в стране смог превратить молодого, энергичного и находчивого Зеленского в жалкую копию автократа.

То он публично отчитывает таможенников и местных чиновников, то пытается примерить роль Робин Гуда в отношениях с украинскими олигархами, а то с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН сравнивает эту организацию с супергероем на пенсии. Не ровен час - и Зеленский, как Путин, взмоет в небо со стерхами. Шестой президент Украины, к сожалению, упустил еще один шанс - быть непохожим на постсоветских правителей. Без кортежей, без госдач, без коррупции и попыток еще при жизни соорудить себе памятник. Культ личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих", при котором первым - все, а вторым - закон, ставит Зеленского в один ряд с Путиным и Лукашенко.

"Карающий меч" президента

Имея практически безграничную власть, Владимир Зеленский в своих решения и действиях решил опираться не на правительство, МВД, СБУ и другие силовые органы, а на Совет национальной безопасности и обороны во главе с его секретарем Алексеем Даниловым. Именно этот орган в руках Владимира Александровича превратился в "карающий меч" президента.

Совбез решает множество проблем в стране - от введения санкций в отношении контрабандистов, "воров в законе" и пророссийских сил до закрытия телеканалов Виктора Медведчука, проблем с энергетической безопасностью и коронавирусом. Ну и в истории с реестром олигархов, который должен скоро появиться в Украине, главную роль играет тоже СНБО.

Совбез для Зеленского превратилось в "единое окно", которое обслуживает любой каприз президента. Да, это самое "окно" допускает ошибки при составлении списков "воров в законе" - в документах 108 уголовных авторитетов, которые попали в санкционный список, были внесены неточные данные. Да, законность отдельных решений Совбеза юристы ставят под сомнение. Да, попытка СНБО подменить собой другие органы власти вызывает возмущение у оппозиции. Но для Зеленского, который, похоже, до сих пор не понимает, как работает госаппарат, структура Данилова - спасательный круг, который позволяет ему рулить страной.

А поэтому к заявлению секретаря СНБО о необходимости превращения Украины в жесткую президентскую республику надо отнестись серьезно. Сказанное - не личное мнение Данилова, как это пытается подать окружение Зеленского. Похоже, его команда зондирует общественное мнение по поводу расширения президентских полномочий. И кому как не секретарю СНБО, "карающему мечу" Зеленского, позаботиться об этом? Ведь будущее самого Данилова напрямую зависит от того, кем и в каком статусе через два с половиной года окажется Владимир Зеленский.

Падающий рейтинг

На протяжении последнего месяца сразу две социологические службы - КМИС и Центр Разумкова - зафиксировали падение президентского рейтинга Зеленского. Перманентные проколы его команды, "Вагнергейт", появление фамилии украинского президента в расследовании Pandora Papers об отмывании денег в офшорах, грубое смещение Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, публичное игнорирование прав оппозиции в Раде не могли не сказаться на популярности самого главы государства.

Стремление нынешнего президента к тотальной власти и деньгам украинцы оценили. Вопрос - сделает ли из этого выводы сам Зеленский, мечтающий о втором сроке. Или при поддержке СНБО он все же попытается превратить Украину в суперпрезидентскую республику? Уверен, этого Зеленскому не позволит сделать гражданское общество. Свобода, которой дорожат украинцы, далась им очень большой ценой - жизнью тысяч погибших в Донбассе. И так просто они ее Зеленскому или кому-то другому не отдадут.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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