Украинский список "воров в законе". Случайных людей в нем нет?

Спустя месяц после введения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкций против криминальных авторитетов, в стране не осталось ни одного "вора в законе", по крайней мере на свободе, отчитался недавно секретарь СНБО Алексей Данилов. Весь этот месяц полиция и СБУ едва ли не ежедневно сообщали о новых задержаниях, обысках и депортациях десятков криминальных авторитетов.

Санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского против впечатляющего перечня из 668 человек - преимущественно граждан Грузии, России и Азербайджана, - действительно дали сотрудникам правоохранительных органов широкие полномочия. В первую очередь, по выдворению иностранцев - фигурантам списка отныне можно без суда отменять виды на жительство и разрешения на иммиграцию, отказывать в украинском гражданстве и просто высылать за пределы страны. Тем же, кто и так сейчас находится за рубежом, въезд в Украину запрещен пожизненно. "Это тот случай, когда я совсем не расстроен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда", - подводил промежуточные результаты санкций президент Владимир Зеленский.

"Воры в законе" в Украине: чьи фамилии в списке

Впрочем, критерии, по которым люди попадали в санкционный список, до сих пор до конца не ясны. Формально его подал в СНБО кабинет министров, но на заседании список представлял начальник Нацполиции Игорь Клименко. Из его слов следует, что 557 фигурантов списка - это разбросанная по всей планете верхушка постсоветского преступного мира, так называемые "воры в законе". 36 из них на начало 2021 года постоянно проживали в Украине. Еще 111 человек - криминальные авторитеты рангом пониже, преимущественно уроженцы Северного Кавказа и Закавказья, якобы причастные к организации в Украине преступных банд.

Игорь Клименко

Об основаниях, на которых правоохранители зачислили всех этих людей в ряды организованной преступности, DW хотела расспросить у начальника уголовной полиции Евгения Коваля, но он не нашел времени для ответа. Заместитель председателя комитета украинского парламента по правоохранительной деятельности Андрей Осадчук рассказал DW, что тоже хотел получить от полиции объяснения, но не смог собрать достаточно голосов в комитете, чтобы вызвать ее руководство на доклад.

Правоохранительные органы и ранее обнародовали списки так называемых "воров в законе", выявленных на территории Украины, правда, без полных имен, ограничиваясь уголовными кличками. Но по "понятиям" - неофициальному своду правил постсоветской оргпреступности - статус "вора" является признанием достоинств и авторитета, а не чем-то, что стоит скрывать. И информация о "коронации" нового преступника распространяется моментально. Поэтому перечни криминальных авторитетов разной степени точности ведут не только правоохранители, но и независимые исследователи.

Так, в базу российского информагентства "Прайм Крайм", документирующего криминальный мир последние 15 лет, сейчас внесены 425 активных "воров в законе" - на 130 меньше, чем в списке СНБО. Главный редактор агентства Виктория Гефтер предполагает, что украинские полицейские включили в свой перечень немало уже "раскоронованных" преступников.

Украина - "тихая гавань" для криминальных авторитетов

Однако она соглашается с правоохранителями в том, что Украина стала "тихой гаванью" для преступной верхушки после того, как Грузия, а вслед за ней и Россия, ввели суровые наказания за одно только пребывание в статусе "вора в законе".

Похожие поправки президент Владимир Зеленский подал в виде неотложного законопроекта сразу же после парламентских выборов 2019 года. "Особенность статуса "вора в законе" заключается в том, что эти лица сами не совершают активных преступных действий, но каждый из них создает целую пирамиду соратников", - так руководитель Нацполиции Игорь Клименко объяснял депутатам невозможность наказать криминальных авторитетов другим способом.

Владимир Зеленский

Впрочем, парламентарии этот законопроект приняли с существенными доработками. Ответственность только за пребывание в статусе "вора в законе" они так и не ввели, но год назад дополнили Уголовный кодекс статьями о распространении преступного влияния (до 15 лет лишения свободы), обращении за таким влиянием (до семи лет) и участии в преступной сходке (до 12 лет). За первые 10 месяцев полицейские объявили по ним 53 подозрения. Правда, правоохранители редко используют "воровские" статьи как отдельное обвинение, скорее - как дополнительную квалификацию более очевидных преступлений, отмечал в начале апреля руководитель департамента стратегических расследований полиции Руслан Марчук.

"Умка" и "Лаша" и другие. Что о них известно

В разгар обсуждения новых санкций подчиненные Марчука задержали в Днепре основателя клуба спортивной борьбы "Медведь" Сергея Олейника и уже не раз депортированного из Украины Лашу Джачвлиани, у которого нет постоянного гражданства. Полицейские назвали задержанных "Умкой" и "Лашей Сваном" - "влиятельнейшими ворами в законе", которые контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях. Во время обыска у них нашли 3,2 миллиона долларов наличными - якобы часть преступного фонда взаимопомощи, так называемого "общака".

Олейнику и Джачвлиани объявили о подозрении по новой "воровской" статье и повезли в столичный суд. Из его решения об аресте подозреваемых, следует, что полицейские следили за ними около года, документируя то, что потом квалифицируют как "распространение преступного влияния".

Самым интересным эпизодом стала так называемая "курсовка" - своего рода назидание, которое Олейник и Джачвлиани донесли до днепровского криминалитета во время встречи в ресторане "Гурия" в январе этого года.

Речь шла о работе так называемых "тюремных call-центров" - распространенного вида телефонного мошенничества, где операторы, нередко работающие прямо из мест лишения свободы, выдают себя за сотрудников банков и выманивают у жертв данные платежных карт. "Умка" и "Лаша" объяснили присутствующим на встрече, что отныне "call-центры" должны искать "клиентов" за пределами Украины и, что главное, США, чтобы не привлекать внимание местных правоохранителей.

Из судебного решения становится понятно, что "распространением преступного влияния" следователи считают и традиционную систему взаимопомощи, которая существует внутри криминального мира. Подозреваемым инкриминируют поставки в местную колонию продуктов и сигарет, материальную поддержку семьи другого погибшего "вора" и даже мирное урегулирование конфликта между преступниками рангом ниже.

Правда, следствие утверждает, что задокументировало и вероятную подготовку к подкупу правоохранителей, когда "Умка" и "Лаша" якобы согласовали выделение 270 тыс. долларов из "общака" на освобождение "воров" Кобы Шемазашвили (Кобы Руставского) и Романа Кащаева ("Кощея"), которым грозила экстрадиция в Испанию и Россию соответственно. Обоим, в итоге, удалось остаться в Украине, выйти на свободу и даже подтвердить украинское гражданство.

В апелляционной жалобе защитники Сергея Олейника отмечали: у следствия нет никаких доказательств того, что их клиент является "вором в законе" или когда-то имел дело с преступным "общаком". Адвокат Виктор Овсянников рассказал DW, что Печерский суд слушал дело об аресте без законных представителей подозреваемого, вызвав на заседание бесплатного защитника. Впрочем, убедить апелляционную инстанцию ​​не получилось - Олейника оставили за решеткой без права выйти под залог до конца июля. Олейник и Джачвлиани, равно как и Шемазашвили, и Кащаев, в конце концов, фигурируют в санкционном списке СНБО.

Правозащитники говорят об этнических предрассудках

Коалиция украинских правозащитников 17 июня в совместном заявлении назвала последние указы президента о санкциях против контрабандистов и "воров в законе" грубым нарушением Конституции и международных соглашений в области прав человека. В частности и потому, что их в очередной раз применяют против украинских граждан.

Председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров подозревает власть в этнической предвзятости. Подавляющее большинство списка - 503 человека - выходцы с Кавказа и Закавказья, обращает внимание правозащитник. Такого же мнения придерживается и председатель общественной организации "Диаспора чеченского народа" Данил Гончаров.

По информации Евгения Захарова, не менее 80 фигурантов "криминального списка" пытаются обжаловать указ президента в Верховном суде. Среди истцов в том числе и чеченские добровольцы батальона имени Шейха Мансура - неформального боевого отряда, воевавшего в Донбассе на стороне украинского правительства, но до сих пор не легализировавшегося. Депортация в Россию неизбежно приведет к пыткам или даже смерти указанных лиц, заверяет адвокат Николай Ореховский.

Он оспаривает санкции в том числе и в интересах Салмана Сайнароева. Того вместе с еще одним уроженцем Ингушетии обвиняют в дерзком налете на ювелирный магазин в Киеве летом 2018 года, во время которого нападавшие убили охранника. Оба не признают вины, рассмотрение их дела назначено на конец июня. Другой клиент Ореховского - предприниматель Мехак Алексанян - живет в Украине более 30 лет и даже избирался в мэрию Василькова (Киевская обл). Однако в в санкционном списке указан как гражданин Армении. Адвокат настаивает, что его клиент - гражданин Украины и никогда не был частью преступного мира.

Верховный суд начнет рассмотрение иска Ореховского только в конце июля. До этого времени правозащитники требуют от президента хотя бы пересмотреть список. Правда, секретарь СНБО Алексей Данилов продолжает утверждать: случайных людей в нем нет.

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