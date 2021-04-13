 Санкции или узурпация власти? Чем Зеленский возмутил правозащитников | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.04.2021

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Украина

Санкции или узурпация власти? Чем Зеленский возмутил правозащитников

Введенные на прошлой неделе президентом Зеленским санкции против украинских контрабандистов подверглись острой критике правозащитников - они видят этих действиях признаки узурпации власти.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В последние месяцы пятницы превратились в Украине в "день санкций", которые в этот день недели уже почти традиционно утверждает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и объявляет президент Владимир Зеленский. С начала февраля, когда впервые были введены ограничительные меры против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и связанных с ним телеканалов, объектами санкций успели стать сам Медведчук, экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и многие другие физические и юридические лица.

Правда, согласно закону о санкциях, такие ограничительные меры против украинских граждан власти страны могут вводить только в случае, если эти лица "осуществляют террористическую деятельность". Поэтому власти в Киеве объясняли свои решения тем, что упомянутые в санкционных списках лица и организации, которые имеют украинский паспорт или зарегистрированы в Украине, помимо прочего также причастны и к финансированию терроризма.

От поддержки к обвинениям Зеленского в узурпации

Несмотря на критику со стороны тех, кто подвергся санкциям, а также со стороны их соратников, сначала общественность и экспертное сообщество в целом позитивно воспринимали решения СНБО и президента Зеленского. Так, в поддержку ограничительных мер против связанных с Медведчуком телеканалов 112, Newsone и ZIK выступил ряд общественных организаций и экспертов, занимающихся противодействием дезинформации.

логотипы телеканалов 112, Newsone и ZIK

Решением СНБО было прекращено вещание телеканалов 112, Newsone и ZIK

Более того, введенные против упомянутых телеканалов и Медведчука санкции открыто поддержал ряд западных посольств, в том числе и США. И это при том, что дипломаты этих стран обычно очень трепетно относятся к соблюдению принципов свободы слова и верховенства права и вкладывают значительные ресурсы в поддержку реформ в Украине.

Но когда в воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 10 человек, которых, как отметили на сайте главы государства, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды, это вызвало острую критику правозащитников и ряда юристов. Пояснение Зеленского о том, что контрабанда является "экономическим терроризмом", их не удовлетворило.

В совместном заявлении руководители ряда авторитетных украинских правозащитных организаций фактически обвинили президента в узурпации власти. "Применение санкций к гражданам Украины, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории, подрывают фундаментальные принципы права, грубо нарушают Конституцию и международные соглашения, ратифицированные Украиной, несут серьезные угрозы правам и свободам человека, а также имеют признаки узурпации власти в государстве", - заявили правозащитники.

конфискованные контрабандные сигареты

Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции против топ-десятки украинской контрабанды

И добавили, что меры СНБО и Зеленского являются не санкциями в их международно-правовом смысле, а директивным управлением государством. При этом ни решение СНБО от 2 апреля, ни указ президента, опубликованный 4 апреля, не содержат никаких оснований применения ограничительных мер, настаивают правозащитники. "Указ Президента Украины №140/2021 на основании решения СНБО от 2 апреля 2021 года является не просто злоупотреблением властью, а имеет признаки узурпации власти, ведь президент в нарушение Конституции Украины присвоил полномочия судебной власти", - поясняется в заявлении.

Санкции для быстрых политических дивидендов

Введение СНБО последнего пакета санкций против тех, кого в Офисе президента Украины называют "топ-контрабандистами", не сопровождалось пояснением правовых оснований для этого шага, отмечает в интервью DW эксперт киевского Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Он признает, что контрабанду можно отнести как к внутренним, так и к внешним угрозам для государства, однако предполагает, что Зеленский решил применять процедуру санкций вместо уголовного преследования, поскольку она способна быстро принести политические дивиденды. "Для него имеет значение скорость", - уточняет Хавронюк.

По словам председателя правления киевского Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, также подписавшей заявление правозащитников, аргументы сторонников Зеленского, которые объясняют введение санкций против украинских граждан коррумпированностью правоохранительных органов и судебной системы, не позволяющей эффективно привлечь контрабандистов к уголовной ответственности, не выдерживают критики. Матвийчук признает, что в работе судебной системы Украине очень много проблем.

Александрa Матвийчук

Александрa Матвийчук

Однако решая одну проблему, не стоит создавать другую, настаивает она. "Этот инструмент (санкции. - Ред.) применяют против людей, которые им (сторонникам таких мер. - Ред.) не нравятся", - объясняет правозащитница. Если власть сменится, и СНБО вдруг начнет на тех же основаниях налагать санкции на их единомышленников, то сторонники санкций первыми начнут говорить о ручном режиме управления и политических преследованиях, говорит Матвийчук.

С такой позицией согласна и руководитель исследовательской группы Восточной Европы и Евразии берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Сьюзан Стюарт. По ее словам, проблемы украинской судебной системы, наоборот, делают еще более важным то, чтобы другие ветви власти - особенно президент и остальные высокопоставленные чиновники - действовали в соответствии с принципами правового государства. При этом президентская администрация склонна, по наблюдениям Стюарт, к принятию ситуативных решений, не имеющих прочной правовой основы и не соответствующих никакой стратегии. "Растущая роль Совета национальной безопасности и обороны также создает повод для беспокойства", - указывает эксперт.

Повторение ошибки времен Януковича

Однако коллективное заявление правозащитников, высказавших резкую критику, пока остается исключением. В целом санкции СНБО против "топ-контрабандистов" многие представители украинского гражданского общества встретили критично, но внимание экспертов и активистов было преимущественно направлено на то, что составленный по данным СБУ перечень "королей контрабанды" был далеко не полон. Либо на то, что наказание правонарушителей с помощью санкций подменяет собой системную борьбу с контрабандой - имеется в виду реформы на таможне или в правоохранительных органах.

Сьюзан Стюарт

Сьюзан Стюарт

По словам Матвийчук, такая близорукость властей может повлечь для украинского общества плохие последствия. В качестве примера она приводит произвольную отмену Конституционным судом политической реформы 2004 года во времена президентства Януковича, что вернуло последнему чрезвычайно широкие полномочия. По словам правозащитницы, тогдашние предупреждения экспертов и оппозиции также не нашли должного отклика в обществе: "За это мы все через несколько лет заплатили достаточно высокую цену в виде расстрелянных на Майдане безоружных протестующих".

То, что на Западе также не слышно критики в адрес санкционной практики СНБО и президента Зеленского, Стюарт объясняет многочисленными вызовами, которые стоят сейчас перед западными столицами, среди которых самым главным она называет пандемию COVID-19. "Это отвлекает внимание от других событий", - объясняет эксперт. К тому же, по ее словам, сейчас имеет место усиление группировки войск РФ на российско-украинской границе и в аннексированом Россией Крыме. "Только когда ситуация там немного успокоится, появится время заниматься другими событиями в Украине", - полагает Стюарт.

В любом случае пока что Владимир Зеленский не собирается прекращать санкционную практику. Он уже заявил, что хочет продолжить введение санкций против украинских контрабандистов.

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    Автор: Ута Штайнвер


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