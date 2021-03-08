Может ли ЕС ввести санкции против украинских олигархов?

Для некоторых украинских олигархов начало нынешнего года не задалось. Вначале СНБО и президент Украины Владимир Зеленский ввели санкции в отношении председателя политсовета "Оппозиционный блок - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены и компаний, которые им принадлежат. А в марте государственный секретарь США Энтони Блинкен наложил санкции на "олигарха и бывшего украинского чиновника" Игоря Коломойского. Готов ли Евросоюз последовать примеру США и ввести штрафные меры в отношении украинских олигархов? Ведь в Брюсселе неоднократно подчеркивали важность "борьбы с частными интересами" в Украине. DW обратилась за разъяснениями к представителям Евросоюза.

ЕС одобряет санкции США

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные действия во время его работы в качестве высокопоставленного правительственного чиновника", - заявил представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в ответе на запрос DW.

Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) также одобрил санкции в отношении Коломойского. "Я считаю это хорошим решением. Очевидно, что он имеет какие-то деньги в США, и следует проверить, были ли они заработаны законно или присвоены", - говорит депутат из фракции Европейской народной партии.

Подобного взгляда придерживается и член делегации Комитета Европарламента по вопросам ассоциации Украины и Евросоюза Пятрас Ауштрявичюс: "Я верю, что это толчок к дальнейшей борьбе с коррупцией в Украине. Это сильный сигнал для украинской власти и для Евросоюза делать все возможное, чтобы не терпеть коррупцию, а привлечь причастных к ответственности".

США обвинили Коломойского в масштабных коррупционных преступлениях

Должен ли Евросоюз по примеру США ввести санкции против Коломойского или других украинских олигархов? На этот вопрос оба евродепутата отвечают осторожно. "Я не уверен, что ЕС пойдет по пути США, - признается Ауштрявичюс. - Но если мы хотя бы поднимем этот вопрос, это покажет нашу решимость не соглашаться с теми сомнительными вещами, которые долго происходили в Украине, и в которые до сих пор вовлечены некоторые официальные лица. Иными словами, даже обсуждение этой возможности будет очень правильным сигналом", - считает литовский евродепутат.

"Если будут установлены правовые основания в соответствии с законодательством Евросоюза, тогда мы точно сможем это сделать (ввести санкции в отношении олигархов. - Ред.)", - добавляет Михаэль Галер.

В чем США обвиняют Коломойского

Немецкий евродепутат подчеркивает, что Брюссель не может вводить санкции исходя только из политической целесообразности: ограничительные меры должны приниматься только в соответствии с действующими в Евросоюзе санкционными механизмами, и каждое подобное решение необходимо обосновать.

Схожая ситуация и в США: санкции в отношении Коломойского ввел госсекретарь, но основанием для этого стала норма принятого Конгрессом закона. Она позволяет накладывать ограничения на иностранных чиновников, причастных к "значительной коррупции" или "грубым нарушениям прав человека". Энтони Блинкен пояснил, что поводом для санкций стала деятельность Коломойского в 2014-2015 годах в должности председателя Днепропетровской областной госадминистрации. По словам госсекретаря США, олигарх использовал в те времена свою власть и политическое влияние "для личной выгоды".

"Я также хочу выразить обеспокоенность нынешними усилиями Коломойского, направленными на подрыв демократических процессов и институтов в Украине", - добавил Блинкен. Санкции предусматривают запрет Коломойскому и членам его семьи въезжать в США. О замораживании активов речь не идет.

За что может ввести санкции Евросоюз?

У Евросоюза меньше законодательных возможностей для введения санкций, чем у США. Правовые рамки борьбы с коррупцией в Украине предусматривают введение санкций лишь за незаконное присвоение государственных средств. Этот механизм ввели в 2014 году для того, чтобы вернуть в Украину деньги, выведенные из страны чиновниками режима Виктора Януковича. После этого срок действия санкций продлевали, но в список никого не добавляли, а только вычеркивали из него.

Киев ввел санкции против Виктора Медведчука в феврале 2020 года

Еще одно правонарушение, позволяющее Евросоюзу ввести санкции против граждан Украины, - это подрыв территориальной целостности страны. В 2014 году США ввели санкции против Медведчука по аналогичной статье, однако ЕС этого не сделал.

Наконец, Евросоюз может наложить штрафные меры в связи с в нарушениями прав человека во всем мире. Показательными стали первые санкции, введенные в начале марта по этому обвинению против российских чиновников, причастных к преследованию российского оппозиционного политика Алексея Навального. До этого его соратники предоставили ЕС список из 35 человек, которые, по их мнению, причастны к репрессиям и грубым нарушениям прав человека. В списке были имена и российских олигархов, в частности Романа Абрамовича и Алишера Усманова. В итоге Евросоюз ввел санкции только против четырех российских силовиков и чиновников.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель пояснил это следующим образом: "Мы не можем ввести санкции против кого-то только потому, что он нам не нравится. Говорят: накажите олигархов. Может, мы и не любим олигархов, но мы должны доказать, что люди, против которых введут санкции, прямо причастны к тому, за что мы их вводим. Это верховенство права".

Есть еще один фактор, усложняющий принятие штрафных мер в отношении Коломойского: Евросоюз не может вводить санкции против своих граждан, а украинский олигарх является также и гражданином Кипра. Правда, в прошлом году власти этой страны отменили программу предоставления "золотых паспортов" - гражданства в обмен на инвестиции, а в конце 2019 года отозвали полученное таким образом гражданство у 26 человек. Эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд в комментарии DW не исключил, что Кипр может лишить гражданства и Коломойского.

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