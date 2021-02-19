 Президент Украины подписал указ о санкциях в отношении Медведчука | Новости из Германии об Украине | DW | 20.02.2021

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Украина

Президент Украины подписал указ о санкциях в отношении Медведчука

Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под санкции подпали пять россиян, трое украинцев и 19 юрлиц.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении пророссийского политика, народного депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Персональные ограничительные меры приняты на срок в три года в отношении пяти россиян, трех граждан Украины и 19 юридических лиц.

Как следует из перечня, помимо Медведчука, которого в СМИ часто называют кумом президента РФ Владимира Путина - в список вошла также его жена Оксана Марченко.

Кто подпал под санкции

Кроме того, под санкции подпала гражданка Украины Наталья Лавренюк, гражданская жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака. Фигурирующие в перечне пять граждан России - это бизнесмен Константин Вацковский, а также Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. В числе юридических лиц значится, в частности, - "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

Санкции против Медведчука предусматривают, частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами, напоминает агентство "Интерфакс". Запрещается также осуществление транзита ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу. Кроме того, депутат не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж и размещать валютные ценности на счетах за границей.

Супруга Медведчука объявила о намерении идти в политику

На этом фоне супруга Медведчука - Оксана Марченко - уже разметила в YouTube видеообращение, в котором заявила о намерении идти в политику и вступить в ОПЗЖ.

В начале февраля Зеленский ввел санкции в отношении еще одного депутата Верховной рады, однопартийца Медведчука Тараса Козака, а также запретил работу принадлежащих ему пророссийских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их фактическим владельцем украинские СМИ считают Виктора Медведчука.

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    Автор: Ута Штайнвер


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