Комментарий: Зеленский провалил вакцинацию в Украине

На протяжении последних нескольких месяцев президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль уверяли украинцев: прививать от коронавируса в стране начнут не позднее середины февраля 2021 года. Однако по состоянию на утро 18 февраля в Украину не завезено ни единой дозы вакцины. Украинское государство оказалось одним из немногих в Европе, которое даже не приступало к иммунизации населения. Как к этому отнесутся страны Евросоюза, с которыми Украина имеет безвизовый режим, догадаться нетрудно.

Прививка для Зеленского

8 февраля во время форума, посвященному вызовам COVID-19 в Украине, Владимир Зеленский заявил, что на личном примере готов продемонстрировать украинцам важность вакцинации. Президент пообещал привиться и своим примером убедить тех жителей страны, кто сомневается в необходимости иммунизации (а таких согласно последней социологии от 30 до 40%). Правда, проявить смелость и характер Зеленскому пока что так и не удалось. Поскольку вакцины в Украине нет еще даже на складах.

Сергей Руденко

Еще совсем недавно Минздрав собирался принять первую партию вакцин в рамках глобальной программы вакцинации COVAX - 117 тысяч доз BioNTech/Pfizer. Украина как одна из 17 стран должна была приоритетно получить вакцину, но этого не случилось. Главврач страны Виктор Ляшко твердит, что это произошло из-за того, что Pfizer сменил условия для COVAX. А поэтому не исключено, что первой в страну приедет вакцина AstraZeneca/Oxford. Это - 500 тысяч из 12 млн закупленных доз за бюджетные средства. Чего в Украине точно не будет, так это "Спутник V" - правительство отказалось закупать российскую вакцину.

Все эти пока что безрезультатные телодвижения представителей украинской власти вокруг закупки вакцины конечно же влияют и на настроение людей. Год тому назад украинцы оказались наедине с коронавирусом - без медицинских масок, средств защиты, ПЦР-тестов, с дефицитом коек и кислорода в больницах. Власть пыталась все исправить, но получалось это не очень хорошо и не всегда вовремя. Теперь же Минздрав и Зеленский вместо вакцинации кормят людей "завтраками". Стоит ли потом удивляться, что треть украинцев отказывается прививаться от COVID-19?

Вакцины нет, а уголовное производство уже есть

В Украину еще не привезли вакцину против коронавируса, а Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уже расследует дело о возможных злоупотреблениях чиновников при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении этой вакцины по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Как сообщил Совет общественного контроля НАБУ, в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу.

Сам Степанов конечно же отвергает все подозрения НАБУ. Министр жалуется на то, что именно действия детективов бюро срывают процесс вакцинации в Украине и подрывают доверие западных партнеров. В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что расследование никак не повлияет на закупку вакцин. Точку в этом споре наверняка должен поставить суд. По крайней мере, он должен дать четкий ответ на вопрос, кто на партии в 1,9 млн доз вакцин пытался получить "на карман" почти $29 млн. Хотелось бы от НАБУ еще узнать и то, как и кто в 2020 году зарабатывал на освоении денег из Ковидного фонда при строительстве и ремонте дорог. Ведь бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский публично говорит о масштабных хищениях на так называемом "Большом строительстве" - речь идет о миллиардах гривен.

С дефицитом вакцины и больничных коек сталкиваются и в других странах Европы. Но вряд ли там пытаются на этом бесстыдно заработать. Упомянутые выше истории - яркая иллюстрация того, как борьба с коронавирусом в Украине превратилась в средство для наживы. Как говорится, кому война, а кому - мать родная. Кто-то из-за недостатка кислорода умирает в больнице, а кто-то в это же время "пакуется" за счет Ковидного фонда.

Обеспечить вакциной и организовать иммунизацию

За два года Украина планирует вакцинировать все приоритетные группы населения (медики, полиция, армия, люди пожилого возраста и так далее). Это 21 млн украинцев или 50% жителей страны. На сегодняшний день в государстве не проведена верификация тех, кто будет привит в первую очередь. Не ведется и информационная кампания в поддержку вакцинации. Власти лишь объявили, что она будет бесплатной. Хотя это тоже не факт: с появлением бесплатной вакцины в стране обязательно найдутся и те, кто захочет на ней заработать.

Задача государства - обеспечить людей вакциной и организовать массовую иммунизацию. Это, как точно подметил экс-премьер-министр Владимир Гройсман, - вопрос национальной безопасности, который власть должна решать четко, быстро и системно. Для пропаганды вакцинации в стране одного укола Зеленскому под софитами телекамер уже недостаточно. И это должны наконец-то понять президентская команда и сам Владимир Александрович. От их действий зависит жизнь миллионов украинцев и то, как Украину будут воспринимать в мире.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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