 Комментарий: Третий локдаун в Украине - с лыжами, но без трусов и лампочек | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.01.2021

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Мнения

Комментарий: Третий локдаун в Украине - с лыжами, но без трусов и лампочек

Отгуляв новогодние праздники, украинцы ушли на новый коронавирусный локдаун - с открытыми горнолыжными курортами, но без возможности купить предметы первой необходимости в супермаркетах, пишет Сергей Руденко.

Девушка в защитной маске идет по одной улиц в Киева на фоне новогодней елки

В Украине введен третий за последний год локдаун в связи с пандемией COVID-19. С 8 по 24 января в стране отменены все концерты, массовые собрания, закрыты спортклубы, не работают торгово-развлекательные центры, под замком школы и вузы. Власти, позволившие украинцам отгулять новогодние праздники в ресторанах, у елок и в шумных компаниях, решили-таки отправить сограждан на новый карантин. Но, как быстро выяснилось, в этот раз ограничения действуют не всюду и не для всех. Что вызывает больше вопросов, нежели дает ответов.

Любители, а не "мастера по борьбе с COVID-19"

Нынешний локдаун - уже третий в Украине после начала пандемии. Первый и самый жесткий, с остановкой всего без исключения транспорта, включая метро и авиаперевозки, действовал два с половиной месяца. В мае 2020 года, по его окончании, президент Владимир Зеленский ничтоже сумняшеся заявил: он и премьер-министр Денис Шмыгаль - "мастера по борьбе с коронавирусом". Мол, благодаря именно им Украине удалось избежать катастрофических последствий в ходе первой волны COVID-19. Хотя именно из-за действий властей, представители которых в ходе первого локдауна вели себя беспечно, игнорируя ими же введенные запреты, украинцы в итоге потеряли бдительность. Результатом чего стал резкий рост заболевания минувшей осенью.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Зеленский со Шмыгалем явно переоценили свои возможности. В то время, когда надо было готовить больницы ко второй волне пандемии, эти двое строили и ремонтировали дороги. Да-да, дороги. Нет, президент и премьер-министр не нарушали законодательства - в коронавирусном фонде были заложены деньги на помпезное "большое строительство". Но именно оно, похоже, интересовало Зеленского и Шмыгаля больше, чем, например, организация массового бесплатного тестирования на COVID-19 или заключение контрактов на закупку аппаратов ИВЛ и вакцины.

Вторую волну коронавируса Украина встретила практически в том же состоянии, что и первую. Да, премьер и министр здравоохранения осенью 2020 года отчитывались о многократном увеличении сданных украинцами тестов, о новых койко-местах, о премиях медработникам и о много другом. Но при этом в государственных клиниках неделю приходилось ждать результат ПЦР-теста, пять-шесть дней стоять в очереди, чтобы сделать КТ. В больницах сохраняется дефицит мест и недостаток кислородной техники. Реальность разительно отличалась от того, что рисовали "мастера по борьбе с COVID-19". И эту разницу уже успели почувствовать многие украинские семьи.

Неудавшийся второй карантин в Украине

14 ноября 2020 года, когда количество инфицированных коронавирусом резко выросло, достигнув отметки в 16 тысяч человек за сутки, украинское правительство решило на несколько недель ввести второй карантин - карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям работали только транспорт, медучреждения, аптеки, супермаркеты и маленькие продовольственные магазины.

Но даже такая лайт-версия локдауна вызвала волну возмущения в обществе. Мелкие предприниматели, которые в последний год едва сводят концы с концами, требовали дать им возможность работать. Мэры восьми городов, в том числе Львова, Днепра и Одессы, публично отказались выполнять решение правительства. Центральные власти оказались не в силах поставить мэров на место. Премьер-министр Денис Шмыгаль вынужден был признать: карантин выходного дня не дал должного эффекта. А попросту - провалился.

Решение властей освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты единого социального взноса на период карантина, а также выплатить тем, кто вынужден был закрыть свой бизнес, разовую помощь в 8000 гривен (250 евро в пересчете) ситуацию кардинально не изменило. О том, что на самом деле тогда думали в правительстве, рассказала замминистра здравоохранения Ирина Микичак, порекомендовавшая украинцам, потерявшим бизнес, пойти работать в больницы, в которых сейчас дефицит рабочих рук.

Конечно же, Украина, как и другие страны мира, не была готова к вспышке пандемии COVID-19. Да, во всех государствах на протяжении прошлого года политики делали ошибки, борясь с коронавирусом. Само собой, волшебных рецептов противодействия этой заразе не существует. Но, в отличии от премьер-министра Дениса Шмыгаля, его европейские коллеги не пытались представить обычные карантинные меры, действующие по выходным, в качестве уникального национального "продукта". Похоже, именно вера в свою исключительность сыграла с властями в Киеве злую шутку. Потому что люди, как по мне, стали с еще большим скепсисом относится к официально введенным запретам. И третий локдаун стал тому ярким подтверждением.

Буковель с Зеленским как символ украинских локдаунов

В то время, когда вся Европа вынуждена была отказаться от традиционных рождественских и новогодних праздников, в Украине десятки миллионов жителей выходили на традиционные елки, установленные на улицах и площадях их городов и сел; целые коллективы собирались на корпоративы, а рестораны были заполнены посетителями. До 8 января, дня введения нового локдауна, в стране был настоящий пир горой. А объявленный карантин оказался не таким жестким, как весной прошлого года. Но с не менее нелепыми ограничениями. Например, на продажу в супермаркетах лампочек, батареек, носков и трусов.

Пожалуй, самым абсурдным стало решение правительства разрешить работать во время карантина горнолыжным курортам. В итоге на дорогах в сторону Карпат выстроились многокилометровые очереди из автомобилей. В Буковеле, традиционно принимающем в сезон более 1 млн гостей, царит ажиотаж. А в центре внимания оказался президент Владимир Зеленский - он позировал в лыжном костюме и без медицинской маски.

Происходящее сейчас на горнолыжных курортах Украины полностью дискредитирует идею карантина. Можно бесконечно требовать от малого бизнеса, например, закрыть кофейни, а всем украинцам запретить покупать нижнее белье в супермаркетах. Но одной фотографии Зеленского из Буковеля вполне хватит для того, чтобы разрушить доверие граждан к государству и его институтам.

Необходимость очередного локдауна власти Украины объясняют желанием снизить нагрузку на систему здравоохранения после новогодних праздников. Медики уверены: даже несмотря на довольно оптимистичную официальную статистику по заболеванию COVID-19 (часть украинцев, очевидно, просто игнорируют ПЦР-тесты из-за их высокой стоимости), страну ждет рост числа инфицированных. И, судя по всему, не последний, учитывая то, что Украина даже и не начинала вакцинации населения. Но будут ли украинцы теперь строго соблюдать правила очередного локдауна? Сомневаюсь.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Марина Барановская


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