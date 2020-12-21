Почему на фоне пандемии из Украины уезжают врачи

Украинские врачи получают мизерные зарплаты. А страны ЕС из-за нехватки медперсонала, усугубленной коронавирусом, упрощают трудоустройство иностранных медиков. Угрожает ли Украине массовый отток специалистов?
Для хирурга Антона Авдеева новость о том, что Польский сейм проголосовал за упрощенное трудоустройство медиков из-за рубежа, прозвучала, как подарок. Он давно мечтает о работе в Польше - говорит, что профессиональных перспектив в Украине для себя не видит. До 2014 года Антон работал в городской больнице Макеевки в Донецкой области. Но после начала там боевых действий ему с семьей пришлось переехать к родственникам в Запорожскую область.
Освоившись на новом месте, Авдеев устроился работать в районную больницу Вильнянска - городка недалеко от Запорожья. Но довольно быстро разочаровался в новом месте работы. "Там нет никакого развития, как и во всех остальных райбольницах. А мне интересны инновационные современные методы лечения. Развитие есть в областных клиниках, онкоцентрах, но мне туда не попасть", - с сожалением говорит Антон. Он пробовал найти работу в Днепре и Киеве, но безуспешно. "Бюджетные места все заняты, так что я пытался устроиться в частные больницы. Но там мне предлагали зарплату в 9-10 тысяч гривен (270 - 300 евро), а для частных клиник это очень мало. Поэтому я решил, что надо ехать дальше, в Европу, где я мог бы профессионально развиваться, получать достойную зарплату, не заглядывая в карман больному", - объясняет хирург.
О сложностях с профессиональным развитием врачей в Украине говорит и Анастасия Горишня, стоматолог из Каменец-Подольска. По ее словам, она еще в студенческие годы поняла, что хочет работать за рубежом. "В Украине профессия врача не ценится так, как за границей. Наша работа - это тяжелый труд. Поэтому я хотела, чтобы ее достойно оценивали финансово. Кроме того, я понимала, что попасть в хорошую клинику в Украине нереально. Рынок стоматологов переполнен. Нужно было искать какой-то другой путь. И я решила попробовать себя в Польше", - рассказывает Анастасия Горишня.
Женщина уже переехала в Польшу и сейчас ждет завершения процедуры нострификации - признания диплома об образовании польскими государственными органами. Для того, чтобы иностранные медицинские работники смогли работать по специальности в Польше, им нужно пройти несколько этапов: сдать нострификационный экзамен по основам медицины, экзамен по польскому языку, завершить годовую стажировку в больнице и сдать еще один заключительный медицинский экзамен. Первые два экзамена Анастасия уже успешно сдала.
Правила трудоустройства иностранных врачей в Польше, как и в целом в западных странах, довольно сложные, но польские власти хотят их упростить, приняв новый законопроект "Об обеспечении медицинскими кадрами". Он предполагает, что для работы в Польше украинским медикам достаточно будет иметь диплом об образовании, заверенный польским консулом, справку о минимум трех годах работы по специальности и сертификат о знании польского языка. Необходимо будет также самостоятельно найти больницу в Польше, которая согласится взять на работу медика из Украины. За законопроект об упрощенном трудоустройстве уже проголосовал Польский сейм. Правда, Сенат, который должен его согласовать, 17 декабря вернул документ на доработку.
В самой Польше законопроект стал объектом многочисленных дискуссий. Против него выступили общественные медицинские организации. "Введенные положения приводят к отмене любых механизмов, которые эффективно проверяют уровень знаний и квалификации зарубежных медиков, перекладывая ответственность за их работу на польских врачей, которые должны осуществлять надзор и обучение вышеупомянутых людей", - говорится в заявлении Общепольского профсоюза врачей.
Несмотря на неоднозначное отношение к законопроекту внутри страны, его окончательное принятие - лишь вопрос времени. Польша испытывает катастрофическую нехватку врачей: по данным Высшей врачебной палаты, стране не хватает около 68 тыс. медицинских работников, и польские депутаты надеются, что новый закон решит эту проблему. Больше всего страна нуждается в терапевтах, радиологах, педиатрах и анестезиологах. В объявлениях на польском профессиональном медицинском сайте по поиску работу HR Medica анестезиологам, к примеру, предлагают 110-140 злотых в час (25-30 евро). При этом на украинских сайтах по поиску работы анестезиологам предлагают 5-7 тысяч гривен в месяц (приблизительно 145-200 евро), а те, кто согласится работать в "ковидных" отделениях, могут рассчитывать на 20 тыс. гривен (около 580 евро).
Зарплаты украинским медикам нужно срочно поднять - это признает и министр здравоохранения страны Максим Степанов, заявивший, что они находятся "на уровне выплат по безработице". Если врачам не повысят зарплату, "они уедут за границу", предупредил глава Минздрава.
В бюджетном запросе на 2021 год министерство здравоохранения заложило зарплаты для врачей в размере 23 тыс. гривен (около 660 евро), 17 тыс. гривен (примерно 490 евро) для медсестер, 12 тыс. гривен (около 345 евро) - для санитарок. В целом Минздрав просил заложить в государственный бюджет на нужды медицинской сферы 300 млрд гривен (более 8,6 млрд евро). Однако, в проекте бюджета на следующий год правительство Украины предусмотрело примерно половину от этой суммы.
В Украине обоснованно опасаются, что упрощение польскими властями процедуры трудоустройства украинских медиков приведет к массовому оттоку медперсонала за границу. О том, что украинские медработники "особенно после ковида стали магнитом для всех европейских стран", предупредил и глава украинского Минздрава. Отъезд специалистов может вызвать нехватку в Украине врачей, медсестер и другого медицинского персонала. В медицинской сфере особенно опасаются, что усилится дефицит инфекционистов и анестезиологов.
Президент Всемирной федерации украинских врачебных обществ Андрей Базилевич говорит, что в стране уже сейчас не хватает анестезиологов. По его словам, этот "искусственный дефицит" образовался из-за того, что "каждая больница со стационарным отделением должна иметь в штате двух анестезиологов, чтобы получить финансирование от Национальной службы здоровья". "Поэтому они сейчас такие ценные", - объясняет Базилевич.
В массовый отток медицинских кадров в Польшу Базилевич не верит. По его мнению, "топовые" врачи с именем за границу не уедут. А вот молодые врачи, вполне возможно, захотят найти работу за рубежом. В Украине для них мало возможностей, говорит глава Всемирной федерации украинских врачебных обществ.
"Проблемы у молодых врачей начинаются еще на пути в интернатуру. После получения диплома выпускник медицинского вуза должен найти главного врача, который захочет его взять и выделить ему ставку на три года. А таких ставок нет. Молодые врачи - в отчаянии. Поэтому я понимаю тех молодых людей, которые выезжают за границу", - говорит Базилевич.
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