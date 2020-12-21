Почему на фоне пандемии из Украины уезжают врачи

Для хирурга Антона Авдеева новость о том, что Польский сейм проголосовал за упрощенное трудоустройство медиков из-за рубежа, прозвучала, как подарок. Он давно мечтает о работе в Польше - говорит, что профессиональных перспектив в Украине для себя не видит. До 2014 года Антон работал в городской больнице Макеевки в Донецкой области. Но после начала там боевых действий ему с семьей пришлось переехать к родственникам в Запорожскую область.

Освоившись на новом месте, Авдеев устроился работать в районную больницу Вильнянска - городка недалеко от Запорожья. Но довольно быстро разочаровался в новом месте работы. "Там нет никакого развития, как и во всех остальных райбольницах. А мне интересны инновационные современные методы лечения. Развитие есть в областных клиниках, онкоцентрах, но мне туда не попасть", - с сожалением говорит Антон. Он пробовал найти работу в Днепре и Киеве, но безуспешно. "Бюджетные места все заняты, так что я пытался устроиться в частные больницы. Но там мне предлагали зарплату в 9-10 тысяч гривен (270 - 300 евро), а для частных клиник это очень мало. Поэтому я решил, что надо ехать дальше, в Европу, где я мог бы профессионально развиваться, получать достойную зарплату, не заглядывая в карман больному", - объясняет хирург.

Признание диплома в Польше открывает дорогу к работе

О сложностях с профессиональным развитием врачей в Украине говорит и Анастасия Горишня, стоматолог из Каменец-Подольска. По ее словам, она еще в студенческие годы поняла, что хочет работать за рубежом. "В Украине профессия врача не ценится так, как за границей. Наша работа - это тяжелый труд. Поэтому я хотела, чтобы ее достойно оценивали финансово. Кроме того, я понимала, что попасть в хорошую клинику в Украине нереально. Рынок стоматологов переполнен. Нужно было искать какой-то другой путь. И я решила попробовать себя в Польше", - рассказывает Анастасия Горишня.

Многие украинские врачи уезжают работать в Польшу

Женщина уже переехала в Польшу и сейчас ждет завершения процедуры нострификации - признания диплома об образовании польскими государственными органами. Для того, чтобы иностранные медицинские работники смогли работать по специальности в Польше, им нужно пройти несколько этапов: сдать нострификационный экзамен по основам медицины, экзамен по польскому языку, завершить годовую стажировку в больнице и сдать еще один заключительный медицинский экзамен. Первые два экзамена Анастасия уже успешно сдала.

Власти Польши пытаются справиться с нехваткой врачей

Правила трудоустройства иностранных врачей в Польше, как и в целом в западных странах, довольно сложные, но польские власти хотят их упростить, приняв новый законопроект "Об обеспечении медицинскими кадрами". Он предполагает, что для работы в Польше украинским медикам достаточно будет иметь диплом об образовании, заверенный польским консулом, справку о минимум трех годах работы по специальности и сертификат о знании польского языка. Необходимо будет также самостоятельно найти больницу в Польше, которая согласится взять на работу медика из Украины. За законопроект об упрощенном трудоустройстве уже проголосовал Польский сейм. Правда, Сенат, который должен его согласовать, 17 декабря вернул документ на доработку.

Польша испытывает серьезную нехватку медицинского персонала

В самой Польше законопроект стал объектом многочисленных дискуссий. Против него выступили общественные медицинские организации. "Введенные положения приводят к отмене любых механизмов, которые эффективно проверяют уровень знаний и квалификации зарубежных медиков, перекладывая ответственность за их работу на польских врачей, которые должны осуществлять надзор и обучение вышеупомянутых людей", - говорится в заявлении Общепольского профсоюза врачей.

Несмотря на неоднозначное отношение к законопроекту внутри страны, его окончательное принятие - лишь вопрос времени. Польша испытывает катастрофическую нехватку врачей: по данным Высшей врачебной палаты, стране не хватает около 68 тыс. медицинских работников, и польские депутаты надеются, что новый закон решит эту проблему. Больше всего страна нуждается в терапевтах, радиологах, педиатрах и анестезиологах. В объявлениях на польском профессиональном медицинском сайте по поиску работу HR Medica анестезиологам, к примеру, предлагают 110-140 злотых в час (25-30 евро). При этом на украинских сайтах по поиску работы анестезиологам предлагают 5-7 тысяч гривен в месяц (приблизительно 145-200 евро), а те, кто согласится работать в "ковидных" отделениях, могут рассчитывать на 20 тыс. гривен (около 580 евро).

Глава Минздрава требует поднять зарплаты медикам

Зарплаты украинским медикам нужно срочно поднять - это признает и министр здравоохранения страны Максим Степанов, заявивший, что они находятся "на уровне выплат по безработице". Если врачам не повысят зарплату, "они уедут за границу", предупредил глава Минздрава.

Правительство Украины не поддержало бюджетный запрос Минздрава на 2021 год

В бюджетном запросе на 2021 год министерство здравоохранения заложило зарплаты для врачей в размере 23 тыс. гривен (около 660 евро), 17 тыс. гривен (примерно 490 евро) для медсестер, 12 тыс. гривен (около 345 евро) - для санитарок. В целом Минздрав просил заложить в государственный бюджет на нужды медицинской сферы 300 млрд гривен (более 8,6 млрд евро). Однако, в проекте бюджета на следующий год правительство Украины предусмотрело примерно половину от этой суммы.

В Украине обоснованно опасаются, что упрощение польскими властями процедуры трудоустройства украинских медиков приведет к массовому оттоку медперсонала за границу. О том, что украинские медработники "особенно после ковида стали магнитом для всех европейских стран", предупредил и глава украинского Минздрава. Отъезд специалистов может вызвать нехватку в Украине врачей, медсестер и другого медицинского персонала. В медицинской сфере особенно опасаются, что усилится дефицит инфекционистов и анестезиологов.

Угрожает ли Украине дефицит медработников?

Президент Всемирной федерации украинских врачебных обществ Андрей Базилевич говорит, что в стране уже сейчас не хватает анестезиологов. По его словам, этот "искусственный дефицит" образовался из-за того, что "каждая больница со стационарным отделением должна иметь в штате двух анестезиологов, чтобы получить финансирование от Национальной службы здоровья". "Поэтому они сейчас такие ценные", - объясняет Базилевич.

Угрожает ли Украине дефицит медперсонала?

В массовый отток медицинских кадров в Польшу Базилевич не верит. По его мнению, "топовые" врачи с именем за границу не уедут. А вот молодые врачи, вполне возможно, захотят найти работу за рубежом. В Украине для них мало возможностей, говорит глава Всемирной федерации украинских врачебных обществ.

"Проблемы у молодых врачей начинаются еще на пути в интернатуру. После получения диплома выпускник медицинского вуза должен найти главного врача, который захочет его взять и выделить ему ставку на три года. А таких ставок нет. Молодые врачи - в отчаянии. Поэтому я понимаю тех молодых людей, которые выезжают за границу", - говорит Базилевич.

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