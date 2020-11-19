Комментарий: Украина провалила подготовку ко второй волне коронавируса

Украина ежедневно бьет рекорды по заболевшим COVID-19, за последний месяц их число увеличилось втрое. Только за 19 ноября было зарегистрировано 14,5 тысяч случаев заражения коронавирусов. Демонстративное игнорирование карантина украинскими политиками и рядовыми гражданами, неуклюжие действия Минздрава, масштабное дорожное строительство во время пандемии привели страну к так называемому "карантину выходного дня".

Сами представители высшего украинского руководства также оказались бессильны перед пандемией - одновременно коронавирус диагностировали у президента, главы его Офиса, трех министров, спикера парламента и его первого заместителя.

Деньги на медицину - в асфальте

Семь месяцев назад Верховная рада создала специальный фонд по борьбе с коронавирусом. 64,5 млрд гривен должны были пойти на стимулирование экономики, здравоохранение, закупку медтехники, лекарственных препаратов, на социальную защиту украинцев и субвенции местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом и так далее.

Но оказалось, что по состоянию на 6 ноября большая половина из потраченных 39 млрд гривен ушла на… ремонт дорог. Да, транспортная инфраструктура Украины требует огромных вложений, а качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. С этим вряд ли кто-то поспорит. Но вот стоило ли в этот непростой период упор делать исключительно на дорожном строительстве - большой вопрос.

Сергей Руденко

В то время, когда страна должна была готовится ко второй волне коронавируса и думать о медицине, президент и его команда разворачивали проект "Большое строительство". Зеленский лично инспектировал, как рабочие укладывают асфальт по всей стране, выступая при этом в роли VIP-агитатора партии "Слуга народа".

Главе государства нужны были победы. Грандиозные, масштабные, величественные. При этом, как утверждает экс-министр финансов, бывший советник глава Офиса президента Игорь Уманский, в тендерах на строительство дорог участвовали исключительно "свои" компании, которые потом перепродавали подряды с дисконтом в 30-40%. Проще говоря, на "Большом строительстве" зарабатывали близкие к команде Зеленского люди. И всем, конечно же, было не до коронавируса.

В итоге вторую волну COVID-19 большинство украинских больниц встретило так же, как и первую: с дефицитом медперсонала, лекарств, больничных коек и кислорода. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что его ведомство сделало максимум возможного сложившейся ситуации. Но на поверку оказалось, что в стране не смогли организовать массовое бесплатное тестирование на наличие коронавируса. Это дорого и хлопотно для государства.

А ПЦР-тесты в коммерческих клиниках большинству же украинцев не по карману. Они по неделе ждут результатов в условно бесплатных клиниках. Очередь на проведение компьютерной томографии легких даже в Киеве расписана на неделю вперед. Но зато в некоторых регионах Украины теперь есть отремонтированные дороги. Правда, оценить их смогут лишь те, кто выживет после пандемии COVID-19.

"Корона" для Зеленского

Весной, после завершения жесткого карантина в Украине, Зеленский гордо назвал себя и премьера Шмыгаля "мастерами борьбы с коронавирусом". Правда, действия властей, которые свелись тогда к остановке практически всего общественного транспорта, прекращению авиа- и железнодорожное сообщения, закрытию парков, торговых центров, школ и детских садов, люди не оценили. Они увидели, что для избранных представителей властей локдауна не существует, а сам президент публично игнорирует масочный режим. В итоге - ослабление указанных мер украинцы восприняли как полный выход из карантина.

И уже в июне было понятно, что повторно установить локдаун в стране будет очень трудно. Отсутствие денежной подушки у большинства украинцев, мелкий и средний бизнес на грани выживания, слабая власть, неспособная администрировать карантин - в таких условиях даже сама попытка вернуть Украину к режиму безопасности образца весны 2020-го была обречена на провал.

Поэтому украинцы и команда президента решили надеяться только на авось. К чему это привело? К резкому росту числа заболевших уже в октябре-ноябре, среди которых значатся и первые лица государства - президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, вице-премьер правительства Алексей Резникова, а также министры обороны и финансов Андрей Таран и Сергей Марченко.

Как выяснилось, украинские власти сегодня не в состоянии защитить от COVID-19 даже себя, не говоря уже о людях. "Мастера по борьбе с коронавирусом" на поверку оказались любителями. Полная некомпетентность властей, пожалуй, и является одним из самых печальных выводов из ситуации последних восьми месяцев. Украинцам надо теперь надеяться исключительно на себя. И еще, конечно же, на волю Божью.

Демарш мэров украинских городов

Правительство ввело в Украине "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. Это своеобразная репетиция настоящего локдауна - сейчас по субботам и воскресеньям в стране работают только продовольственные магазины, АЗС, медучреждения, транспорт и почтовые отделения. Мэры 8 городов - Одессы, Львова, Днепра, Луцка, Черкасс, Тернополя, Ивано-Франковска и Житомира - отказались выполнять решение центральных властей, утверждая, что это окончательно убьет мелкий и средний бизнес, доходы от которого формируют местные бюджеты.

Понятное дело, что мэры, находясь ближе к людям, нежели власти в Киеве, не хотят принимать непопулярные меры. Особенно в то время, когда часть из них еще борется за победу во втором туре выборов глав городских администраций. В условиях децентрализации, когда мэры распоряжаются солидными городскими бюджетами, они, естественно, думают о своих интересах, а не о решениях правительства.

Украина - унитарное, а не федеративное государство. Чем может закончится игнорирование в регионах решений центра, пока трудно себе представить. Особенно в условиях ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. А тем более - если вдруг придется вводить чрезвычайное положение. Но то, что этой зимой Украине придется непросто, очевидно уже сейчас. Как и то, что и местные, и центральные власти к новым вызовам абсолютно не готовы.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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