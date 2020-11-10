Коронавирус: президент Украины Зеленский госпитализирован

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 52 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 12 ноября.
Страны мира борются со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у более 52 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 36 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 12 ноября (время московское).
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Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, инфицированные коронавирусом, госпитализированы и в настоящее время проходят лечение в Клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами. "Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк. "Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - добавил Подоляк. По его словам, с семьей Зеленский не видится, хотя его жена уже переболела COVID-19.
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В Германии за последние сутки зарегистрированы 21 866 случаев заражения коронавирусом - почти на 3400 больше, чем днем ранее, сообщил Институт имени Роберта Коха. Тем самым с начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 в ФРГ были инфицированы 727 553 человека. За этот период от COVID-19 в стране скончались 11 982 человека (прирост за сутки - 215). Выздоровели примерно 467,8 тысяч человек.
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Во время пандемии коронавируса в Германии вырос спрос на кухонные приборы, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Общества по исследованию поведения потребителей. Спрос в первой половине года вырос почти на 20 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году.
По итогам года эксперты Центрального союза электротехники и индустрии прогнозируют рост продаж на 10-12 процентов. На зиму, по их мнению, придется традиционно высокий спрос на машины для фондю и раклетницы. Их традиционно чаще покупают в ноябре и декабре, но в этом году приобретали и в первой половине года. Портал по сдаче приборов в аренду Erento сообщает, что в прошлом году было взято 1390 штук, в этом забронированы уже 2500.
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Около трех тысяч школ в Германии из-за коронавируса не могут проводить уроки в полном объеме и обеспечить присутствие школьников. Об этом сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на данные 14 федеральных земель страны из 16. Всего в Германии около 40 тысяч школ, где учатся 11 млн. человек и преподают около 800 тысяч учителей.
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Власти Турции с 12 ноября запрещают курить на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта. Такое решение приняло МВД страны из-за роста числа заражений коронавирусом. Так люди перестанут снимать маски или опускать их вниз, пока находятся в общественных местах, считают в министерстве. Всего в Турции коронавирусом заразились более 400 тысяч человек, умерли около 11 тысяч.
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Власти Кипра ввели в районах Лимасол и Пафос карантин на 18 дней, въезд и выезд будет ограничен с вечера 12 ноября. В самих районах с 20.00 до 5.00 введут комендантский час. Минздрав объяснил свое решение тем, что там резко выросло число заражений коронавирусом. Всего на Кипре зафиксировали более шести тысяч случаев заражений, 33 человека скончались.
Хроника пандемии 11 ноября >>>
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