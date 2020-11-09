Жителей и гостей Минска обязали носить маски

В рамках борьбы с пандемией короавируса в столице Беларуси Минске введено обязательное ношение защитных масок. Соответствующие изменения в решение по мерам профилактики острых респираторных инфекций и коронавируса внесены на заседании Минского горисполкома в четверг, 12 ноября, сообщило белорусское министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Масочный режим введен как для жителей, так и для гостей города, и действует в том числе в общественном транспорте, метро, маршрутных и обычных такси, поясняет ведомство. Контроль за соблюдением мер борьбы с распространением вирусных инфекций усилят с сегодняшнего дня, решение также обязывает руководителей организаций всех форм собственности "принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий", говорится далее в сообщении.

С тех пор, как весной началась пандемии SARS-CoV-2, инфекция выявлена у более 52 млн жителей планеты. Сейчас страны мира борются со второй волной распространения коронавируса. В Беларуси зафиксировано в общей сложности более 109 тысяч случаев заражения, более тысячи человек скончались в результате заболевания.

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