Жителей и гостей Минска обязали носить маски

В рамках борьбы с пандемией короавируса в столице Беларуси Минске введено обязательное ношение защитных масок. Соответствующие изменения в решение по мерам профилактики острых респираторных инфекций и коронавируса внесены на заседании Минского горисполкома в четверг, 12 ноября, сообщило белорусское министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.
Масочный режим введен как для жителей, так и для гостей города, и действует в том числе в общественном транспорте, метро, маршрутных и обычных такси, поясняет ведомство. Контроль за соблюдением мер борьбы с распространением вирусных инфекций усилят с сегодняшнего дня, решение также обязывает руководителей организаций всех форм собственности "принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий", говорится далее в сообщении.
С тех пор, как весной началась пандемии SARS-CoV-2, инфекция выявлена у более 52 млн жителей планеты. Сейчас страны мира борются со второй волной распространения коронавируса. В Беларуси зафиксировано в общей сложности более 109 тысяч случаев заражения, более тысячи человек скончались в результате заболевания.
Смотрите также:
-
Мягкий локдаун в Германии
В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.
-
Мягкий локдаун в Германии
#stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.
-
Мягкий локдаун в Германии
Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…
-
Мягкий локдаун в Германии
… с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".
-
Мягкий локдаун в Германии
Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.
-
Мягкий локдаун в Германии
Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.
-
Мягкий локдаун в Германии
"Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.
-
Мягкий локдаун в Германии
Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
-
Мягкий локдаун в Германии
Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.
-
Мягкий локдаун в Германии
Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.
-
Мягкий локдаун в Германии
Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.
-
Мягкий локдаун в Германии
Утро на автобане около Майнца
-
Мягкий локдаун в Германии
Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт
-
Мягкий локдаун в Германии
Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.
Автор: Максим Нелюбин