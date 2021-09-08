Закон об эпидемиологической защите (Закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека)

Закон об эпидемиологической защите вступил в ФРГ в силу 1 января 2001 года и заложил правовую базу для созданной в стране системы регистрации инфекционных заболеваний. 18 ноября 2020 года были приняты поправки к закону.

Поправки к Закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека (закон об эпидемиологической защите) были приняты 18 ноября 2020 года бундестагом после острых дебатов, после чего законопроект был одобрен бундесратом (представительство федеральных земель) и подписан президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Поправки были призваны подвести правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии, введенные ранее федеральными и земельными властями в целях борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.