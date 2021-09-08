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Закон об эпидемиологической защите (Закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека)

Закон об эпидемиологической защите вступил в ФРГ в силу 1 января 2001 года и заложил правовую базу для созданной в стране системы регистрации инфекционных заболеваний. 18 ноября 2020 года были приняты поправки к закону.

Поправки к Закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека (закон об эпидемиологической защите) были приняты 18 ноября 2020 года бундестагом после острых дебатов, после чего законопроект был одобрен бундесратом (представительство федеральных земель) и подписан президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Поправки были призваны подвести правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии, введенные ранее федеральными и земельными властями в целях борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt bei der Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan ab. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die erste Lesung des Gesetzes zum Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete und die Verabschiedung des Mandats für den Afghanistan-Evakuierungseinsatz der Bundeswehr. +++ dpa-Bildfunk +++

Бундестаг одобрил поправки к закону об эпидемиологической защите 08.09.2021

В соответствии с поправками бундестага решение о возможных ограничениях в ФРГ будет приниматься с учетом показателя частоты госпитализаций с COVID-19.
February 8, 2021, Freising Bei Muenchen, Bavaria, Germany: A federal police officer in the Munich International Airport checks the passport and documents of an arriving passenger. The Bavarian Interior Ministry in collaboration with the German Federal Police (Bundespolizei) and the Grenzpolizei (Border Police) held a presentation on their roles in fighting the Corona pandemic at airports. Part of the strategy to prevent the importation of the novel Coronavirus, particularly the mutant variants prevalent in South Africa, the United Kingdom, and Brazil involves the DEA Digital Entry Regulation, testing at the airports, quarantine, and an agreement from airlines to not transport passengers from risk areas. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire

Ограничения на въезд в Германию могут сохраниться после пандемии 25.06.2021

Поправки к Закону об эпидемиологической защите позволят ограничить въезд в Германию из зон распространения коронавируса даже после того, как в ФРГ отменят кризисный режим.

В ФРГ введут единые для всех земель ограничительные меры из-за коронавируса (21.04.2021) 21.04.2021

Немецкий парламент принял поправки в Закон об эпидемиологической защите. Он предусматривает единые для всех 16 земель страны ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Несогласованные акции за Навального и задержания, послание Путина и конфликт в Донбассе. DW Новости (21.04.21) 21.04.2021

В России проходят акции протеста в поддержку Навального, которые организовали его сторонники. Также в выпуске: на что обратили внимание российские и западные эксперты в послании Путина.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.03.21 *** LEIPZIG, GERMANY - MARCH 08: A passer-by stands in front of a clothing store that has opened for the first time since December and advertises the click and meet campaign with a poster, as the lockdown measures are easing during the novel coronavirus pandemic on March 8, 2021 in Leipzig, Germany. Shops are opening nationwide today under strict conditions according to the infection rates in their respective regions. In areas with incidence rates between 50 and 100, which accounts for much of Germany, customers must book an appointment online to enter the store. Infection rates, which had been falling continuously since December, have levelled off and even begun to climb in recent weeks, which authorities attribute to the spread of the B117 coronavirus variant. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии унифицируют карантинные ограничения 13.04.2021

Одобренный правительством ФРГ законопроект предусматривает единые для всей страны ограничения при превышении допустимого порога прироста заболеваемости. Документ должен пройти через бундестаг и бундесрат.
September 12, 2017 - Berlin, Germany - Reichstag building, opened 1894, seat of the German parliament and meeting place of the Bundestag, refurbished by Norman Foster 1990-99, including the addition of the huge glass dome, Berlin, Germany. The building sits on the river Spree. Picture by Manuel Cohen |

Скандал в парламенте Германии: что можно и что нельзя делать посетителям 20.11.2020

Немецкий парламент не закрыт для посетителей - обычных граждан. Но гости, посетившие бундестаг 18 ноября, грубо нарушили действующие в нем правила. Что можно там делать, а что нельзя?
Symbolbild Plenum des Deutschen Bundestages bei der 191. sitzung des Deutschend Bundestag und der gefuellten Plaetze beim TOP Corona-Massnahmen (epidemische Lage) | Verwendung weltweit

Депутатов-правопопулистов обязали извиниться за помехи работе бундестага ФРГ 20.11.2020

Приглашенные правыми популистами посетители вели себя нецивилизованно, признал сопредседатель фракции "Альтернативы для Германии". Они приставали к парламентариям и оскорбляли их.
18.11.2020, Berlin: Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen der Bundesregierung stehen vor dem Brandenburger Tor. Im Schnellverfahren soll die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes durch Bundestag und Bundesrat gehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

В Германии приняты поправки к закону об эпидемиологической защите 18.11.2020

Цель поправок - подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни Германии, введенные для борьбы с коронавирусом. В Берлине прошел очередной массовый протест.