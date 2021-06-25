Ограничения на въезд в Германию могут сохраниться после пандемии

Ограничения на въезд в Германию из зон повышенного риска заражения коронавирусом могут сохраниться даже в том случае, если в ФРГ отменят режим эпидемиологической ситуации на национальном уровне. Соответствующие поправки в Закон об эпидемиологической защите были приняты бундестагом поздним вечером в четверг, 24 июня.

Принятые поправки предусматривают, что меры поборьбе с распространением коронавируса можно будет продлить на срок до одного года с момента отмены режима кризисной ситуации.

Ранее, 11 июня, бундестаг постановил продлить режим эпидемиологической ситуации в стране еще на три месяца - до сентября. Без этого решения кризисный режим закончился бы 30 июня.

Режим эпидемиологической ситуации национального масштаба в Германии

25 марта 2020 года бундестаг впервые ввел режим эпидемиологической ситуации национального масштаба, который с тех пор регулярно продлевали. Эта мера дает федеральному правительству право принимать решения напрямую, без согласия бундесрата (представительства федеральных земель), - в том числе касающиеся тестов, вакцинации, въезда в страну или охраны труда.

18 ноября 2020 года на фоне многочисленных акций протеста против жестких ограничений бундестаг принял поправки в Закон об эпидемиологической защите. Принятые изменения подвели правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии, принятые ранее федеральными и земельными властями в целях борьбы с пандемией нового коронавируса.

Принятое в четверг, 24 июня, постановление касается только ограничений на въезд, которые теперь можно будет оставить в силе и после отмены эпидемиологической ситуации.

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