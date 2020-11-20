Скандал в парламенте Германии: что можно и что нельзя делать посетителям

Четверо посетителей бундестага, приглашенных депутатами от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с ознакомительными целями, вели себя вызывающе, оскорбляли народных избранников. Произошло это 18 ноября во время обсуждения парламентариями поправок к Закону об эпидемиологической защите, подводящих правовую базу под ограничения в общественной и экономической жизни в целях борьбы с пандемией коронавируса.

В коридорах здания парламента посетители преследовали и оскорбляли, в частности, министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier) и эксперта по внутренней политике Свободной демократической партии (СвДП) Константина Куле (Konstantin Kuhle), снимая все это на видео и транслируя в интернет. "Угрозы и оскорбления депутатов в здании германского парламента свидетельствуют о новом качестве пренебрежения к нашим демократическим процедурам, поэтому не могут оставлять нас, парламентариев, равнодушными", - заявил позже Куле.

Рейхстаг - особо охраняемая территория

Берлинская стена (белая полоска на фото) проходит вдоль здания Рейхстага, 1987 год

Здание Рейхстага, в котором заседает немецкий парламент, а также прилегающие к нему строения, являются в правовом смысле особо защищенными территориями, как и правительственные кварталы в большинстве стран. На участке, прилегающем к парламенту, в принципе, запрещены демонстрации и митинги. Однако они могут быть допущены, если нет оснований ожидать нарушений общественного порядка.

Территория у здания Рейхстага со стороны, противоположной главному входу, там где раньше проходила Берлинская стена, доступна только для депутатов и членов правительства. В бундестаге есть своя полиция. Председатель бундестага, которым сейчас является Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), обеспечивает соблюдение правил внутреннего порядка в зданиях парламента.

Бундестаг открыт для посетителей

Вид на зал заседаний бундестага из купола Рейхстага

При этом бундестаг не является недоступным местом для обычных граждан. Посетители могут попасть в здание через отдельный вход и подняться на крышу, где по специальной дорожке внутри стеклянного купола Рейхстага достичь верхней смотровой площадки. Отсюда можно понаблюдать за работой парламентариев в зале заседаний. Вход - бесплатный, допуск осуществляется по предварительной записи в интернете. На время обсуждения спорного Закона об эпидемиологической защите 18 ноября Вольфганг Шойбле закрыл купол для посещений.

Депутаты могут пригласить в бундестаг группы граждан, как правило, из своих избирательных округов. Они получают доступ на трибуны для посетителей в зале заседаний на полчаса. Журналисты также могут находиться на трибунах для посетителей. Кроме того, они могут встречаться с политиками и брать у них интервьюв западном вестибюле Рейхстага. При этом представителям СМИ запрещено находиться непосредственно у входа в пленарный зал. Также запрещен для журналистов вход в ресторан парламента, однако они могут посетить его по приглашению одного из депутатов. Журналисты, регулярно освещающие темы федеральной политики, могут аккредитоваться при бундестаге и получают пропуск на год.

Трибуна для посетителей в зале заседаний бундестага

Депутат, кроме того, может пригласить в бундестаг отдельных граждан, не более шести человек, в качестве гостей. Во время посещения парламентарий обязан все время сопровождать их. Гости, в свою очередь, должны вести себя уважительно по отношению к окружающим и соблюдать правила внутреннего распорядка бундестага. Нарушители спокойствия 18 ноября попали в бундестаг согласно этому правилу.Ив нарушение его они все время находились в здании без сопровождения и вели себя агрессивно по отношению к депутатам.

Меры безопасности в здании парламента

В отношении нарушителей начато расследование по статье Уголовного кодекса о давлении на депутатов парламента. Нарушителям грозит наказание в размере от нескольких тысяч евро евро штрафа до одного года лишения свободы. Среди нарушителей оказались Youtube-блогеры, известные своими крайне правыми взглядами. Депутаты, пригласившие их, могут быть обвинены в пособничестве и подстрекательстве. Лидеры фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) и Александер Гауланд (Alexander Gauland) извинились за "неприемлемое поведение" посетителей, приглашенных членами их фракции.

О конкретных мерах безопасности в бундестаге его руководство предпочитает не распространяться уже много лет. Однако оно подчеркивает, что меры постоянно ужесточаются в связи с угрозой терактов и постоянно растущей агрессивностью в обществе.

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