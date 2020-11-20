 Скандал в парламенте Германии: что можно и что нельзя делать посетителям | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.11.2020

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Германия

Скандал в парламенте Германии: что можно и что нельзя делать посетителям

Немецкий парламент не закрыт для посетителей - обычных граждан. Но гости, посетившие бундестаг 18 ноября, грубо нарушили действующие в нем правила. Что можно там делать, а что нельзя?

Здание Рейхстага в Берлине

Здание Рейхстага в Берлине

Четверо посетителей бундестага, приглашенных депутатами от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с ознакомительными целями, вели себя вызывающе, оскорбляли народных избранников. Произошло это 18 ноября во время обсуждения парламентариями поправок к Закону об эпидемиологической защите, подводящих правовую базу под ограничения в общественной и экономической жизни в целях борьбы с пандемией коронавируса.

В коридорах здания парламента посетители преследовали и оскорбляли, в частности, министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier) и эксперта по внутренней политике Свободной демократической партии (СвДП) Константина Куле (Konstantin Kuhle), снимая все это на видео и транслируя в интернет. "Угрозы и оскорбления депутатов в здании германского парламента свидетельствуют о новом качестве пренебрежения к нашим демократическим процедурам, поэтому не могут оставлять нас, парламентариев, равнодушными", - заявил позже Куле. 

Рейхстаг - особо охраняемая территория

Берлинская стена проходит вдоль здания Рейхстага, 1987 год

Берлинская стена (белая полоска на фото) проходит вдоль здания Рейхстага, 1987 год

Здание Рейхстага, в котором заседает немецкий парламент, а также прилегающие к нему строения, являются в правовом смысле особо защищенными территориями, как и правительственные кварталы в большинстве стран. На участке, прилегающем к парламенту, в принципе, запрещены демонстрации и митинги. Однако они могут быть допущены, если нет оснований ожидать нарушений общественного порядка.

Территория у здания Рейхстага со стороны, противоположной главному входу, там где раньше проходила Берлинская стена, доступна только для депутатов и членов правительства. В бундестаге есть своя полиция. Председатель бундестага, которым сейчас является Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), обеспечивает соблюдение правил внутреннего порядка в зданиях парламента.

Бундестаг открыт для посетителей

Вид на зал заседаний бундестага из купола Рейхстага

Вид на зал заседаний бундестага из купола Рейхстага

При этом бундестаг не является недоступным местом для обычных граждан. Посетители могут попасть в здание через отдельный вход и подняться на крышу, где по специальной дорожке внутри стеклянного купола Рейхстага достичь верхней смотровой площадки. Отсюда можно понаблюдать за работой парламентариев в зале заседаний. Вход - бесплатный, допуск осуществляется по предварительной записи в интернете. На время обсуждения спорного Закона об эпидемиологической защите 18 ноября Вольфганг Шойбле закрыл купол для посещений.

Депутаты могут пригласить в бундестаг группы граждан, как правило, из своих избирательных округов. Они получают доступ на трибуны для посетителей в зале заседаний на полчаса. Журналисты также могут находиться на трибунах для посетителей. Кроме того, они могут встречаться с политиками и брать у них интервьюв западном вестибюле Рейхстага. При этом  представителям СМИ запрещено находиться непосредственно у входа в пленарный зал. Также запрещен для журналистов вход в ресторан парламента, однако они могут посетить его по приглашению одного из депутатов. Журналисты, регулярно освещающие темы федеральной политики, могут аккредитоваться при бундестаге и получают пропуск на год.

Трибуна для посетителей в зале заседаний бундестага

Трибуна для посетителей в зале заседаний бундестага

Депутат, кроме того, может пригласить в бундестаг отдельных  граждан, не более шести человек, в качестве гостей. Во время посещения парламентарий обязан все время сопровождать их. Гости, в свою очередь, должны вести себя уважительно по отношению к окружающим и соблюдать правила внутреннего распорядка бундестага. Нарушители спокойствия 18 ноября попали в бундестаг согласно этому правилу.Ив нарушение его они все время находились в здании без сопровождения и вели себя агрессивно по отношению к депутатам.

Меры безопасности в здании парламента

В отношении нарушителей начато расследование по статье Уголовного кодекса о давлении на депутатов парламента. Нарушителям грозит наказание в размере от нескольких тысяч евро евро штрафа до одного года лишения свободы. Среди нарушителей оказались Youtube-блогеры, известные своими крайне правыми взглядами. Депутаты, пригласившие их, могут быть обвинены в пособничестве и подстрекательстве. Лидеры фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) и Александер Гауланд (Alexander Gauland) извинились за "неприемлемое поведение" посетителей, приглашенных членами их фракции. 

О конкретных мерах безопасности в бундестаге его руководство предпочитает не распространяться уже много лет. Однако оно подчеркивает, что меры постоянно ужесточаются в связи с угрозой терактов и постоянно растущей агрессивностью в обществе.

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    Автор: Ирина Филатова


 

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