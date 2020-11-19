Депутатов-правопопулистов обязали извиниться за помехи работе бундестага ФРГ

Сопредседатель фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в германском бундестаге Александер Гауланд (Alexander Gauland) в пятницу, 20 ноября, принес извинения за инциденты в здании Рейхстага 18 ноября. В тот день посетители, приглашенные АдГ, приставали к депутатам, оскорбляли их и вели видеосъемку. Гауланд признал, что поведение гостей не было цивилизованным. Кроме того, депутаты от правых популистов Удо Хеммельгарн (Udo Hemmelgarn) и Петр Бистрон (Petr Bystron) обязаны принести письменные извинения за случившееся председателю бундестага ФРГ Вольфгангу Шойбле (Wolfgang Schäuble).

Инцидент в стенах Рейхстага вызвал критику со стороны остальных партий. Так, генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) призвал к разъяснениям, назвав происшествие "не только скандалом, но и нарушением табу". Инцидент является "урожаем того, что АдГ посеяла в настроении общества", подчеркнул Цимиак. А исполнительный секретарь фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Гроссе-Брёмер (Michael Grosse-Brömer) расценил события 18 ноября как нападение на демократию и обвинил АдГ в намерении "затащить в грязь" остальные партии.

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) назвал инцидент "нападением на парламент". Представитель Свободной демократической партии (СвДП) подчеркнул, что за 30 лет работы в высшем законодательном органе Германии ни разу не сталкивался с подобным.

В свою очередь, исполнительный секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (SPD) в бундестаге Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) обрушился с критикой на сопредседятеля правых популистов. Александер Гауланд "пытается выставить себя гражданином", в то время как "на заднем плане находятся праворадикалы, сотрудничающие с неонацистами", считает Шнайдер.

Инцидент в бундестаге в день обсуждения закона об эпидемиологической защите

Четверо посетителей в коридорах здания парламента 18 ноября преследовали и оскорбляли ряд депутатов, в частности, министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier) и эксперта по внутренней политике СвДП Константина Куле (Konstantin Kuhle), снимая все это на видео и транслируя в интернет.

По данным полиции бундестага, нарушителей пригласили три члена парламента от АдГ - Удо Хеммельгарн, Петр Бистрон и Хансйорг Мюллер (Hansjörg Müller). Инцидент произошел во время обсуждения парламентариями поправок к закону об эпидемиологической защите, подводящих правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии в целях борьбы с пандемией COVID-19.

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Федеральная география Германии Федеральное правительство Центр федеральной исполнительной власти в Германии - ведомство канцлера в Берлине. Здесь находятся офис канцлера, проходят заседания кабинета министров, работает аппарат правительства. Федеральные министерства распределены между Берлином и Бонном. В Берлине, в частности, находятся главные офисы МИД, МВД и министерства финансов, в Бонне - министерств обороны, здравоохранения, образования и науки.

Федеральная география Германии Федеральный конституционный суд Главным центром судебной власти в Германии считается Карлсруэ. Здесь находятся Федеральный конституционный суд и Федеральная судебная палата, а также Федеральная прокуратура, в ведении которой находится, в частности, расследование наиболее серьезных преступлений, затрагивающих внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Свои конституционные суды также есть во всех федеральных землях.

Федеральная география Германии Федеральные суды Помимо Карлсруэ (Баден-Вюртемберг) федеральные суды расположены еще в четырех немецких городах. На этой фотографии - здание Федерального административного суда в Лейпциге (Саксония). Федеральный суд по трудовым спорам находится в Эрфурте (Тюрингия). Федеральный финансовый суд и Федеральный патентный суд - в Мюнхене (Бавария), Федеральный социальный суд - в Касселе (Гессен).

Федеральная география Германии Федеральный банк Штаб-квартира независимого от правительства Немецкого федерального банка - бундесбанка - находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь же хранятся золотые запасы страны. Бундесбанк является центром кредитно-денежной системы Германии. Он располагает региональными управлениями и филиалами, в которых можно сдать скопившуюся мелочь, обменять старые немецкие марки или испорченные евро-банкноты.

Федеральная география Германии Культура есть, министерства нет Авторы конституции извлекли уроки из прошлого и передали вопросы культуры и просвещения в ведение земель, чтобы исключить возможность их превращения в орудия массовой пропаганды. В Германии нет федерального министерства культуры - есть лишь должность уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Из бюджета финансируются важные фестивали и другие значимые проекты в самых разных областях искусства.

Федеральная география Германии Федеральное агентство по труду Помимо полутора десятка министерств в ФРГ насчитывается около сотни федеральных ведомств, агентств, институтов и прочих учреждений, подчиненных министерствам или независимых. Некоторые постоянно находятся на слуху, другие звестны лишь специалистам. В число самых известных входит, например, Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, которое каждый месяц публикует сведения о безработице.

Федеральная география Германии Федеральное статистическое ведомство Большой интерес в Германии часто вызывают данные, которые собирают в этом здании в Висбадене (Гессен) - Федеральном статистическом ведомстве, структурно подчиненном МВД. В задачи этой организации входит подготовка почти четырехсот видов официальных статистических отчетов. Глава ведомства также традиционно занимает должность председателя Федеральной избирательной комиссии.

Федеральная география Германии Ведомство автодорожного транспорта Одно из самых нелюбимых немцами федеральных учреждений расположено во Фленсбурге (Шлезвиг-Гольштейн). Здесь в Ведомстве автодорожного транспорта находится картотека со сведениями о баллах за нарушения ПДД, которых водители в Германии боятся больше денежных штрафов. Набрал восемь "пунктов" - лишился прав. Например, в один-два балла обходятся проезд на красный или существенное превышение скорости.

Федеральная география Германии Федеральное ведомство по уголовным делам Охрана общественного порядка находится в Германии в ведении федеральных земель, то есть за работу полиции отвечают земельные министерства внутренних дел. Однако особо важные расследования осуществляет и координирует Федеральное ведомство по уголовным делам со штаб-квартирой в Висбадене (Гессен).

Федеральная география Германии Федеральная полиция Другой общегерманской полицейской структурой является Федеральная полиция, но такое название она получила в 2005 году, а до этого называлась Федеральной пограничной охраной. Помимо пограничного контроля, она отвечает за безопасность на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, охрану немецких дипмиссий за рубежом и т.д. Штаб-квартира находится в Потсдаме. На фотографии - служащие спецназа GSG 9.

Федеральная география Германии Ведомство по охране конституции От полиции - к спецслужбам, работу которых контролирует бундестаг, вернее - специальный парламентский комитет. Его заседания проходят в секретном режиме. Одна из этих структур - Федеральное ведомство по охране конституции в Кельне, подчиненное МВД. Главная задача службы, аналогичной контрразведке, - наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому правопорядку в Германии.

Федеральная география Германии Федеральная разведывательная служба Федеральная разведывательная служба (BND) - внешняя разведка. Подчинена ведомству федерального канцлера. Раньше штаб-квартира располагалась в Пуллахе около Мюнхена, но в 2018 году переехала в новый комплекс, построенный в Берлине. В столице Германии теперь работает около четырех тысяч немецких разведчиков. Некоторые подразделения и около полутора тысяч сотрудников остались в Баварии.

Федеральная география Германии Служба военной контрразведки Чтобы завершить тему немецких спецслужб, вернемся в Кельн, где в малоприметной казарме имени Конрада Аденауэра на южной окраине города расположена штаб-квартира военной контрразведки (MAD). В штате - около 1100 военных и гражданских сотрудников. У MAD восемь региональных подразделений - в частности, в Киле, Кобленце, Ганновере и Мюнхене.

Федеральная география Германии Служба технической помощи Такие синие автомобили и спецтехнику можно увидеть в Германии на местах катастроф, во время наводнений, в других чрезвычайных ситуациях, а также во время массовых мероприятий. Служба технической помощи (THW) - особая общественно-правовая структура при МВД. В штате - всего 800 сотрудников, но в работе участвует около 80 тысяч добровольцев по всей Германии. Штаб-квартира находится в Бонне.

Федеральная география Германии Управлением воздушным движением После Берлина и Бонна по числу федеральных учреждений на третьем месте находится Кельн - немногим более десятка. Но сейчас заглянем в несколько других городов. Например, Федеральное ведомство по надзору за управлением воздушным движением расположено в гессенском Лангене - прямо около Франкфуртского аэропорта. Здесь же находится штаб-квартира диспетчерской службы Deutsche Flugsicherung.

Федеральная география Германии Восточная Германия В восточногерманских землях, если не считать Берлина, расположено лишь немного центральных офисов федеральных учреждений. Помимо Потсдама, они есть в Ростоке: Федеральное ведомство мореходства и гидрографии, в Кведлинбурге: Федеральный институт по исследованию культурных растений, а также в Дессау: Федеральное ведомство по охране окружающей среды, здание которого изображено на этой фотографии.

Федеральная география Германии Институт Пауля Эрлиха Помимо НИИ в Кведлинбурге, в Германии есть еще несколько научных учреждений, имеющих статус федеральных ведомств. Одно из таких учреждений - Институт Пауля Эрлиха в гессенском Лангене, названный в честь знаменитого немецкого врача-иммунолога и нобелевского лауреата. Здесь занимаются исследованиями и разработками вакцин и сывороток.

Федеральная география Германии Институт Роберта Коха Не менее важные функции в области здравоохранения возложены и на другой медицинский НИИ - берлинский Институт Роберта Коха, носящий имя нобелевского лауреата, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Специалисты этого учреждения занимаются изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - для эффективной защиты населения и профилактики.

Федеральная география Германии Федеральное патентное ведомство Чтобы проиллюстрировать информацию о следующем пункте на карте федеральной географии, мы выбрали фотографию автора одного широко распространенного изобретения - Мелитты Бенц, придумавшей бумажный фильтр для кофе. Изобретения в Германии регистрирует Федеральное ведомство по патентам и товарным знакам в Мюнхене, где также находится Европейское патентное ведомство.

Федеральная география Германии Монополия на винный спирт В качестве примера ведомств, как говорят, широко известных в узких кругах, мы выбрали Федеральное управление по надзору за монополией на винный спирт, введенной в 1922 году, - в первую очередь для того, чтобы препятствовать отравлениям некачественной продукцией. Офис находится в Оффенбахе. На фото - один из складов, где до проверки и уплаты акцизов хранится высокопроцентный алкоголь.

Федеральная география Германии Общественно-правовое вещание Принципы федеративного устройства также воплощены в структуре общественно-правового телерадиовещания. В Германии есть Первый канал (Das Erste), но нет центрального или государственного телевидения. Первый канал (ARD) - совместная программа девяти независимых друг от друга региональных общественно-правовых компаний, крупнейшей из которых является телерадиокомпания WDR в Кельне.

Федеральная география Германии Второе немецкое телевидение В систему общественно-правового вещания также входит Второе немецкое телевидение (ZDF) в Майнце, созданное в 1961 году федеральными землями. Финансирование ARD и ZDF осуществляется в основном за счет специального сбора - 17,50 евро ежемесячно с квартиры или домашнего хозяйства. Общий бюджет распределяется в зависимости от числа сотрудников и филиалов. В целом это около 8 млрд евро в год.

Федеральная география Германии Общественно-правовые радиостанции За счет сбора на общественно-правовое вещание также финансируется ряд тематических телеканалов (Phoenix, Arte, 3Sat, Kika), многочисленных радиостанций - региональных и земельных, а также двух федеральных информационных радиостанций - Deutschlandfunk и Deutschlandfunk Kultur, осуществляющих вещание из Кельна и Берлина.

Федеральная география Германии Deutsche Welle Немецкая иновещательная медиакомпания Deutsche Welle также входит в систему ARD, но финансируется не за счет сбора, а из федерального бюджета Германии. На фотографии - главный офис DW в Бонне.

Федеральная география Германии Немецкая метеорологическая служба В заключение - о погоде. Предсказывают немецкую погоду в Оффенбахе (Гессен). Здесь расположен главный офис федеральной метеорологической службы - Deutscher Wetterdienst. В этой организации по всей Германии работает около штатных 2300 сотрудников, на прогнозы которых вполне можно положиться. Автор: Максим Нелюбин

