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Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/AP
Вольфганг Шойбле
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Вольфганг Шойбле - немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз (ХДС).
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Контекст
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