  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Вольфганг Шойбле, немецкий политик, христианский демократ
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/AP

Вольфганг Шойбле

Публикации по теме

Вольфганг Шойбле - немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Пропустить раздел Контекст

Контекст

"Зеленый" Роберт Хабек (слева) и либерал Кристиан Линднер

Почему пост главы Минфина в новом кабинете ФРГ так важен

Почему пост главы Минфина в новом кабинете ФРГ так важен

Кто возглавит Минфин в следующем правительстве Германии - "зеленый" или либерал?
Политика28 октября 2021 г.
Бербель Бас

Немецкий парламент возглавила женщина. Кто она?

Немецкий парламент возглавила женщина. Кто она?

Что известно о Бербель Бас - новом председателя бундестага?
Политика25 октября 2021 г.
Здание бундестага и флаг Германии

В Берлине считают встречу Байдена и Путина "знаком надежды"

В Берлине считают встречу Байдена и Путина "знаком надежды"

Россия является важной страной, с которой следует вести диалог по многим значимым для человечества темам, заявил Шойбле.
Политика16 июня 2021 г.
Ханукальный светильник перед Бранденбургскими воротами в Берлине (фото из архива)

Председатель бундестага назвал еврейскую эмиграцию подарком

Председатель бундестага назвал еврейскую эмиграцию подарком

В Берлине прошли торжества по случаю 30-летия еврейской эмиграции в Германию.
Политика14 июня 2021 г.
Двое полицейских стоят у здания бундестага

Берлинская полиция усилит защиту бундестага

Берлинская полиция усилит защиту бундестага

Силы полиции близ здания Рейхстага увеличат после беспорядков в США
Политика10 января 2021 г.
Будущие военнослужащие бундесвера приносят присягу у здания бундестага

ФРГ после беспорядков в США оценит безопасность бундестага

ФРГ после беспорядков в США оценит безопасность бундестага

Правительство Германии попросило посольство ФРГ в Вашингтоне предоставить отчет о массовых беспорядках в Капитолии.
Политика7 января 2021 г.
Показать больше