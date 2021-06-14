В бундестаге считают встречу Байдена и Путина "знаком надежды"

Председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) приветствовал предстоящий саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, назвав его "знаком надежды". "Мы все рады вновь иметь американского президента в качестве партнера в лице Джо Байдена, который со всей определенностью признает ответственность Соединенных Штатов заботиться о том, чтобы мир не пошел под откос", - заявил он в интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном в среду, 16 июня.

Шойбле призвал к диалогу с Россией

Одновременно он раскритиковал слова одного из предшественников Байдена, Барака Обамы, назвавшего Россию "региональной силой". "Россия является большой, важной страной, с которой мы должны с уважением сотрудничать, чтобы решать значительные проблемы человечества, касающиеся, в частности, климата, голода, развития и стабильности", - подчеркнул глава бундестага.

По его словам, при этом Запад должен, в том числе, в диалоге с Россией, "четко заявлять о беззаконии, происходящем в Беларуси". Кроме того, необходимо настаивать на том, что недопустимо менять границы стран с помощью оружия, как это произошло в случае с Украиной, а также на необходимости соблюдать права человека, заявил далее Шойбле.

Первый саммит Байдена и Путина

Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры 16 июня в Женеве. Это будет их первой встречей со времени вступления Байдена на пост президента США. Совместной пресс-конференции по итогам саммита не планируется.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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