В бундестаге считают встречу Байдена и Путина "знаком надежды"

Председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) приветствовал предстоящий саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, назвав его "знаком надежды". "Мы все рады вновь иметь американского президента в качестве партнера в лице Джо Байдена, который со всей определенностью признает ответственность Соединенных Штатов заботиться о том, чтобы мир не пошел под откос", - заявил он в интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном в среду, 16 июня.
Шойбле призвал к диалогу с Россией
Одновременно он раскритиковал слова одного из предшественников Байдена, Барака Обамы, назвавшего Россию "региональной силой". "Россия является большой, важной страной, с которой мы должны с уважением сотрудничать, чтобы решать значительные проблемы человечества, касающиеся, в частности, климата, голода, развития и стабильности", - подчеркнул глава бундестага.
По его словам, при этом Запад должен, в том числе, в диалоге с Россией, "четко заявлять о беззаконии, происходящем в Беларуси". Кроме того, необходимо настаивать на том, что недопустимо менять границы стран с помощью оружия, как это произошло в случае с Украиной, а также на необходимости соблюдать права человека, заявил далее Шойбле.
Первый саммит Байдена и Путина
Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры 16 июня в Женеве. Это будет их первой встречей со времени вступления Байдена на пост президента США. Совместной пресс-конференции по итогам саммита не планируется.
Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.
Смотрите также:
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Пятый президент
Джо Байден станет пятым президентом США, с которым встретится нынешний глава России Владимир Путин. Всего же количество различных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню. Некоторые из саммитов глав двух сверхдержав вошли в историю мировой политики. DW напоминает основные вехи.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Первый визит в США
Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Договорились до Стены
Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Открывая Москву
Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Накануне войны в Афганистане
Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Конец "империи зла"
Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Саммит с морской болезнью
Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Точка в холодной войне
Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Друг Билл
Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
О вступлении России в НАТО
В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Он - царь
В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Перезагрузка в бургерной
Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.
-
История саммитов лидеров СССР и России с президентами США
Повеяло холодом
Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления.
Автор: Виталий Кропман