 Дмитрий Кулеба просил в Берлине не только об оружии для армии Украины | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.06.2021

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Германия

Дмитрий Кулеба просил в Берлине не только об оружии для армии Украины

"Северный поток - 2", "нормандский формат" и вопрос о поставках немецкого оружия Киеву - эти темы были на повестке дня переговоров министров иностранных дел Украины и Германии в Берлине.

Дмитрий Кулеба и Хайко Мас на пресс-конференции в Берлине 9 июня

Дмитрий Кулеба и Хайко Мас на пресс-конференции в Берлине 9 июня

"Если бы в том телефонном разговоре (с Сергеем Лавровым. - Ред.) я бы сообщил, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то, думаю, разговор был бы значительно короче, чем в реальности". Так министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) ответил в среду, 9 июня, на вопрос о том, почему официальный Берлин не хочет поставлять Украине оружие - даже оборонительное.

Эту фразу он произнес на пресс-конференции по итогам переговоров с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. А упомянутый телефонный разговор вели еще в понедельник, 7 июня, Мас и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан с главой российского МИД, уговаривая Лаврова согласиться на новую встречу в "нормандском формате".

Почему Кулеба не участвовал в телефонном разговоре с Лавровым

Вообще, участники переговоров в этом формате - Германия и Франция в качестве посредников, а также Россия и Украина. Но 7 июня Дмитрий Кулеба в телефонной конференции не участвовал. Впрочем, он не в обиде.

Дмитрий Кулеба в Берлине

Почему Кулеба не участвовал в телефонном разговоре с Лавровым?

На пресс-конференции Кулеба рассказал журналистам, что Берлин и Париж его проинформировали о плане позвонить Лаврову и что идею эту он всецело поддержал. Целью этого разговора было побудить Лаврова согласиться принять участие в четырехсторонней встрече, сказал глава МИД Украины, так что никакой проблемы в этом не было, это не был разговор, о котором он, мол, узнал постфактум.

Источники, близкие к МИД Украины, правда, утверждают, что контакты, в том числе телефонные, между министрами иностранных дел Украины и России, мягко говоря, затруднительны.

Будет ли новая встреча в "нормандском формате"?

Собственно, именно поэтому Москва и Киев говорят друг с другом при посредничестве Берлина и Парижа на переговорах в "нормандском формате". Хайко Мас считает, что настало время для очередного раунда.

Хайко Мас на пресс-конференции с Дмитрием Кулебой

Хайко Мас выступает за новую встречу в "нормандском формате"

"Мы хотим, наконец, достичь существенного прогресса и по гуманитарным темам и вопросам обеспечения безопасности, таким как разминирование, развод вооруженных сил и обмен пленными, но и по политическим аспектам, в частности, в том, что касается реализации "формулы Штайнмайера", - заявил Мас. Для стабилизации режима прекращения огня, по его словам, нужна, в первую очередь, готовность Москвы оказать влияние на сепаратистов на востоке Украины.

Идею возобновления работы в "нормандском формате" на уровне министров поддерживает и Дмитрий Кулеба. Позиция Украины очень проста, сказал он, нельзя допустить стагнации этого процесса, нельзя, чтобы Россия блокировала "нормандский формат". С Лавровым он готов обсуждать вопросы политики и безопасности, заметил Кулеба, но только в этом формате - при посредничестве немцев и французов.

"Северный поток - 2": Берлин и Киев при своем

Если в оценке роли России на востоке Украины позиции двух министров близки или даже совпадают, то подходы к газопроводному проекту "Северный поток - 2" остаются противоположными. И Дмитрий Кулеба не скрывал своего разочарования.

На строительстве газопровода Северный поток - 2

К "Северному потоку - 2 " Киев и Берлин относятся по-разному

"Я очень сожалею о том, что Украина и Германия стоят на разных позициях в отношении этого проекта, - сказал он. - Но от Хайко Маса я получил четкие заверения в том, что Германия осознает все связанные с ним риски для Украины и работает над тем, чтобы эти риски минимизировать".

Речь идет, в первую очередь, о сохранении газового транзита из России в ЕС через территорию Украины, но не только. Киев требует не только экономических гарантий, но и гарантий безопасности. Украина, заявил Кулеба, никогда не сомневалась в готовности Германии помочь, но, добавил он, у нас есть очень серьезные и обоснованные сомнения в наличии у России воли соблюдать какие-либо договоренности. Так что тема "Северного потока - 2" остается на повестке дня германо-украинских отношений.

Немецкого оружия в Украине (пока) не будет

Как и вопрос о поставах немецких вооружений для украинской армии. Позиция Берлина остается неизменной: Германия в принципе не поставляет оружие в кризисные регионы мира, в страны, находящиеся в состоянии войны или которым война угрожает.

Украинские военнослужащие смотрят в перископы

Немецкого оружия для украинской армии на горизонте нет

Дмитрий Кулеба, судя по всему, внимательно изучил действующие на этот счет в Германии нормативные акты. Насколько я знаю, сказал он, нет юридической причины, закона, который бы препятствовал поставкам или продаже немецких вооружений в Украину.

А Украина, в свою очередь, имеет полное право покупать оружие за рубежом, ведь никакого эмбарго на этот счет не существует, добавил Кулеба. Отказ Берлина продавать вооружения Украине он назвал "политическим решением", что, собственно, Хайко Мас и подтвердил своим замечанием о телефонном разговоре с Лавровым.

Немецкий эксперт: Поставки вооружений - вклад в укрепление мира

Позицию официального Берлина по вопросу о поставках вооружений Украине разделяют в Германии не все. Совсем недавно в пользу таких поставок высказался сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck). Ставит под сомнение отказ немецкого правительства удовлетворить просьбу украинцев и директор института политики безопасности при университете Киля Йоахим Краузе (Joachim Krause), который по совместительству еще и издает журнал стратегических анализов "Сириус".

Йоахим Краузе

Йоахим Краузе

Он выступает по меньшей мере за серьезную дискуссию, учитывающую все плюсы и минусы снабжения украинской армии современными системами оборонительных вооружений. Тезис канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что в этом регионе оружия и так много, Краузе не считает убедительным аргументом, как и ссылку на "нормандский формат", которому, дескать, не следует мешать, провоцируя Москву поставками вооружений Киеву.

"Регулярная армия Украины является на сегодняшний день главным фактором, удерживающим Россию от дальнейшего вторжения в эту страну, - пишет Краузе в гостевом комментарии для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ). - Она (украинская армия. - Ред.) воссоздана и значительно улучшена. Не будь ее, Россия, наверное, уже вторглась бы в Украину. Но у украинских вооруженных сил есть изъяны, ликвидация которых стала бы вкладом в укрепление мира в этом регионе".

К числу таких изъянов Краузе относит, например, недостаточно эффективную украинскую ПВО, в частности, защиту от дронов, проблемы военно-морского флота и необходимость модернизации сухопутных и военно-воздушных сил. "Немецкий вклад в устранение этих недостатков оказал бы существенное влияние на оценку Россией степеней риска при планировании вторжения и тем самым содействовал бы достижению мира", - считает Краузе.

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    Автор: Ирина Шпаковская


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