 Комментарий: Путин дал пощечину правительству Германии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.06.2021

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Мнения

Комментарий: Путин дал пощечину правительству Германии

"Северный поток - 2" еще не достроен, а Путин уже пытается использовать его против Украины. Это вызов правительству ФРГ, которое лояльно поддержало спорный проект, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости "доброй воли" со стороны Украины для продолжения транзита российского газа в Европу через эту страну после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" в Германии встретили с пристальным вниманием. ФРГ должна поставить будущее использование газопровода в зависимость от "доброй воли" Путина, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser).

"Правительство Германии годами отметало все политические аргументы против строительствагазопровода "Северный поток - 2", утверждая, что это "исключительно экономический проект", что "он не будет вредить Украине", поскольку Германия "позаботится о том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа". Как будто в случае с "Северным потоком - 2" на самом деле речь шла в первую очередь об экономике, сторонники его строительства много рассуждали о - действительно значительных - доходах Украины от платы за транзит газа, но игнорировали главный аргумент против газопровода: Украина станет более уязвимой для политических и военных атак России, как только Кремль перестанет зависеть от возможных перебоев с транзитом своего основного экспортного товара через ее территорию.

Райнхард Фезер

Райнхард Фезер

Благодарностью Владимира Путина за верную поддержку проекта из Берлина стала словесная пощечина: в день, когда Россия заявила о завершении строительства первой ветки "Северного потока - 2", Путин потребовал от Украины "проявления доброй воли" в обмен на продолжение транзита российского газа.

Президент РФ "любезно" уточнил, что он имеет в виду: страна, против которой он совершил военную агрессию, не должна больше тратить доходы от транзита российского газа на свою оборону. В качестве адекватного ответа на это скандальное заявление правительство ФРГ в свою очередь должно поставить введение в эксплуатацию почти достроенного газопровода в зависимость от того, готов ли Путин проявить "добрую волю" - по отношению к Украине, российской оппозиции и Западу."  

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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