Комментарий: Путин дал пощечину правительству Германии

Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости "доброй воли" со стороны Украины для продолжения транзита российского газа в Европу через эту страну после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" в Германии встретили с пристальным вниманием. ФРГ должна поставить будущее использование газопровода в зависимость от "доброй воли" Путина, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser).

"Правительство Германии годами отметало все политические аргументы против строительствагазопровода "Северный поток - 2", утверждая, что это "исключительно экономический проект", что "он не будет вредить Украине", поскольку Германия "позаботится о том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа". Как будто в случае с "Северным потоком - 2" на самом деле речь шла в первую очередь об экономике, сторонники его строительства много рассуждали о - действительно значительных - доходах Украины от платы за транзит газа, но игнорировали главный аргумент против газопровода: Украина станет более уязвимой для политических и военных атак России, как только Кремль перестанет зависеть от возможных перебоев с транзитом своего основного экспортного товара через ее территорию.

Райнхард Фезер

Благодарностью Владимира Путина за верную поддержку проекта из Берлина стала словесная пощечина: в день, когда Россия заявила о завершении строительства первой ветки "Северного потока - 2", Путин потребовал от Украины "проявления доброй воли" в обмен на продолжение транзита российского газа.

Президент РФ "любезно" уточнил, что он имеет в виду: страна, против которой он совершил военную агрессию, не должна больше тратить доходы от транзита российского газа на свою оборону. В качестве адекватного ответа на это скандальное заявление правительство ФРГ в свою очередь должно поставить введение в эксплуатацию почти достроенного газопровода в зависимость от того, готов ли Путин проявить "добрую волю" - по отношению к Украине, российской оппозиции и Западу."

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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