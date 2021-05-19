Комментарий: Заморозка санкций против "Северного потока - 2" - аванс Байдена

Администрация президента США Джо Байдена, судя по всему, готова заморозить санкции в отношении компании-оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и ее ведущих менеджеров. Это стало бы существенным шагом - хотя он и вызвал бурные протесты республиканцев, посчитавших его дружественным по отношению к России, - способным вывести отношения с Германией из тупика, в который завели их, в первую очередь, немецкие политики.
Это сигнал Байдена о готовности разрешить спор с Германией не на повышенных тонах и без конфронтационных штрафных акций. Этот аванс вписывается в стратегию американского президента, нацеленную на достижение сбалансированных отношений с союзниками США. В них Байден нуждается в качестве партнеров по коалиции, находящейся в противоборстве с авторитарными режимами и, прежде всего, с Китаем.
Клаус-Дитер Франкенбергер
Теперь настала очередь правительства ФРГ, которое годами упорно следовало интересам участвующих в проекте компаний и полностью переняло их аргументацию - предположительно, уже тогда осознавая ее несостоятельность - внести свой вклад в преодоление нынешней ситуации, сохранив при этом лицо. При этом властям в Берлине не следует питать иллюзий - администрация Байдена отвергает этот проект также, как и ее предшественница. Поскольку он не является "чисто" коммерческим проектом. У него большое геополитическое значение, он наполняет деньгами карманы Путина, который затем финансирует свои агрессивные действия за пределами страны и репрессивный аппарат внутри нее. Проект "Северный поток - 2" является очень спорным.
Бывший президент США Дональд Трамп, возможно, сформулировал несколько упрощенно, когда упрекнул Берлин в том, что Германия в энергетической политике тесно привязывает себя к России, финансирует наращивание российского военного потенциала и в то же время просит США обеспечить безопасность ФРГ от российской угрозы. В этом отношении Трамп не был совсем не прав. Поэтому правительство ФРГ, с таким восторгом воспринявшее смену власти в Вашингтоне, на аванс Байдена должно ответить соответствующим вкладом. И тем самым показать, что оно тоже готово действовать.
Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Автор: Андрей Гурков