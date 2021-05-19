Меркель готова выработать общую с США позицию по России

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) приветствует приостановку санкций США против компании-оператора проекта Nord Stream 2. "Конечно, президент Байден сделал сейчас шаг нам навстречу в конфликте по "Северному потоку-2", - заявила Меркель в четверг, 20 мая, в интервью общественно-правовым медиакомпаниям ARD и NDR. Теперь Германия должна продолжить диалог с Вашингтоном об общих позициях в отношении России и Украины.

Канцлер уклонилась от ответа на вопрос, что Германия может предложить Вашингтону в ответ на смягчение позиций по строительству газопровода. Меркель указала, однако, на то, что и она, и кандидат на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах от блока немецких консерваторов ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) выступают за дальнейший рост оборонного бюджета страны и за перенимание Германией большей ответственности в рамках НАТО. А в рамках "большой семерки" разговор пойдет об общей позиции относительно Китая, с которым у Германии очень активные экономические связи.

Меркель подчеркнула очень тесные отношения Германии и США, отметив, что Байден упростил процесс кооперации. "Мы ведем двусторонние переговоры об интенсификации наших экономических отношений", - сказала канцлер. В частности, с США, надо решить нормативные вопросы и выработать общие стандарты при внедрении новых поколений мобильной связи 5G или 6G. Берлин и Вашингтон могут достигнуть общности по очень многим вопросам, заявила глава германского правительства.

Байден приостановил санкции для улучшения отношений с Германией

19 мая администрация президента США Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами", подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Было указано, что эти санкции могут оказать негативное воздействие на отношения США с европейскими союзниками и партнерами. До этого времени США активно выступали против строительства газопровода, введя многочисленные санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Mas) приветствовал позицию Вашингтона. По словам германского министра, "Северный поток - 2" является единственной темой, по которой между двумя странами существуют фундаментальные разногласия.

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