Что будет с "Северным потоком - 2"? В Германии обсуждают два сценария

Забегая вперед: простого решения проблемы "Северного потока - 2" - достроенного или нет - никто из европейских и американских экспертов, собравшихся в четверг, 6 мая, на виртуальной встрече по приглашению берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), не видит. А теперь по порядку. Прямой газопровод из России по дну Балтийского моря остается предметом споров между Германией и Россией, между странами-членами ЕС и между Германией и США, которые противодействуют завершению строительства трубы.

"Северный поток - 2" - дилемма для Германии

Проект уже реализован более чем на 90 процентов, но с момента ввода санкций США против участников консорциума Nord Stream в декабре 2019 года строительство было практически заморожено. Власти Германии вынуждены решать головоломку, утверждает старший аналитик берлинского фонда "Наука и политика" Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal), чей апрельский доклад "Северный поток - 2 - дилемма Германии" стал центральным элементом экспертной встречи, проходившей по правилу аналитического центра Chatham House, которое предписывает не указывать имена и должности выступающих и не приводить точные цитаты.

Cтарший аналитик берлинского фонда "Наука и политика" Кирстен Вестфаль

Берлину на фоне санкций США требуется сбалансировать свои внешнеполитические и энергетические интересы, и "дешево" решить эту проблему не удастся, изложила на встрече 6 мая свою точку зрения эксперт, занимающаяся в SWP темами глобальной энергетической политики. С одной стороны, Россия серьезно подрывает безопасность в ЕС. На фоне дезинформационных кампаний против Германии и агрессии против Украины реализация экономического проекта больше "не функционирует как элемент снятия напряженности" в германо-российских отношениях, заметила Кирстен Вестфаль. Но, с другой стороны, и Вашингтон санкциями против "Северного потока - 2" бьет по суверенитету не только Германии, но и Евросоюза, уверена аналитик. В этих условиях, чтобы избежать потери лица для одного из участников конфликта вокруг "Северного потока - 2", потребуется "хотя бы минимальный консенсус", заключила Вестфаль в своем докладе.

"Северный поток - 2". В чем выгода для Германии

Проект "Северный поток - 2" является вполне значимым с точки зрения энергетических интересов Германии: он сулит дополнительные 55 миллиардов кубометров газа ежегодно по более короткому и современному пути, чем газотранспортная система (ГТС) Украины и сделает возможности энергопоставок в Германию и ЕС более диверсифицированными, напомнила Вестфаль.

Эксперты отмечают, что выгода от новой трубы станет заметной уже через пару лет на фоне прекращения добычи газа на крупнейшем газовом месторождении в соседних Нидерландах и сокращении газовой добычи в Великобритании, Дании и самой Германии (в ФРГ в последние годы газодобыча в ФРГ упала с более чем 10 до 5 миллиардов кубометров ежегодно). Тем не менее, даже без "Северного потока - 2" дефицит газовых поставок Германии, ЕС, по экспертным выводам, не грозит - благодаря существующим трубопроводам и перспективам роста рынка сжиженного газа и в условиях стабильного спроса. Критически важным для энергетической безопасности ФРГ и Евросоюза новый газопровод из России никто из участников дискуссии не считает.

Берлин недооценил "геополитический аспект" газопровода

В сложившейся ситуации Еврокомиссия и многие страны-члены Евросоюза, а также администрация США, "не разделяют мнение властей Германии о том, что проект "Северного потока - 2" - чисто экономический", как заметила Вестфаль в докладе. Ущемленными в этой ситуации чувствуют себя не только страны Балтии, Польша и Украина, а также США, утверждающие, что газопровод "разделяет Европу". В Берлине в свое время "недостаточно подумали о (гео)политических аспектах" проекта трубопровода, как написано в докладе Кирстен Вестфаль из SWP.

В Германии растет число тех, кто выступает за сокращение потребления нефти и газа. На фото: протесты Fridays for Future в Кёльне в марте 2021 года

Но одновременно политическое давление на Берлин растет и внутри страны - со стороны "зеленых" и всех тех, кто требует скорейшей декарбонизации немецкой экономики - сокращения потребления нефти и газа в обмен на возобновляемые источники энергии. Чтобы достичь цели климатической нейтральности к 2050 году, Германия и ЕС должны не наращивать, а значительно сокращать потребление природного газа.

Будущее "Северного потока - 2": полная остановка или компромисс?

Что Берлину остается делать в сложившихся условиях? Кирстен Вестфаль уверена, что реалистичных вариантов всего два: полная остановка проекта или компромисс, обязательно включающий интересы Украины. Перспективу отмены проекта многие участники встречи оценили с большим скепсисом. Один из высказанных аргументов: отказ от трубы может привести к еще одному витку ухудшения отношений с Россией. Сворачивание проекта означало бы удар по деловой репутации для Германии, потери инвестиций частных немецких компаний и угрозу судебных исков с требованием компенсаций за срыв проекта, указали участники экспертной дискуссии.

Для окончания проекта газопровода "Северный поток - 2" осталось проложить несколько десятков километров труб. На фото: трубы для проекта в порту Мукран на немецком острове Рюген

Уж если рассматривать санкции в отношении российского энергосектора, то эффективнее было бы Берлину и Вашингтону совместно сократить импорт нефти из России. Тогда и расходы такой политики были бы более справедливо распределены между западными партнерами, считает Вестфаль.

Скорее участники встречи SWP ожидают, что Берлин постарается найти компромиссное решение проблемы "Северного потока - 2", к которому недавно стала склоняться даже давняя противница трубы из России, кандидат в канцлеры от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Во-первых, проект не настолько важен, как заметили некоторые участники встречи, чтобы Вашингтон и Берлин не смогли договориться.

Украина как поставщик водорода в ЕС

Во-вторых, как заметила в своем докладе Кирстен Вестфаль, санкции США против "Северного потока - 2" теперь не так эффективно тормозят реализацию проекта. Лишившись международных партнеров, "Газпром" обещает достроить трубу своими силами уже в этом году. Эксперты в рамках дискуссии SWP высказали прогноз, согласно которому, газопровод будет готов к эксплуатации в 2022 году. В-третьих, многие участники проекта высказались пессимистично насчет быстрой декарбонизации энергетики ФРГ и Евросоюза, что в их глазах делает реализацию "Северного потока - 2" все же более предпочтительной, чем отказ от него.

Наконец, в ходе дискуссии эксперты обменялись идеями, как в будущем европейцы совместно с США могли бы компенсировать, прежде всего, Украине появление "Северного потока - 2". ГТС Украины могла бы стать путем доставки в ЕС зеленого и голубого водорода - водорода, получаемого при помощи возобновляемых источников энергии или природного газа, соответственно. Также высказывались пожелания интеграции украинских электросетей с европейскими и приглашения Киеву стать частью "зеленой сделки" Евросоюза, предполагающей достижение климатически нейтральной энергетической системы к 2050 году.

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