Зеленский назвал "Северный поток - 2" "энергетической войной" против Украины

Строительство газопровода "Северный поток - 2" является "энергетической войной" против Украины. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью французскому изданию Le Figaro, опубликованном в пятницу, 16 апреля. В ней, "как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства", подчеркнул глава государства.

Зеленский одобрил санкционную политику США в отношении проекта. В тоже время европейские страны придерживаются разных позиций касательно газопровода, и Россия пользуется этим, добавил украинский президент.

Годовой перерыв в укладке труб и санкции США по "Северному потоку - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было временно приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен примерно на 95 процентов.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Кроме того, Киев обеспокоен угрозой миллиардных потерь в случае ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию из-за сокращения транзита российского газа через украинскую территорию. А США заинтересованы в продвижении собственного сжиженного газа на европейский рынок.

Вашингтон ввел санкции, против фирм, участвующих в сооружение трубопровода. В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о возможности введения моратория на завершение спорного проекта.

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