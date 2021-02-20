 Зеленский назвал ″Северный поток - 2″ ″энергетической войной″ против Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 16.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский назвал "Северный поток - 2" "энергетической войной" против Украины

Президент Украины одобрил санкционную политику США в отношении "Северного потока - 2". А страны Европы придерживаются разных позиций по газопроводу, чем пользуется Россия, считает Зеленский.

Трубы для Северного потока - 2 в германском Лубмине

Трубы для "Северного потока - 2" в германском Лубмине

Строительство газопровода "Северный поток - 2" является "энергетической войной" против Украины. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью французскому изданию Le Figaro, опубликованном в пятницу, 16 апреля. В ней, "как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства", подчеркнул глава государства.

Зеленский одобрил санкционную политику США в отношении проекта. В тоже время европейские страны придерживаются разных позиций касательно газопровода, и Россия пользуется этим, добавил украинский президент.

Годовой перерыв в укладке труб и санкции США по "Северному потоку - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было временно приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен примерно на 95 процентов.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Кроме того, Киев обеспокоен угрозой миллиардных потерь в случае ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию из-за сокращения транзита российского газа через украинскую территорию. А США заинтересованы в продвижении собственного сжиженного газа на европейский рынок.

Вашингтон ввел санкции, против фирм, участвующих в сооружение трубопровода. В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о возможности введения моратория на завершение спорного проекта.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:12

"Северный поток-2": могут ли достроить трубу на фоне санкций США? (24.03.2021)

Контекст

Заработало наземное продолжение "Северного потока - 2". Откуда в нем газ?

Судьба газопровода "Северный поток - 2" все еще под вопросом, зато его наземное продолжение построено и в апреле 2021 года введено в эксплуатацию. Что, откуда и куда прокачивают по двум веткам газопровода?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как фирмы из ЕС оcнащали трубоукладчик "Академик Черский" в обход санкций США (19.03.2021)  

На каких условиях России могут позволить достроить "Северный поток-2"? (08.03.2021)  

Также по теме

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

Госдеп США указал возможные объекты санкций по "Северному потоку - 2" 20.02.2021

Конгресс США связал 15 судов со строительством "Северного потока - 2". Госдеп отнес к возможным объектам штрафных мер лишь трубоукладчик "Фортуна" и фирму "КВТ-Рус". Они уже под санкциями Минфина.

Ostseepipeline Nord Stream 2

Власти Германии разрешили дальнейшее строительство "Северного потока - 2" 15.01.2021

Ведомство ФРГ по морскому судоходству и гидрографии разрешило продолжать укладку труб "Северного потока - 2". А в Дании строительство затягивается, несмотря на разрешение Датского энергетического агентства.

Ostseepipeline Nord Stream 2

В водах ФРГ завершена укладка очередного участка "Северного потока - 2" 28.12.2020

Укладка труб на участке длиной 2,6 километра в особой экономической зоне Германии завершена. В январе оператор "Северного потока - 2" рассчитывает приступить к работам в водах Дании.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус: Россия вернула Словакии деньги за "Спутник V"  

Когда мама в тюрьме. Как живут дети политзаключенных в Беларуси  

Заработало наземное продолжение "Северного потока - 2". Откуда в нем газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW