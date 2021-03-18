Дырявые санкции США? Фирмы из Европы оборудовали судно "Академик Черский"

"У каждого трубопроводного оборудования - своя история" - сегодня слоган, красующийся на сайте итальянской компании Nuova Patavium, звучит как никогда двусмысленно. С тех пор, как оборудование из городка Веджиано на севере Италии оказалось предметом большой политики, его история - это история о том, как европейцы помогают российскому "Газпрому" достроить трубопровод в обход санкций США.

Оборудование для трубоукладчика на 10 млн

По информации из базы российской таможни, доступной через информационный сервис ImportGenius, с августа 2020 года оборудование от Nuova Patavium поставлялось в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где устанавливалось на трубоукладчик "Академик Черский". Это судно прибыло достраивать вторую нить газопровода "Северный поток" после того, как из-за угрозы санкций США от участия в проекте отказалась швейцарская компания Allseas. "Черский" перебросили на Балтику с Дальнего Востока в полуготовом состоянии - на судне не было оборудования для сварки и дальнейшей укладки труб.

Дооснастить судно в условиях санкций - задача нетривиальная. Согласно американскому Акту о противодействии российскому влиянию в Европе и Азии (CRIEEA), президент США может наложить санкции на компании, которые поставляют товары и услуги на нужды строительства "Северного потока - 2". Тем не менее, как выяснила DW, европейские производители исхитрились оснастить "Черский" по последнему слову техники, поставив на судно оборудование стоимостью, по меньшей мере, около 10 миллионов долларов.

Трубы для газопровода "Северный поток - 2" в немецком порту Мукран

Таможенные декларации для CRIEEA

Первая лазейка в американских санкциях - сумма поставок. Под санкции не подпадают товары и услуги стоимостью менее миллиона долларов, либо пяти миллионов долларов на протяжении года. И тут оказывается, что миллион - понятие растяжимое. Так, собственник "Черского" - АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (дочерняя структура "Газпром регионгаз") - в сентябре прошлого года поставил в немецкий порт Мукран станки для обработки кромок труб и электрогидравлические силовые блоки к ним производства итальянской компании Nuova Patavium. К примеру, партия станков, ввезенная в Германию 12 сентября 2020 года, согласно таможенной декларации, стоила 1,1 миллиона долларов.

Такая поставка, безусловно, могла бы заинтересовать чиновников в Вашингтоне с учетом положений CRIEEA. Однако при дальнейшем анализе цепочки импортно-экспортных операций оказывается, что итальянцы, прежде чем оборудование попало в Германию, с перерывом в несколько месяцев продали его в Россию двумя партиями, указав таможенную стоимость менее двухсот тысяч долларов каждая. Вопрос DW о причине такой разницы в стоимости в Nuova Patavium оставили без ответа.

Про Nuova Patavium в Самаре теперь не знают

В июле 2020 года США ужесточили санкции против "Северного потока-2". Теперь под штрафные меры могут попасть не только юридические лица, но и их учредители. Кроме того, положения уточнены, чтобы было меньше лазеек для обхода санкций. С тех пор, как видно по данным базы российской таможни, формально никаких деловых отношений у Nuova Patavium и собственника "Академика Черского" вообще больше нет.

Теперь итальянцы продают оборудование компании "Система-СПБ" из Санкт-Петербурга, в штате которой числятся три сотрудника. Эта компания за несколько лет своего существования несколько раз меняла адрес, сферу деятельности и номер в реестре. Из открытых источников о ней известно лишь то, что у нее есть лицензия на установку и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий. А в судебном реестре есть материалы арбитражного спора с Союзом инженеров-изыскателей, которые требовали от компании погасить долги по членским взносам.

Работы по строительству "Северного потока - 2" у берегов Германии

Opus S.R.L. на запросы не отвечает

Чем бы ни занималась "Система-СПБ" до этого - установкой пожарных сигнализаций в офисах или поиском полезных ископаемых - после ужесточения санкций США она стала импортировать из Европы оборудование для "Академика Черского". Причем, как показывает анализ данных базы ImportGenius, покупает "противопожарная" фирма не только у Nuova Patavium, но и у ряда других европейских компаний.

В частности, еще одна итальянская компания - Opus S.R.L. - 25 августа 2020 года поставила "Системе-СПБ" элементы пневматического центратора для автоматической сварки труб. Спустя две недели это оборудование прибыло в немецкий порт Мукран уже как собственность "дочки" "Газпром регионгаз". За время в дороге, если верить цифрам российской таможни, стоимость итальянского оборудования выросла в десять раз - до 1,2 миллионов долларов. Никаких комментариев относительно этих метаморфоз DW от Opus S.R.L. в ответ на письменный запрос не получила.

Голландский вклад в "Академика Черского"

Не отвечает на вопросы DW и компания Vermaat Technics B.V. из Нидерландов. Она оснастила "Академик Черский" ультрасовременной компьютеризированной системой для наружной орбитальной сварки Veraweld Torch System D. Оборудование продавалось не напрямую собственнику "Черского", а российской дочке ООО "Вермаат Сервис". Но если до июля прошлого года оборудование поставлял в Россию сам производитель, то после ужесточения санкций США поставщиком стала созданная незадолго до того компания BHS International B.V.

Ее учредителей DW удалось вычислить, проанализировав данные о собственниках домена нерабочего сайта компании. Ими оказались российские бизнесмены, которые уже много лет выступают дилерами разнообразной промышленной продукции из стран ЕС в России.

В общей сложности компьютеризированная сварочная аппаратура из Нидерландов на "Академике Черском", согласно таможенным декларациям, поданным собственниками судна, обошлась российской госкомпании в 4,9 миллионов долларов.

"Это не защищает от санкций"

Неужели американцев так легко обвести вокруг пальца? Американский экс-дипломат Дэниел Фрид, координировавший в 2014 году санкционную политику Госдепартамента США в отношении России, уверен, что нет. "Подключать к цепочке поставок компании-пустышки не поможет. Это все равно нарушение. Это опасно и не защищает от санкций", - отмечает Фрид, ныне сотрудничающий с влиятельным вашингтонским аналитическим институтом Atlantic Council. Но он подчеркивает, что это еще не означает, что европейские компании на самом деле попадут в санкционный список. Вашингтон, по его мнению, взвесит политические риски, прежде чем наказывать европейцев. "Санкции - дорогое удовольствие. Любые санкции могут привести к ответным мерам", - напоминает Дэниел Фрид.

Эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Никос Тсафос уверен, что европейским поставщикам ничего не угрожает. "США не готовы делать все возможное, чтобы остановить "Северный поток - 2". Думаю, что есть черта, за которую в Вашингтоне не хотят заходить. Она состоит в том, чтобы не слишком сильно навредить отношениям с Европой", - отметил Тсафос в беседе с DW. Американский эксперт прогнозирует, что из-за нежелания Соединенных Штатов портить отношения с европейскими партнерами вторая нить "Северного потока" в конце концов будет достроена.

Оба аналитика в Вашингтоне прогнозируют, что США и страны ЕС, вероятно, рано или поздно найдут компромисс, который позволит не портить отношения из-за "Северного потока - 2".

Считанные месяцы до развязки с "Северным потоком - 2"

Развязка в санкционных баталиях вокруг этого газопровода может наступить уже в ближайшие месяцы. Как ожидается, "Академик Черский" приступит к укладке труб уже в конце марта и закончит работы летом. После дооснащения современным итальянским и голландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем укладывает судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.

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