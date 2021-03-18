Дырявые санкции США? Фирмы из Европы оборудовали судно "Академик Черский"

Трубоукладчик "Академик Черский" вскоре подключится к достройке "Северного потока - 2". В обход санкций США европейские компании оборудовали российское судно по последнему слову техники. Расследование DW.
"У каждого трубопроводного оборудования - своя история" - сегодня слоган, красующийся на сайте итальянской компании Nuova Patavium, звучит как никогда двусмысленно. С тех пор, как оборудование из городка Веджиано на севере Италии оказалось предметом большой политики, его история - это история о том, как европейцы помогают российскому "Газпрому" достроить трубопровод в обход санкций США.
По информации из базы российской таможни, доступной через информационный сервис ImportGenius, с августа 2020 года оборудование от Nuova Patavium поставлялось в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где устанавливалось на трубоукладчик "Академик Черский". Это судно прибыло достраивать вторую нить газопровода "Северный поток" после того, как из-за угрозы санкций США от участия в проекте отказалась швейцарская компания Allseas. "Черский" перебросили на Балтику с Дальнего Востока в полуготовом состоянии - на судне не было оборудования для сварки и дальнейшей укладки труб.
Дооснастить судно в условиях санкций - задача нетривиальная. Согласно американскому Акту о противодействии российскому влиянию в Европе и Азии (CRIEEA), президент США может наложить санкции на компании, которые поставляют товары и услуги на нужды строительства "Северного потока - 2". Тем не менее, как выяснила DW, европейские производители исхитрились оснастить "Черский" по последнему слову техники, поставив на судно оборудование стоимостью, по меньшей мере, около 10 миллионов долларов.
Первая лазейка в американских санкциях - сумма поставок. Под санкции не подпадают товары и услуги стоимостью менее миллиона долларов, либо пяти миллионов долларов на протяжении года. И тут оказывается, что миллион - понятие растяжимое. Так, собственник "Черского" - АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (дочерняя структура "Газпром регионгаз") - в сентябре прошлого года поставил в немецкий порт Мукран станки для обработки кромок труб и электрогидравлические силовые блоки к ним производства итальянской компании Nuova Patavium. К примеру, партия станков, ввезенная в Германию 12 сентября 2020 года, согласно таможенной декларации, стоила 1,1 миллиона долларов.
Такая поставка, безусловно, могла бы заинтересовать чиновников в Вашингтоне с учетом положений CRIEEA. Однако при дальнейшем анализе цепочки импортно-экспортных операций оказывается, что итальянцы, прежде чем оборудование попало в Германию, с перерывом в несколько месяцев продали его в Россию двумя партиями, указав таможенную стоимость менее двухсот тысяч долларов каждая. Вопрос DW о причине такой разницы в стоимости в Nuova Patavium оставили без ответа.
В июле 2020 года США ужесточили санкции против "Северного потока-2". Теперь под штрафные меры могут попасть не только юридические лица, но и их учредители. Кроме того, положения уточнены, чтобы было меньше лазеек для обхода санкций. С тех пор, как видно по данным базы российской таможни, формально никаких деловых отношений у Nuova Patavium и собственника "Академика Черского" вообще больше нет.
Теперь итальянцы продают оборудование компании "Система-СПБ" из Санкт-Петербурга, в штате которой числятся три сотрудника. Эта компания за несколько лет своего существования несколько раз меняла адрес, сферу деятельности и номер в реестре. Из открытых источников о ней известно лишь то, что у нее есть лицензия на установку и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий. А в судебном реестре есть материалы арбитражного спора с Союзом инженеров-изыскателей, которые требовали от компании погасить долги по членским взносам.
Чем бы ни занималась "Система-СПБ" до этого - установкой пожарных сигнализаций в офисах или поиском полезных ископаемых - после ужесточения санкций США она стала импортировать из Европы оборудование для "Академика Черского". Причем, как показывает анализ данных базы ImportGenius, покупает "противопожарная" фирма не только у Nuova Patavium, но и у ряда других европейских компаний.
В частности, еще одна итальянская компания - Opus S.R.L. - 25 августа 2020 года поставила "Системе-СПБ" элементы пневматического центратора для автоматической сварки труб. Спустя две недели это оборудование прибыло в немецкий порт Мукран уже как собственность "дочки" "Газпром регионгаз". За время в дороге, если верить цифрам российской таможни, стоимость итальянского оборудования выросла в десять раз - до 1,2 миллионов долларов. Никаких комментариев относительно этих метаморфоз DW от Opus S.R.L. в ответ на письменный запрос не получила.
Не отвечает на вопросы DW и компания Vermaat Technics B.V. из Нидерландов. Она оснастила "Академик Черский" ультрасовременной компьютеризированной системой для наружной орбитальной сварки Veraweld Torch System D. Оборудование продавалось не напрямую собственнику "Черского", а российской дочке ООО "Вермаат Сервис". Но если до июля прошлого года оборудование поставлял в Россию сам производитель, то после ужесточения санкций США поставщиком стала созданная незадолго до того компания BHS International B.V.
Ее учредителей DW удалось вычислить, проанализировав данные о собственниках домена нерабочего сайта компании. Ими оказались российские бизнесмены, которые уже много лет выступают дилерами разнообразной промышленной продукции из стран ЕС в России.
В общей сложности компьютеризированная сварочная аппаратура из Нидерландов на "Академике Черском", согласно таможенным декларациям, поданным собственниками судна, обошлась российской госкомпании в 4,9 миллионов долларов.
Неужели американцев так легко обвести вокруг пальца? Американский экс-дипломат Дэниел Фрид, координировавший в 2014 году санкционную политику Госдепартамента США в отношении России, уверен, что нет. "Подключать к цепочке поставок компании-пустышки не поможет. Это все равно нарушение. Это опасно и не защищает от санкций", - отмечает Фрид, ныне сотрудничающий с влиятельным вашингтонским аналитическим институтом Atlantic Council. Но он подчеркивает, что это еще не означает, что европейские компании на самом деле попадут в санкционный список. Вашингтон, по его мнению, взвесит политические риски, прежде чем наказывать европейцев. "Санкции - дорогое удовольствие. Любые санкции могут привести к ответным мерам", - напоминает Дэниел Фрид.
Эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Никос Тсафос уверен, что европейским поставщикам ничего не угрожает. "США не готовы делать все возможное, чтобы остановить "Северный поток - 2". Думаю, что есть черта, за которую в Вашингтоне не хотят заходить. Она состоит в том, чтобы не слишком сильно навредить отношениям с Европой", - отметил Тсафос в беседе с DW. Американский эксперт прогнозирует, что из-за нежелания Соединенных Штатов портить отношения с европейскими партнерами вторая нить "Северного потока" в конце концов будет достроена.
Оба аналитика в Вашингтоне прогнозируют, что США и страны ЕС, вероятно, рано или поздно найдут компромисс, который позволит не портить отношения из-за "Северного потока - 2".
Развязка в санкционных баталиях вокруг этого газопровода может наступить уже в ближайшие месяцы. Как ожидается, "Академик Черский" приступит к укладке труб уже в конце марта и закончит работы летом. После дооснащения современным итальянским и голландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем укладывает судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.
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