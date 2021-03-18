Комментарий: И Байден не станет мириться с "Северным потоком - 2"
Неужели в Берлине действительно думают, что Джо Байден так легко согласится на газовую сделку ФРГ с Путиным, которого он считает "убийцей"? Таким вопросом задается обозреватель газеты FAZ.
США ранее ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна"
Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) опубликовал комментарий, посвященный позиции Джо Байдена в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2":
"Новый президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, насколько ценны для него и политически значимы отношения с союзниками. В этом плане он принципиально отличается от своего предшественника Дональда Трампа, который смотрел на союзников как коллектор на должников.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) теперь был вынужден лично выслушивать возражения Белого дома (в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 23 марта - Ред.). Один из аргументов Вашингтона заключается в том, что, продолжая строительство газопровода, Германия благоприятствует попыткам России подорвать коллективную безопасность НАТО. Это звучит не так резко, как высказывания Трампа, однако весьма похоже.
Германия еще может отказаться от "Северного потока - 2"
Несмотря на весь свой восторг по поводу смены хозяина Белого дома, правительство ФРГ должно, наконец, признать, что нынешний курс заведет его в тупик. Берлин упрямо держится за проект, который на протяжении многих лет вызывал споры в ЕС и НАТО - в то время, когда кремлевский лидер наслаждается своей ролью спойлера.
Принцип Трампа "Америка прежде всего" вызывал у Берлина сильное раздражение. Однако многие партнеры ФРГ проводят параллели между курсом бывшего президента США и позицией Германии по "Северному потоку - 2" или в отношении Китая.
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Автор: Андрей Гурков
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Почему Берлин вряд ли откажется от "Северного потока-2"?