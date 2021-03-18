 Комментарий: И Байден не станет мириться с ″Северным потоком - 2″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 25.03.2021

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Мнения

Комментарий: И Байден не станет мириться с "Северным потоком - 2"

Неужели в Берлине действительно думают, что Джо Байден так легко согласится на газовую сделку ФРГ с Путиным, которого он считает "убийцей"? Таким вопросом задается обозреватель газеты FAZ.

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Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) опубликовал комментарий, посвященный позиции Джо Байдена в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2":

"Новый президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, насколько ценны для него и политически значимы отношения с союзниками. В этом плане он принципиально отличается от своего предшественника Дональда Трампа, который смотрел на союзников как коллектор на должников.

Клаус-Дитер Франкенбергер

Клаус-Дитер Франкенбергер

Однако в некоторых спорных вопросах позиция Вашингтона осталась прежней даже после смены американской администрации. Один из них - критика газопроводного проекта "Северный поток - 2".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) теперь был вынужден лично выслушивать возражения Белого дома (в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 23 марта - Ред.). Один из аргументов Вашингтона заключается в том, что, продолжая строительство газопровода, Германия благоприятствует попыткам России подорвать коллективную безопасность НАТО. Это звучит не так резко, как высказывания Трампа, однако весьма похоже.

Германия еще может отказаться от "Северного потока - 2"

Несмотря на весь свой восторг по поводу смены хозяина Белого дома, правительство ФРГ должно, наконец, признать, что нынешний курс заведет его в тупик. Берлин упрямо держится за проект, который на протяжении многих лет вызывал споры в ЕС и НАТО - в то время, когда кремлевский лидер наслаждается своей ролью спойлера.

Принцип Трампа "Америка прежде всего" вызывал у Берлина сильное раздражение. Однако многие партнеры ФРГ проводят параллели между курсом бывшего президента США и позицией Германии по "Северному потоку - 2" или в отношении Китая.

У правительства ФРГ еще есть время найти выход из кризиса, в который оно само же себя и ввергло. Неужели в Берлине действительно думают, что Байден так легко смирится с газовой сделкой между Германией и Путиным, которого он считает "убийцей", а затем охотно обеспечит безопасность от него?"

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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