 Wintershall Dea больше не кредитует ″Северный поток - 2″. Что это означает? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.02.2021

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Германия

Wintershall Dea больше не кредитует "Северный поток - 2". Что это означает?

Один из европейских партнеров "Газпрома" по спорному газопроводу сообщил, сколько денег он предоставил проекту Nord Stream 2 и от кого может ждать компенсаций в случае его срыва.

Российское судно-трубоукладчик Фортуна

Российскому судну-трубоукладчику "Фортуна" предстоит достраивать "Северный поток - 2"

"Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток - 2", вложив €730 млн. Дальнейшее финансирование проекта компанией не планируется, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год". Такое сообщение информационного агентства ТАСС облетело 24 февраля многие российские СМИ. Что означает это новость? DW проанализировала заявление одного из ключевых европейских партнеров "Газпрома" и задала вопрос на виртуальной пресс-конференции.

Европейские партнеры "Северного потока - 2" внесли по 730 млн евро

Начнем с того, что Wintershall Dea - это немецкая нефтегазовая компания с участием российского капитала. Она была создана в мае 2019 года путем объединения активов двух фирм: Wintershall, входившей в состав немецкого химического концерна BASF, и DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежавшей зарегистрированному в Люксембурге холдингу российского предпринимателя Михаила Фридмана LetterOne (L1). В результате слияния BASF получил 67%, а LetterOne - 33% в новой компании.

К этому моменту Wintershall, партнер российского концерна "Газпром" с 1990 года, вместе с четырьмя другими европейскими фирмами уже участвовала в финансировании газопровода "Северный поток - 2". Причем речь в данном случае идет не об инвестициях, как неточно сказано в сообщении ТАСС, а исключительно о кредитовании. Группа Wintershall Dea особо подчеркивает это в уже упомянутом отчете за 2020 год: "Участие группы в проекте Nord Stream 2 ограничивается предоставлением кредита совместно с четырьмя крупными европейскими энергетическими предприятиями".  

Инфографика Маршрут Северного потока - 2

Так вот, "платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", - говорится в отчете. Тем самым Wintershall Dea стремится обезопасить себя от американских санкций, подчеркивая: она предоставила "Газпрому" ссуду до их введения и больше денег давать ему уже не будет. 

"Газпром" недополучил от партнеров из-за санкций 1,1 млрд евро

Из этого можно сделать два вывода. Первый: "Газпром" недополучил от своих европейский партнеров 1,1 млрд евро для реализации "Северного потока - 2". Ведь первоначально планировалось, что официальная цена проекта составит 9,5 млрд евро, из которых пять европейских партнеров прокредитуют половину. Таким образом, каждый из них взял на себя 10% общей стоимости - 950 млн евро и обязался обслуживать кредитную линию по мере достижения определенных успехов в строительстве.

Если Wintershall Dea, согласно отчету, ссудила "Газпрому" в общей сложности 730 млн евро, то это означает, что из-за остановки строительства газопровода в декабре 2019 года, вызванной американскими санкциями, немецкая компания придержала выплату дальнейших траншей на сумму 220 млн евро. Можно исходить из того, что точно так же поступили и четыре других европейских кредитора. Тогда "Газпром" в итоге лишился 1,1 млрд евро, и из-за новых санкций США их уже больше не получит, ведь Wintershall Dea недвусмысленно заявила: "Дальнейшие выплаты не планируются".

В начале 2021 года российское судно-трубоукладчик Фортуна стояло на причале в немецком порту Висмар

В начале 2021 года российское судно-трубоукладчик "Фортуна" стояло на причале в немецком порту Висмар

Отсюда следует второй вывод: все расходы по завершению строительства "Северного потока - 2" "Газпрому" придется нести в одиночку. Это и работа трубоукладчика "Фортуна" вместе с несколькими вспомогательными судами, и услуги немецких портов, и страхование, которое дорожает из-за отказа крупных компаний сотрудничать с проектом, и сертифицирование.

А ко всему прочему это еще и содержание простаивающего без дела трубоукладчика "Академик Черский", которого в прошлом году сначала срочно переоснащали в Азии, затем перегоняли на Балтику, потом то держали на приколе в Германии, то тестировали с другими судами у берегов Калининградской области, но пока так и не привлекли к завершению прокладки "Северного потока - 2".

О государственных компенсациях за срыв проекта речь не идет

Так что пока "Газпром" будет в одиночку достраивать газопровод, Wintershall Dea и четыре других европейских партнера проекта будут подчеркнуто держаться в стороне, чтобы их не заподозрили в нарушении американских санкций, и с надеждой ждать окончания строительства. А если проект "Северный поток - 2" по политическим причинам так и не удастся довести до конца?

В годовом отчете Wintershall Dea на этот счет имеется всего одна, но весьма многозначительная фраза: "На тот невероятный случай, что проект не будет завершен и/или Nord Stream 2 не сможет обслуживать кредиты, имеются закрепленные в контракте договоренности, чтобы ограничить финансовый риск для группы".

Оператор совместного предприятия Газпрома и Wintershall Dea Ачимгаз

Совместное предприятие "Газпрома" и Wintershall Dea "Ачимгаз" добывает газ в сибирском Уренгое

Означает ли это, что Wintershall Dea и, по-видимому, четыре других европейских кредитора имеют право потребовать от "Газпрома" вернуть им хотя бы часть тех денег, которые они ссудили его швейцарской дочерней фирме Nord Stream 2? Соответствующий письменный вопрос DW компания Wintershall Dea на своей виртуальной пресс-конференции 24 февраля проигнорировала. Что, однако, можно считать достаточно красноречивым ответом.

В то же время вариант потребовать в случае срыва проекта по политическим причинам денежных компенсаций от Германии или Евросоюза Wintershall Dea, похоже, не рассматривает в принципе. Во всяком случае, в отчете компании, собирающейся вообще-то выходить на биржу, о таком важном аспекте нет ни слова.

Ничего не говорит о такой возможности и другой немецкий кредитор "Северного потока - 2" - Uniper. В опубликованном в августе 2020 года полугодовом финансовом отчете эта биржевая компания указала на возросшую вероятность того, что строительство газопровода затянется или вообще не будет завершено, и предупредила своих акционеров, что кредит, возможно, придется списать. И опять-таки ни слова про государственные компенсации. Судя по всему, юридических оснований для таких требований нет. Возможно, это связано с тем, что речь идет не об инвестициях, а о кредитах. 

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    Автор: Андрей Гурков


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