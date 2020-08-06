Вероятность срыва проекта "Северный поток-2" возросла, предупреждает Uniper

У немецко-финской компании - проблемы с российскими проектами: газопроводу грозят новые санкции, а дочка "Юнипро" никак не может восстановить погоревший 3-й блок Березовской ГРЭС.
У немецкой энергетической компании Uniper - проблемы с двумя крупными российскими проектами и большие планы по декарбонизации своего бизнеса, что в среднесрочной перспективе приведет к сокращению закупок угля и природного газа в России. Об этом свидетельствует опубликованный в Дюссельдорфе 11 августа полугодовой финансовый отчет этого открытого акционерного общества. С мая 2020 года 73,4% его акций принадлежат финскому государственному концерну Fortum.
В разделе отчета, где перечислены основные риски для бизнеса, компания Uniper предупреждает своих акционеров, что ей, возможно, придется списать кредит, выданный проекту "Северный поток-2". Поскольку США, говорится в тексте, активизировали свои усилия по целевым санкциям против этого проекта, "возросла вероятность того, что строительство газопровода затянется или вообще не будет завершено".
Потери могут составить до 950 млн евро. Именно такую кредитную линию, соответствующую 10% проектной стоимости, Uniper, наряду с четырьмя другими европейскими компаниями, предоставила "Северному потоку-2" в 2017 году. Таким образом, сумма списания может превысить всю чистую прибыль компании за 2020 год, которая, согласно отчету, ожидается в размере 600-800 миллионов евро.
Компания Uniper возникла в 2016 году, когда лидер немецкого энергетического рынка E.on, решив сосредоточиться на возобновляемой энергетике, разделил свои активы на две части и передал новой фирме, в частности, весь свой бизнес, связанный с Россией. Так Uniper стала крупнейшим немецким импортером российского газа, совладельцем газопровода "Северный поток" и участником проекта "Северный поток-2", оказавшегося теперь на грани срыва.
Одновременно Uniper стала обладателем примерно 80% акций российской компании "Юнипро", владеющей в России пятью тепловыми электростанциями суммарной мощностью 11 245 МВт. В первой половине 2020 года этот бизнес шел существенно хуже, чем в аналогичный период прошлого года: выручка упала с 578 млн евро до 489 млн евро. Это произошло, говорится в финансовом отчете, главным образом из-за снижения оптовых цен на электроэнергию в России.
В качестве основных причин называются падение спроса в результате пандемии COVID-19, особенно со стороны нефтегазовых компаний, сокращение экспорта электроэнергии и рост производства на гидроэлектростанциях в условиях теплой зимы.
К основным рискам для бизнеса "Юнипро" и, соответственно, материнской компании в финансовом отчете причислено затянувшееся восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС в Красноярском крае, пострадавшего в 2016 году от пожара. Uniper указывает на "продолжающиеся проблемы с ресурсами и производительностью труда, которые усугубляются из-за пандемии COVID-19". После "значительного числа" случаев заражения строительные работы пришлось временно приостановить, "чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса".
Поэтому запланированное на 4-й квартал 2020 года возобновление работы 3-го энергоблока Березовской ГРЭС не состоится и теперь "ожидается" в первом полугодии 2021 года. За первые шесть месяцев этого года расходы на ремонт энергоблока составили основную часть тех 57 млн евро, которые компания вложила за этот период в российскую электроэнергетику. В первые шесть месяцев прошлого года капиталовложения составили 84 млн евро.
Пока в России "Юнипро" старается вернуть в строй 3-й энергоблок Березовской ГРЭС, которая работает на угле Канско-Ачинского бассейна и обладает суммарной мощностью 2400 МВт, материнская компания готовится к широкомасштабному закрытию угольных электростанций в Германии. Утвержденная 3 июля 2020 года правительственная программа предусматривает полный отказ от использования угля в электроэнергетике ФРГ до 2038 года.
Однако Uniper намерена "самое позднее к концу 2025 года" закрыть немецкие угольные электростанции суммарной мощностью 2900 МВт. Речь идет, прежде всего, о старых, наименее эффективных и наиболее экологически вредных установках. Делается это в том числе для того, чтобы оправдать введение в строй 30 мая 2020 года современной и, как заверяет компания, высокоэффективной угольной электростанции Datteln 4.
Целесообразность ее дальнейшего использования будет проверяться в 2022, 2026, 2029 и 2032 годах, так что есть риск ее досрочного закрытия, подчеркивается в финансовом отчете. В любом случае уже решенное отключение в течение ближайших пяти лет генерирующих мощностей в размере 2900 МВт у одной только компании Uniper приведет к существенному сокращению спроса в Германии на энергетический уголь, а его главным поставщиком в ФРГ является Россия.
Есть в планах Uniper и еще один пункт, свидетельствующий о том, что немецко-финская компания, все больше делающая ставку на ядерную и гидроэнергетику, развивается в направлении, неблагоприятном для российских экспортеров углеводородов. Совместно со своими стратегическими партнерами, производителями энергетического оборудования Siemens Gas and Power и General Electric, крупнейший в Германии импортер российского газа разрабатывает сейчас программу постепенной замены природного газа на водород. Она должна быть готова к началу следующего года.
О серьезности ее намерений говорит и тот факт, что председатель правления Uniper Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck) стал одним из 26 международных экспертов, которые вошли в Национальный совет по водороду, сформированный правительством Германии после утверждения 10 июня 2020 года Национальной водородной стратегии ФРГ.
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