Вероятность срыва проекта "Северный поток-2" возросла, предупреждает Uniper

У немецкой энергетической компании Uniper - проблемы с двумя крупными российскими проектами и большие планы по декарбонизации своего бизнеса, что в среднесрочной перспективе приведет к сокращению закупок угля и природного газа в России. Об этом свидетельствует опубликованный в Дюссельдорфе 11 августа полугодовой финансовый отчет этого открытого акционерного общества. С мая 2020 года 73,4% его акций принадлежат финскому государственному концерну Fortum.

Кредит "Газпрому", возможно, придется списать

В разделе отчета, где перечислены основные риски для бизнеса, компания Uniper предупреждает своих акционеров, что ей, возможно, придется списать кредит, выданный проекту "Северный поток-2". Поскольку США, говорится в тексте, активизировали свои усилия по целевым санкциям против этого проекта, "возросла вероятность того, что строительство газопровода затянется или вообще не будет завершено".

Логотип компании Uniper перед ее штаб-квартирой в Дюссельдорфе

Потери могут составить до 950 млн евро. Именно такую кредитную линию, соответствующую 10% проектной стоимости, Uniper, наряду с четырьмя другими европейскими компаниями, предоставила "Северному потоку-2" в 2017 году. Таким образом, сумма списания может превысить всю чистую прибыль компании за 2020 год, которая, согласно отчету, ожидается в размере 600-800 миллионов евро.

Компания Uniper возникла в 2016 году, когда лидер немецкого энергетического рынка E.on, решив сосредоточиться на возобновляемой энергетике, разделил свои активы на две части и передал новой фирме, в частности, весь свой бизнес, связанный с Россией. Так Uniper стала крупнейшим немецким импортером российского газа, совладельцем газопровода "Северный поток" и участником проекта "Северный поток-2", оказавшегося теперь на грани срыва.

"Юнипро" пострадала от коронавируса в Красноярском крае

Одновременно Uniper стала обладателем примерно 80% акций российской компании "Юнипро", владеющей в России пятью тепловыми электростанциями суммарной мощностью 11 245 МВт. В первой половине 2020 года этот бизнес шел существенно хуже, чем в аналогичный период прошлого года: выручка упала с 578 млн евро до 489 млн евро. Это произошло, говорится в финансовом отчете, главным образом из-за снижения оптовых цен на электроэнергию в России.

Компания "Юнипро" - один из крупнейших производителей электроэнергии в России

В качестве основных причин называются падение спроса в результате пандемии COVID-19, особенно со стороны нефтегазовых компаний, сокращение экспорта электроэнергии и рост производства на гидроэлектростанциях в условиях теплой зимы.

К основным рискам для бизнеса "Юнипро" и, соответственно, материнской компании в финансовом отчете причислено затянувшееся восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС в Красноярском крае, пострадавшего в 2016 году от пожара. Uniper указывает на "продолжающиеся проблемы с ресурсами и производительностью труда, которые усугубляются из-за пандемии COVID-19". После "значительного числа" случаев заражения строительные работы пришлось временно приостановить, "чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса".

3-й энергоблок Березовской ГРЭС: ввод в строй вновь перенесен

Поэтому запланированное на 4-й квартал 2020 года возобновление работы 3-го энергоблока Березовской ГРЭС не состоится и теперь "ожидается" в первом полугодии 2021 года. За первые шесть месяцев этого года расходы на ремонт энергоблока составили основную часть тех 57 млн евро, которые компания вложила за этот период в российскую электроэнергетику. В первые шесть месяцев прошлого года капиталовложения составили 84 млн евро.

Добыча каменного угля закончилась в Германии в декабре 2018 года

Пока в России "Юнипро" старается вернуть в строй 3-й энергоблок Березовской ГРЭС, которая работает на угле Канско-Ачинского бассейна и обладает суммарной мощностью 2400 МВт, материнская компания готовится к широкомасштабному закрытию угольных электростанций в Германии. Утвержденная 3 июля 2020 года правительственная программа предусматривает полный отказ от использования угля в электроэнергетике ФРГ до 2038 года.

Однако Uniper намерена "самое позднее к концу 2025 года" закрыть немецкие угольные электростанции суммарной мощностью 2900 МВт. Речь идет, прежде всего, о старых, наименее эффективных и наиболее экологически вредных установках. Делается это в том числе для того, чтобы оправдать введение в строй 30 мая 2020 года современной и, как заверяет компания, высокоэффективной угольной электростанции Datteln 4.

Отказ от угля и замена природного газа на водород

Целесообразность ее дальнейшего использования будет проверяться в 2022, 2026, 2029 и 2032 годах, так что есть риск ее досрочного закрытия, подчеркивается в финансовом отчете. В любом случае уже решенное отключение в течение ближайших пяти лет генерирующих мощностей в размере 2900 МВт у одной только компании Uniper приведет к существенному сокращению спроса в Германии на энергетический уголь, а его главным поставщиком в ФРГ является Россия.

Uniper пока разрешили эксплуатировать угольную электростанцию новейшего поколения Datteln 4

Есть в планах Uniper и еще один пункт, свидетельствующий о том, что немецко-финская компания, все больше делающая ставку на ядерную и гидроэнергетику, развивается в направлении, неблагоприятном для российских экспортеров углеводородов. Совместно со своими стратегическими партнерами, производителями энергетического оборудования Siemens Gas and Power и General Electric, крупнейший в Германии импортер российского газа разрабатывает сейчас программу постепенной замены природного газа на водород. Она должна быть готова к началу следующего года.

О серьезности ее намерений говорит и тот факт, что председатель правления Uniper Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck) стал одним из 26 международных экспертов, которые вошли в Национальный совет по водороду, сформированный правительством Германии после утверждения 10 июня 2020 года Национальной водородной стратегии ФРГ.

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