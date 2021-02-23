 Страховая компания Munich Re Syndicate Ltd. вышла из проекта ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 23.02.2021

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Германия

Страховая компания Munich Re Syndicate Ltd. вышла из проекта "Северный поток - 2"

Контрактные отношения между консорциумом Nord Stream 2 и Munich Re Syndicate Ltd. прекращены. Госдеп США направил Конгрессу доклад с перечислением 18 компаний, которые уже покинули или покидают проект.

Работы по прокладке Северного потока - 2

Работы по прокладке "Северного потока - 2" (фото из архива)

Страховая компания Munich Re Syndicate Ltd. прекратила сотрудничество с проектом по строительству газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию. Это подтвердил во вторник, 23 февраля, в ответ на запрос DW Аксель Ракетте (Axel Rakette), представитель группы по связям со СМИ базирующейся в Мюнхене компании Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

"Мы можем подтвердить, что контрактные отношения между (консорциумом. - Ред.) Nord Stream 2 и нашей дочерней компанией Munich Re Syndicate Ltd. прекращены", - заявил он. "К сожалению, мы не можем прокомментировать причины этого шага", - добавил он.

Госдепартамент США 19 февраля направил американскому Конгрессу доклад, в котором перечислил 18 компаний, "которые уже покинули проект или планируют покинуть его после угрозы санкций" со стороны Соединенных Штатов, сообщил 22 февраля американский журнал Foreign Policy, в распоряжении которого есть копия отчета.

В нем, по данным издания, упоминаются судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", которые министерство финансов США 22 февраля включило в санкционный список в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA). В то же время в докладе, подготовленном по поручению Конгресса США, не фигурируют другие суда под российским флагом, которые в прошлых сообщениях СМИ значились как задействованные в проекте Nord Stream 2. В отчете, по данным Foreign Policy, также не называются германские и европейские компании, вовлеченные в строительство газопровода. Речь идет только о 18 фирмах, которые покинули или покидают проект. В качестве одной из них знчилась Munich Re Syndicate Ltd.

Госдеп США: проект противоречит заявленным Европой энергетическим целям

Между тем руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов 22 февраля подтвердил, что администрация Джозефа Байдена по-прежнему противодействует проекту.

"Мы продолжаем изучать организации, вовлеченные в деятельность, потенциально подпадающую под санкции. Мы ясно дали понять, что компании рискуют подвергнуться санкциям, если они участвуют в Nord Stream 2", - подчеркнул Прайс.

"У нас - та же позиция, что и у предыдущей администрации (Дональда Трампа. - Ред.). Это - плохая сделка для Европы, она противоречит заявленным Европой энергетическим целям", - добавил он.

В середине января "Фортуна" и "КВТ-Рус" были внесены в список в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" наряду с компанией "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкерами "Максим Горький" и "Сьерра".

США довольны санкционной политикой по газопроводу

Группа членов Конгресса США в феврале призвала американского госсекретаря Энтони Блинкена проверить возможность введения штрафных мер в отношении 11 судов под российским флагом и еще четырех иностранных. По мнению американских законодателей, они связаны со строительством газопровода.

Польша и Украина призвали США покончить с "Северным потоком - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. 21 февраля оператор "Северного потока - 2" подал в ведомство запрос о незамедлительном вступлении в силу разрешения на работу.

В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.

Прокладка "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В Соединенных Штатах считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к администрации США с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего строительства "Северного потока - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


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