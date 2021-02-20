США применили новые санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2"

Министерство финансов США в понедельник, 22 февраля, включило судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное на постройке газопровода "Северный поток - 2", в санкционный список в рамках закона PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Штрафные меры затронули и владельца судна - компанию "КВТ-Рус".

Это уже второй санкционный перечень Соединенных Штатов, к которому относятся "Фортуна" и ее владелец. В середине января они были внесены в список в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" наряду с компанией "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкерами "Максим Горький" и "Сьерра".

Группа конгрессменов несколькими днями ранее призвала госсекретаря США Энтони Блинкена проверить возможность введения штрафных мер в отношении 11 судов под российским флагом и еще четырех иностранных. По мнению американских законодателей, они связаны со строительством газопровода.

Польша и Украина призвали США покончить с "Северным потоком - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. 21 февраля оператор "Северного потока - 2" подал в ведомство запрос о незамедлительном вступлении в силу этого разрешения.

В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю. А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал приостановить до выборов в Госдуму РФ, запланированных на 19 сентября.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В Соединенных Штатах считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к администрации США с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего строительства "Северного потока - 2".

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