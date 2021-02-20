 США применили новые санкции против трубоукладчика ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США применили новые санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2"

Судно "Фортуна" и фирма "КВТ-Рус" попали под санкции Минфина США в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы". Прежние меры связаны с законом "О противодействии противникам Америки".

Cудно-трубоукладчик Фортуна в водах Германии

Cудно-трубоукладчик "Фортуна"

Министерство финансов США в понедельник, 22 февраля, включило судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное на постройке газопровода "Северный поток - 2", в санкционный список в рамках закона PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Штрафные меры затронули и владельца судна - компанию "КВТ-Рус".

Это уже второй санкционный перечень Соединенных Штатов, к которому относятся "Фортуна" и ее владелец. В середине января они были внесены в список в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" наряду с компанией "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкерами "Максим Горький" и "Сьерра".

Группа конгрессменов несколькими днями ранее призвала госсекретаря США Энтони Блинкена проверить возможность введения штрафных мер в отношении 11 судов под российским флагом и еще четырех иностранных. По мнению американских законодателей, они связаны со строительством газопровода.

Польша и Украина призвали США покончить с "Северным потоком - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. 21 февраля оператор "Северного потока - 2" подал в ведомство запрос о незамедлительном вступлении в силу этого разрешения.

В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю. А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал приостановить до выборов в Госдуму РФ, запланированных на 19 сентября.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В Соединенных Штатах считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к администрации США с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего строительства "Северного потока - 2".

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:25

В немецком Лубмине обеспокоены атаками на "Северный поток-2" и хотят достроить газопровод

Аудио- и видеофайлы по теме

США против "Северного потока-2": санкции вступят в силу  

"Подушка безопасности": как немцы спасают "Северный поток-2"  

Также по теме

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

Госдеп США указал возможные объекты санкций по "Северному потоку - 2" 20.02.2021

Конгресс США связал 15 судов со строительством "Северного потока - 2". Госдеп отнес к возможным объектам штрафных мер лишь трубоукладчик "Фортуна" и фирму "КВТ-Рус". Они уже под санкциями Минфина.

Russisches Verlegeschiff Fortuna

США применили санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2" 19.01.2021

Минфин США внес в санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющую им компанию "КВТ-Рус". Немецкие лоббисты критикуют позицию Вашингтона.

Ostseepipeline Nord Stream 2

Фирма Bilfinger SE из ФРГ прекращает работу с Nord Stream 2 19.01.2021

Германская фирма Bilfinger сообщила оператору "Северного потока - 2" о выходе из проекта. Фирма опасается санкций США и заверила Вашингтон, что будет следовать американскому закону PEESA, пишет Bild.

Реклама

Самые читаемые

Из-за потепления Россия может потерять тундру и рыбные богатства Арктики  

Глава МИД Люксембурга анонсировал новые санкции ЕС в отношении России  

Санкции ЕС против российских олигархов: кто в списке?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно