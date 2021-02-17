Экс-глава МИД ФРГ: "Северный поток - 2" - Вашингтона не касается

Накануне выступления президента США Джо Байдена на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности, бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) отверг критику США по поводу строительства газопровода "Северный поток - 2". "С точки зрения европейского суверенитета, это вообще не касается США. Я считаю, что это решение европейское - со всеми шансами и рисками. Отнюдь не американское", - заявил он в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 18 февраля, подчеркнув, что данный проект осуществляется в соответствии с европейскими правилами и законами.

Габриэль, возглавляющий НПО "Атлантический мост", созданное для укрепления отношений между США и ФРГ во всех сферах, напомнил, что администрация нового американского президента Джо Байдена совсем недавно остановила строительство газопровода Keystone XL из Канады и теперь все больше делает ставку на экологически вредную добычу сланцевого газа. "Однако это уже дело американцев, а не европейцев", - отметил он.

США пытаются сорвать строительство "Северного потока - 2", ссылаясь на то, что новый газопровод только усилит зависимость Германии и Европы от России в сфере газовых поставок. Эту позицию поддерживает и ряд европейских стран, в том числе Украина и Польша. В то же время сторонники газопровода заявляют, что США попросту хотят продавать в Европу собственный сжиженный газ, который будет дороже российского.

Мюнхенская конференция

Зигмар Габриэль ожидает, что на Мюнхенской конференции, которая состоится 20 января в виртуальном формате, Байден подтвердит, что "США вновь стали партнерами и заинтересованы в сотрудничестве с другими - особенно с европейцами". По словам экс-главы МИД ФРГ, Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, делает ставку на укрепление отношений с европейскими союзниками и НАТО.

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