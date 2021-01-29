Комментарий: Из-за "Северного потока - 2" Германия себя изолировала

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный противоречиям в ЕС вокруг достройки газопровода "Северный поток - 2":

"То, что правительство Германии не поддержит требование французской стороны отказаться от проекта "Северный поток - 2", было ожидаемо. Тем не менее заявление Парижа на эту тему в очередной раз продемонстрировало, что против российского газопровода, ведущего по дну Балтийского моря прямиком в Европу, выступают не только в Восточной Европе. Упрямо держась за этот проект, Берлин изолировал себя в Евросоюзе. При этом потери на внешнеполитической арене, на которые Германия идет из-за этой трубы, достаточно велики даже без учета случившегося из-за этого раздрая с США.

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Критику Вашингтона в отношении проекта "Северный поток - 2" в ФРГ отметают, заявляя, что она вызвана желанием Америки продавать Европе собственный сжиженный газ, добываемый методом фрекинга. Однако аргументы Франции так легко опровергнуть не удастся. Ведь у Парижа имеются те же политические сомнения, что и у Еврокомиссии и восточноевропейских стран (на заявления правительств которых Германия отвечает бросающимся в глаза снисходительным тоном). "Северный поток - 2" в Париже и Брюсселе считают геополитическим проектом Путина, направленным против интересов европейской энергетической политики и поддержки Украины со стороны ЕС.

Серьезной дискуссии на эту тему сторонники "Северного потока - 2" избегают, повторяя выдумку о том, что газопровод является чисто экономическим проектом. Тем самым Берлин ослабляет позиции ЕС по отношению к России".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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