 Комментарий: Из-за ″Северного потока - 2″ Германия себя изолировала | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.02.2021

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Мнения

Комментарий: Из-за "Северного потока - 2" Германия себя изолировала

Продолжая строить путинский газопровод, правительство ФРГ выступает против интересов восточноевропейских стран, а также позиции Франции и Еврокомиссии, ослабляя Евросоюз, пишет обозреватель FAZ.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в немецком порту Мукран

Трубы для газопровода "Северный поток - 2" в немецком порту Мукран

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный противоречиям в ЕС вокруг достройки газопровода "Северный поток - 2":

"То, что правительство Германии не поддержит требование французской стороны отказаться от проекта "Северный поток - 2", было ожидаемо. Тем не менее заявление Парижа на эту тему в очередной раз продемонстрировало, что против российского газопровода, ведущего по дну Балтийского моря прямиком в Европу, выступают не только в Восточной Европе. Упрямо держась за этот проект, Берлин изолировал себя в Евросоюзе. При этом потери на внешнеполитической арене, на которые Германия идет из-за этой трубы, достаточно велики даже без учета случившегося из-за этого раздрая с США.

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Критику Вашингтона в отношении проекта "Северный поток - 2" в ФРГ отметают, заявляя, что она вызвана желанием Америки продавать Европе собственный сжиженный газ, добываемый методом фрекинга. Однако аргументы Франции так легко опровергнуть не удастся. Ведь у Парижа имеются те же политические сомнения, что и у Еврокомиссии и восточноевропейских стран (на заявления правительств которых Германия отвечает бросающимся в глаза снисходительным тоном). "Северный поток - 2" в Париже и Брюсселе считают геополитическим проектом Путина, направленным против интересов европейской энергетической политики и поддержки Украины со стороны ЕС.

Серьезной дискуссии на эту тему сторонники "Северного потока - 2" избегают, повторяя выдумку о том, что газопровод является чисто экономическим проектом. Тем самым Берлин ослабляет позиции ЕС по отношению к России".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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