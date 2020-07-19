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Сланцевый газ
Публикации по теме
Тематическая страница "Сланцевый газ".
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Контекст
Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?
Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?
Польские эксперты выступают за возвращение к проектам добычи сланцевого газа.
Экономика и бизнес
21.04.2023
21 апреля 2023 г.
Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?
Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?
Газовики Германии дали прогноз о запасах в ПХГ, высказались о ценах на СПГ и предложили добывать немецкий сланцевый газ.
Экономика и бизнес
19.04.2023
19 апреля 2023 г.
Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии
Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии
В ФРГ крупные газовые месторождения до сих пор остаются неиспользованными. Интервью DW о рисках и потенциале фрекинга.
Экономика и бизнес
29.06.2022
29 июня 2022 г.
РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года
РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года
Осталось провести около 100 км трубопровода, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Политика
03.06.2021
3 июня 2021 г.
В ФРГ считают сжиженный газ столь же вредным, как уголь
В ФРГ считают сжиженный газ столь же вредным, как уголь
Использование сланцевого газа наносит гораздо больший вред климату, чем поставки обычного газа по трубопроводам.
Политика
11.10.2020
11 октября 2020 г.
Нефть ниже 40 долларов. Почему ОПЕК+ нужно удерживать цены
Нефть ниже 40 долларов. Почему ОПЕК+ нужно удерживать цены
Почему Россия не сможет восстановить свои нефтяные доходы. Прогноз Франка Умбаха в интервью DW.
Экономика и бизнес
19.07.2020
19 июля 2020 г.
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