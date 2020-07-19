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Сланцевый газ

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Тематическая страница "Сланцевый газ".

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Контекст

Установка для добычи сланцевого газа в Польше

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Польские эксперты выступают за возвращение к проектам добычи сланцевого газа.
Экономика и бизнес21 апреля 2023 г.
Установка комплексной подготовки газа на месторождении близ Гросенкнетена на северо-западе ФРГ

Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?

Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?

Газовики Германии дали прогноз о запасах в ПХГ, высказались о ценах на СПГ и предложили добывать немецкий сланцевый газ.
Экономика и бизнес19 апреля 2023 г.
Добыча газа методом фрекинга в Колорадо (фото из архива)

Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии

Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии

В ФРГ крупные газовые месторождения до сих пор остаются неиспользованными. Интервью DW о рисках и потенциале фрекинга.
Экономика и бизнес29 июня 2022 г.
Трубы для "Северного потока-2"

РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года

РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года

Осталось провести около 100 км трубопровода, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Политика3 июня 2021 г.
Танкер с сжиженным газом

В ФРГ считают сжиженный газ столь же вредным, как уголь

В ФРГ считают сжиженный газ столь же вредным, как уголь

Использование сланцевого газа наносит гораздо больший вред климату, чем поставки обычного газа по трубопроводам.
Политика11 октября 2020 г.
Добыча нефти

Нефть ниже 40 долларов. Почему ОПЕК+ нужно удерживать цены

Нефть ниже 40 долларов. Почему ОПЕК+ нужно удерживать цены

Почему Россия не сможет восстановить свои нефтяные доходы. Прогноз Франка Умбаха в интервью DW.
Экономика и бизнес19 июля 2020 г.
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