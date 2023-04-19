Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?

Газовики Германии представили прогноз о запасах в ПХГ в следующем отопительном сезоне, высказались о ценах на СПГ и призвали подумать о добыче немецкого сланцевого газа.

В Германии завершается первый отопительный сезон без трубопроводного газа из России. "Газпром" прекратил его поставки в конце августа прошлого года, но это не привело к дефициту топлива или к перебоям в энергоснабжении. Теперь немецкие газовики смотрят вперед: что будет следующей зимой и каковы среднесрочные перспективы. С оценками и прогнозами выступили две отраслевые ассоциации, представляющие операторов газохранилищ и нефтегазовые компании, осваивающие месторождения на территории ФРГ.

INES: при холодах возможен дефицит газа

"Минувшую зиму мы прошли благодаря заполненным до отказа газохранилищам, мягкой погоде и значительной экономии", - подчеркнул исполнительный директор Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern) Себастиан Блешке (Sebastian Bleschke).

В ходе состоявшейся 19 апреля виртуальной пресс-конференции он отметил, что по состоянию на 1 апреля уровень заполнения ПХГ в Германии составил 64%, а потому сезон закачки газа начался сейчас в ситуации, когда "запасы в газохранилищах превышают многолетние средние показатели". Поэтому достаточно будет "умеренных объемов импорта СПГ", чтобы к началу осени на 100% заполнить немецкие ПХГ. Нынешние цены на сжиженный газ в ЕС в INES считают весьма привлекательными, они дают "сильный импульс" активному заполнению газохранилищ.

Глава INES Себастиан Блешке Фото: Pascal Wenzel/INES

В то же время прогноз на зиму 2023/2024 "выглядит уже не столь оптимистично", - предупредил Себастиан Блешке. По его словам, даже при нормальных для данного времени года температурах будет нелегко выполнить предписанное законом требование обеспечить к 1 февраля уровень заполнения ПХГ не ниже 40%. Поэтому непременно придется продолжить разнообразные меры экономии энергии.

В случае особо холодной зимы запасы будут полностью истощены к началу следующего года, так что в январе, феврале и марте Германия может столкнуться с дефицитом газа, отметил глава INES, опираясь на смоделированные экспертами объединения сценарии. На вопрос журналистов, что конкретно означал бы "дефицит газа", Себастиан Блешке пояснил: "Снабжение населения теплом не под угрозой". Вероятные в таком случае ограничения коснутся промышленных предприятий, которые к тому времени и без того "прогнутся" под бременем взлетевших цен.

"Безопасность газоснабжения в Германии пока не восстановлена", - подытожил глава объединения операторов немецких ПХГ. В этой ситуации следует приветствовать любые краткосрочные меры в области газовой инфраструктуры, заявил Себастиан Блешке и указал, прежде всего, на запланированный правительством ФРГ ввод в строй новых терминалов по приему сжиженного газа.

О восстановлении разрушенного в ходе диверсий российского газопровода "Северный поток" или об использовании неповрежденной нитки "Северного потока - 2" на пресс-конференции и речи не было. INES исходит из того, что "Газпром" продолжит снабжать юго-восточные страны ЕС по транзитному маршруту через Украину и по одной из ниток "Турецкого потока", но ни в один из своих сценариев не включает возобновление Германией импорта российского трубопроводного газа.

BVEG: надо лучше использовать потенциал ФРГ

В том, что газохранилища ФРГ удастся своевременно заполнить к следующей зиме, уверен и Людвиг Мёринг (Ludwig Möhring), генеральный директор Федеральной ассоциации природного газа, нефти и геоэнергетики (BVEG). Сложившаяся сейчас исходная ситуация "очень комфортная", трубопроводный газ из Норвегии и Нидерландов, а также поставки сжиженного природного газа, заменят выпавшие российские объемы, заявил он накануне, 18 апреля, в ходе другой виртуальной пресс-конференции.

Руководитель BVEG полностью сходится с главой INES в том, что в Германии и Европе "энергетический кризис вовсе не закончился". Если в прошлом "невероятно трудном году" проблема состояла в том, где и как получить необходимые объемы, то теперь в центре внимания стоит вопрос цены. Несмотря на то, что котировки сейчас значительно снизились, они все еще существенно выше, чем были до кризиса. На длительную перспективу "столь высокие цены неприемлемы", считает Людвиг Мёринг.

Добыча природного газа традиционным способом в Зиденбурге на северо-западе ФРГ Фото: Dirk Meussling/ExxonMobil/BVEG

Поэтому глава организации, представляющей интересы компаний, занятых на территории ФРГ добычей газа и нефти, а также геотермальной энергетикой, в своем выступлении перед СМИ призвал политиков и общественность Германии "по-новому, более широко взглянуть на энергетический потенциал страны" и поддержать активное использование собственных природных ресурсов, что усилило бы конкуренцию и позволило сбивать цены.

В 2022 году в Германии было добыто примерно 4,8 млрд кубометров газа и 1,7 млн тонн нефти, что обеспечило соответственно 5,5% и 2% потребности страны в этих энергоносителях. Годом раньше было добыто почти 5,2 млрд кубометров, так что начавшееся двадцать лет назад сокращение отдачи истощающихся немецких газовых месторождений продолжилось даже в кризисном 2022 году.

Призыв подумать о добыче сланцевого газа

Однако теоретически долю отечественного газа можно было бы в течение ближайших нескольких лет довести примерно до 20%, заверил Людвиг Мёринг, но для этого нужно разрешить освоение имеющихся в Германии запасов сланцевого газа. А оно возможно только при использовании метода гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который из экологических соображений отвергает значительная часть населения ФРГ.

Глава BVEG Людвиг Мёринг Фото: BVEG

Глава BVEG не стал напрямую требовать разрешения добычи сланцевого газа в ФРГ (Великобритания отменила мораторий на фрекинг осенью 2022), однако призвал к более широкому информированию жителей об имеющихся возможностях и к более взвешенному подходу к постоянно совершенствуемой технологии фрекинга. Ключевой аргумент Людвига Мёринга: "Делая ставку главным образом на сжиженный газ, мы попадаем в слишком большую зависимость от динамики на мировом рынке СПГ. Германия чрезмерно полагается на других, а не на себя".

К тому же газ, импортируемый из США, добывается там главным образом именно методом фрекинга, а при его сжижении и доставке через океан углеродный след увеличивается на 20-30% по сравнению с газом, извлекаемым из недр Германии. "Очевидный факт: увеличение отечественной добычи способствовало бы сокращению выбросов в атмосферу CO2", - подчеркнул глава объединения немецких нефтегазовых компаний. Тем самым он включил тему добычи сланцевого газа в контекст нарастающей во всем Евросоюзе борьбы с изменением глобального климата.

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