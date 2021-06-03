  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Фрекинг

Публикации по теме

Тематическая страница "Фрекинг".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Установка для добычи сланцевого газа в Польше

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Польские эксперты выступают за возвращение к проектам добычи сланцевого газа.
Экономика и бизнес21 апреля 2023 г.
Установка комплексной подготовки газа на месторождении близ Гросенкнетена на северо-западе ФРГ

Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?

Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?

Газовики Германии дали прогноз о запасах в ПХГ, высказались о ценах на СПГ и предложили добывать немецкий сланцевый газ.
Экономика и бизнес19 апреля 2023 г.
Добыча в Китае сырья для производства редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Германия хочет уменьшать зависимость от импорта полезных ископаемых из Китая. Как именно - у DW.
Политика27 октября 2022 г.
Начало планового ремонта труб "Северного потока" в Любмине, 11 июля 2022 года

Комментарий: Тревога Берлина из-за "Северного потока" растет

Комментарий: Тревога Берлина из-за "Северного потока" растет

Не только Путин будет виноват, если нынешняя зима окажется для Германии весьма холодной, считает обозреватель DW Бёме.
Хенрик Бёме
Комментарий
Экономика и бизнес18 июля 2022 г.
Добыча газа методом фрекинга в Колорадо (фото из архива)

Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии

Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии

В ФРГ крупные газовые месторождения до сих пор остаются неиспользованными. Интервью DW о рисках и потенциале фрекинга.
Экономика и бизнес29 июня 2022 г.
Трубы для "Северного потока-2"

РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года

РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года

Осталось провести около 100 км трубопровода, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Политика3 июня 2021 г.
Показать больше