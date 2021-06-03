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Фрекинг
Публикации по теме
Тематическая страница "Фрекинг".
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Контекст
Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?
Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?
Польские эксперты выступают за возвращение к проектам добычи сланцевого газа.
Экономика и бизнес
21.04.2023
21 апреля 2023 г.
Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?
Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?
Газовики Германии дали прогноз о запасах в ПХГ, высказались о ценах на СПГ и предложили добывать немецкий сланцевый газ.
Экономика и бизнес
19.04.2023
19 апреля 2023 г.
Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу
Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу
Германия хочет уменьшать зависимость от импорта полезных ископаемых из Китая. Как именно - у DW.
Политика
27.10.2022
27 октября 2022 г.
Комментарий: Тревога Берлина из-за "Северного потока" растет
Комментарий: Тревога Берлина из-за "Северного потока" растет
Не только Путин будет виноват, если нынешняя зима окажется для Германии весьма холодной, считает обозреватель DW Бёме.
Хенрик Бёме
Комментарий
Экономика и бизнес
18.07.2022
18 июля 2022 г.
Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии
Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии
В ФРГ крупные газовые месторождения до сих пор остаются неиспользованными. Интервью DW о рисках и потенциале фрекинга.
Экономика и бизнес
29.06.2022
29 июня 2022 г.
РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года
РФ планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года
Осталось провести около 100 км трубопровода, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Политика
03.06.2021
3 июня 2021 г.
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