Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

В немецкой экономике тревожные настроения. С момента вторжения России в Украину и введения Западом санкций против Москвы последствия зависимости от поставок российского природного газа и отсутствия диверсификации источников импорта этого вида топлива становится все более очевидными. Цены на энергоносители катастрофически выросли и в кратко- и среднесрочной перспективе не вернутся на прежний уровень, который десятилетиями обеспечивал дешевый газ из России и который казался чем-то само собой разумеющимся.

Таким же само собой разумеющимся, как и импорт полезных ископаемых и сырья. "Зависимость Германии от поставок критически важных ресурсов, в частности, редкоземельных металлов, особенно из Китая, значительно больше, чем существовавшая до этого зависимость от российских энергоносителей", - предупреждает глава Федерального объединения немецкой индустрии (BDI) Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm). Поэтому остановка их поставок нанесет немедленный и масштабный удар по немецкой промышленности.

Зависимость от Китая огромна

Редкоземельные металлы встречаются в месторождениях руд и включают в себя различные химические элементы. Основные запасы их находятся в Китае, США, России и Австралии, но в ограниченных количествах есть также в Канаде, Индии, Южной Африке и в Юго-Восточной Азии. "Редкими" эти минералы называются потому, что они не слишком часто встречаются в такой концентрации и в такой комбинации, которая делает их добычу экономически выгодной. Кроме того, процесс добычи отдельных элементов очень сложный и проблематичный с экологической точки зрения из-за применения необходимых химических реагентов.

Поскольку многие страны считают добычу редкоземельных металлов слишком дорогой и грязной, монополия здесь принадлежит Китаю, и в ближайшем будущем это может стать проблемой. "Без этих ископаемых ресурсов не будет перехода на возобновляемые источники энергии, не будет электромобильности, не будет цифровизации, не будет индустрии 4.0, но также не будет и развития инфраструктуры и конкурентоспособной оборонной индустрии", - предупреждает президент BDI.

Рудник в Госларе. Там, где ранее в ФРГ добывали полезные ископаемые, сейчас водят туристов Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Как показывает анализ Еврокомиссии за 2020 год, 65 процентов сырья для электродвигателей завозится из Китая. Для турбин ветрогенераторов и солнечных батарей КНР поставляет более 50 процентов ископаемых ресурсов. Что может произойти, если Пекин перестанет их экспортировать , а начнет сам использовать? Что если КНР нападет на Тайвань, и Запад отреагирует на это санкциями, а китайские власти запретят или существенно ограничат поставки критически важных для индустрии полезных ископаемых?

В отличие от нефти и газа, национальных запасов редкоземельных металлов и минералов, необходимых для современной промышленности, не существует. "Германия очень уязвима в вопросе ископаемых минеральных ресурсов", - делает вывод глава BDI. Это "горькая правда", добавляет он и подчеркивает, что по аналогии с "поворотным моментом", провозглашенным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) после начала вторжения России в Украину, и поставки полезных ископаемых и сырья в Германию должны стать "стратегически важными для национальной безопасности".

О чем спорят в Германии

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) согласен с позицией Зигфрида Руссвурма. Стратегический вопрос поставок редкоземельных элементов на протяжении десятилетий потому не играл роли, что не казался столь важным для экономики.

Но у Германии, как и у других европейских стран, мало собственных запасов полезных ископаемых. Даже если доля повторного использования, в результате которого металлы добываются в процессе утилизации и переработки сырья, будет повышена, ФРГ все равно будет зависеть от импорта такого сырья. "Сотрудничество со странами, богатыми природными ресурасами и имеюшими высокие стандарты (соблюдения прав человека. - Ред.), например, с Австралией, мы должны делать более интенсивным", - требует Руссвурм.

Роберт Хабек и Зигфрид Руссвурм Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В 2019 году Германия импортировала полезных ископаемых на общую сумму в 175 миллиардов евро. Для сравнения - стоимость добытых собственных составила 11,4 миллиарда евро. Кроме бурого угля и строительного сырья - песка и гравия - в ФРГ добываются также минералы, необходимые для индустрии, - каменная и калийная соль. Критически важное для промышленности серье - металлы индий (применяется в производстве полупроводников), вольфрам, кобальт, элементы платиновой группы - в Германии есть, но не добывается.

В перспективе это должно измениться, если Германия хочет избавиться от сырьевой зависимости от Китая. "Каждая тонна добытых в Германии полезных ископаемых сокращает импортозависимость и усиливает безопасность снабжения Германии необходимым сырьем", - говорится в документе, подготовленном BID. В нем идет речь и о фрекинге - добыче сланцевого газа "при использовании современных технологий с применением высоких стандартов". Она должна внести важный вклад в сокращение импортозависимости и обеспечить Германию доступными по цене энергоносителями, полагают в BDI

Хабек ставит на водород

Но министр экономики так не считает. Фрекинг себя не оправдывает, технологией будущего должно стать использование в качестве топлива водорода, подчеркивает Роберт Хабек. Германия, уверен он, не должна возвращаться в прошлое к устаревшим способам добычи полезных ископаемых, а ориентироваться на будущее. Однако часто такая позиция не находит понимания у жителей страны, сетует Хабек.

В качестве примера он называет разработку месторождений лития. До 15 млн тонн этого металла, который является основой для производства высокоэффективных аккумуляторов, нашли на юго-западе Германии. Чтобы добраться до сырья, термальные воды с температурой до 200 градусов необходимо поднимать на поверхность с глубины до четырех километров и отфильтровывать для добычи лития.

Однако против необходимого для этих целей глубокого бурения в течение многих лет выступает местное население. Оно опасается загрязнения окружающей среды и землетрясений, а также повреждения своих домов. И удастся ли начать там добычу лития, еще неизвестно.

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