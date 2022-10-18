Электромобили из Китая едут завоевывать авторынок Европы

Почти 20 китайских автомобильных брендов могут вскоре появиться в Европе. Их преимущество в том, что они, в отличие от европейских грандов, производят электромобили различных классов.

Для многих это автомобиль мечты: 653 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, чисто электрический полный привод, запас хода в зависимости от мощности батареи 500-700 км, базовая цена 69 900 евро.

Речь идет о новом топовом седане ET7 китайского производителя электромобилей Nio. Первые автомобили будут поставлены в Европу уже в октябре. Заказы могут быть размещены на внедорожник Nio EL7, который будет поставляться с января, а затем на более компактный Nio ET5, который составит конкуренцию среднеразмерной Model 3 компании Tesla.

Также новой для Европы является концепция станций замены батарей, которые Nio запускает параллельно с продажами. Те, кто не хочет подзаряжаться через кабель, могут поменять разряженные батареи на новые, что займет всего несколько минут. Пока в Германии есть только одна такая станция, в Баварии на автобане A8, но к концу года планируется запустить еще 19, а в 2023 году - еще 100.

Катастрофа при испытании Landwind

Внедорожник Landwind после краш-теста ADAC Фото: Landwind

Первая попытка китайских автопроизводителей выйти на европейский рынок закончилась катастрофой, не успев толком начаться. 17 лет назад внедорожник Landwind полностью провалил краш-тест, проведенный экспертами немецкого автомобильного клуба (ADAC), на долгие годы подорвав имидж компании и доверие к китайским автомобилям.

Но это было давно, а сейчас ситуация разительно изменилась. Прокатная фирма Sixt недавно объявила о впечатляющей сделке: мюнхенский гигант хочет заказать 100 000 электромобилей у китайского производителя BYD к 2028 году, и поставки первых из них ожидаются уже в нынешнем году.

Китай производит автомобили разных классов

Для BYD это важный шаг в направлении рынка Европы. Потому что компания, которая уже является одним из крупнейших мировых производителей батарей для авто с электроприводом, в среднесрочной перспективе может стать крупнейшим производителем электромобилей, вытеснив Tesla с первого места.

Электротакси от BYD в Шэньчжэне, май 2017 года Фото: DW

Помимо BYD и Nio, в экспансии участвуют такие корпорации, как SAIC, Geely и Great Wall Motors, или не столь давно созданные компании, такие как Xpeng. Эксперты считают, что почти 20 китайских автомобильных брендов могут вскоре появиться в Европе. Их преимущество в том, что они производят автомобили различных классов, в то время как крупные европейские автопроизводители, включая немецких лидеров, обычно предлагают электромобили только в верхнем ценовом сегменте.

Кроме того, компании в Европе в последнее время страдают от нехватки деталей и микросхем, вызванной проблемами в цепочках поставок, что приводит к простоям производства.

Серьезная конкуренция со стороны китайских автопроизводителей?

Но действительно ли китайские автоконцерны могут составить в Европе серьезную конкуренцию Mercedes, BMW, VW? DW обратилась за ответом на этот вопрос к экспертам.

Сборка электромобилей BMW на заводе в Лейпциге, май 2019 года Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

"Я не верю, что хоть один из китайских производителей может реально конкурировать на равных с европейскими, японскими и корейскими производителями в Европе", - говорит Йохен Зиберт (Jochen Siebert), основатель JSC Automotive, консалтинговой фирмы с офисами в Шанхае и Штутгарте, специализирующейся на китайском авторынке.

По мнению Зиберта, сильные стороны китайских производителей, скорее всего, в "некоторых электронных гаджетах", как он их называет. Примером могут служить караоке для пассажиров или устройства дополненной реальности. Это, конечно, привлечет публику в Китае, но немецкие покупатели несколько более консервативны и, как правило, избегают слишком большого количества электроники, полагает основатель JSC Automotive.

Успех благодаря господдержке

Кроме того, существуют, по его выражению, фундаментальные проблемы - по сути, все китайские автопроизводители еще не крепко стоят на ногах. Без постоянной поддержки государства на местном и национальном уровне большинства из них, если не все, сегодня бы не существовало. "Прекрасно зная, что у китайского государства постепенно заканчиваются деньги на еще большие субсидии, все китайские производители устремляются за границу, чтобы там искать удачу", - поясняет Зиберт.

Грегор Себастьян (Gregor Sebastian), аналитик автомобильной промышленности из берлинского Института исследований Китая Mercator (MERICS), также считает, что государственная поддержка - включая ограничения доступа на рынок для иностранных конкурентов или субсидии для китайских производителей электроавтомобилей - в значительной степени способствовала успеху последних до сих пор.

Преференции за счет субсидий

Но эта поддержка может вскоре превратиться в серьезную слабость. По словам Себастьяна, ЕС критически относится к протекционизму. "Новые правила, касающиеся субсидий в третьих странах, которые влияют на конкуренцию, могут стать серьезной проблемой для китайских производителей электроавтомобилей", - добавляет эксперт.

Внедорожник с электроприводом от бренда MG, принадлежащего китайской корпорации SAIC Motor Фото: Vachira Vachira/NurPhoto/picture alliance

"Безусловно, у китайских производителей есть шанс, - подчеркивает Маттиас Шмидт (Matthias Schmidt), бизнес-консультант из Берлина, специализирующийся на рынке электромобилей. - После успеха Tesla надо быть идиотом, чтобы списывать их со счетов".

Штефан Братцель (Stefan Bratzel), директор Центра автомобильного менеджмента (CAM) в Бергиш-Гладбахе, на протяжении многих лет регулярно анализирует инновационные премущества производителей электромобилей. "Китайские производители автомобилей, такие как BYD, Nio или SAIC, воспринимаются как все более серьезные конкуренты на европейских рынках. Они также становятся все более и более инновационными в целом, а благодаря сотрудничеству с западными поставщиками качество также находится на должном уровне", - констатирует Братцель

Изоляция от Китая повредит немецким производителям

"В Китае зарождается новая индустрия технологий и поставщиков, и китайские автопроизводители смогут воспользоваться этим новым "рогом изобилия", - отмечает Фердинанд Дуденхёфер (Ferdinand Dudenhöfer), глава CAR - Центра автомобильных исследований в Дуйсбурге. По его мнению, главное преимущество Китая - почти беспредельная скорость разработки и внедрения инноваций. "Позвольте мне сказать так: Tesla - это единичное явление, но Китай - это широкое движение, которое порождает множество Tesla", - уверен Дуденхёффер.

Он прямо предостерегает от "антикитайской политики", которая навредит немецким автопроизводителям гораздо больше, чем китайским. "Мы потеряем гораздо больше, а изоляция от Китая поставит немецкую автомобильную промышленность в уязвимую позицию. Инновации сегодня приходят из Китая, и те, кто отрезает себя от него, теряют своих клиентов на международном уровне", - заключил глава CAR.

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