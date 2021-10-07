Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3?

Разрыв составил всего 58 машин. В сентябре в Германии было зарегистрировано 6886 новых автомобилей Volkswagen Golf и 6828 электромобилей Tesla Model 3. Немецкие СМИ расценили эту статистику Федерального автотранспортного ведомства (KBA) как яркое свидетельство стремительных изменений на автомобильном рынке ФРГ и предвестника знаковой смены многолетнего лидера продаж.
Традиционный лидер продаж на немецком авторынке сдает позиции
Назревающая сенсация состоит в том, что VW Golf был не просто годами, а десятилетиями самым востребованным и в буквальном смысле слова "народным автомобилем" в Германии. Эта модель, впервые поступившая в продажу в 1974 году и представленная ныне уже восьмым поколением, даже дала название отдельной категории легковых машин: термином "гольф-класс" стали обозначать автомобили "компактного" или "нижнего среднего класса".
Презентация VW Golf 8-го поколения в октябре 2019 на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге
И вот теперь электромобиль среднего класса Tesla Model 3 фактически догнал и в ближайшие месяцы может перегнать на немецком рынке традиционного бензиново-дизельного лидера продаж. Особую символичность происходящему придает то, что "Гольфы" производят в самой Германии, а американские "Теслы" пока все импортированные: новый завод корпорации Tesla в Грюнхайде под Берлином приступит к производству лишь в конце этого или даже в начале следующего года.
Конечно, речь пока идет только о данных по месяцам. По числу зарегистрированных новых автомобилей, купленных или взятых в лизинг за первые три квартала 2021 года, VW Golf значительно опережает Tesla 3, не говоря уже о количестве машин этой модели, разъезжающих по дорогам Германии. И тем более по суммарным объемам производства: за четыре с лишним десятилетия были выпущены в общей сложности свыше 35 миллионов "Гольфов".
VW ID.3 и VW Up в числе самых востребованных электромобилей
Однако для оценки перспектив важна не славная история, а актуальный тренд, и он очевидный. По данным KBA, у VW Golf продажи в минувшем месяце по сравнению с сентябрем 2020 года упали на 41%, а у Tesla Model 3 выросли на 146%.
Станет ли модель VW ID3 "народным электромобилем" в Германии?
Так что нет ничего удивительного в том, что гигант Volkswagen, конкурирующий с Toyota за титул крупнейшего автостроителя мира, видит в корпорации Tesla очень серьезного конкурента, а потому вместе со своими дочерними компаниями активно наращивает контрнаступление на рынке полностью электрических автомобилей (Battery Electric Vehicle, BEV).
Так, в августе в Германии лидером продаж среди BEV, сумевшим обогнать Tesla Model 3, был VW ID.3. Этот электромобиль "гольф-класса" официально запустили в производство в конце 2019 года, но в широкую продажу он реально поступил осенью 2020 года. А в июле, мае, апреле и феврале этого года самым продаваемым электромобилем на немецком рынке был другой "Фольксваген" - VW Up из класса "мини".
Porsche Taycan теснит Merсedes S-класса
Мировая премьера электромобиля Porsche Taycan в Германии в сентябре 2019-го на фоне солнечной электростанции
Тем временем в классе "люкс" за лидерство борется входящая в концерн Volkswagen компания Porsche. В сентябре ей удалось добиться у себя на родине, в Германии, весьма символической победы. В наиболее дорогом и престижном сегменте автомобильного рынка, в котором до сих пор уверенно лидировала модель Merсedes S-класса с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), самым продаваемым автомобилем впервые стал выпускаемый с конца 2019 года полностью электрический Porsche Taycan.
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Volkswagen ID.3: народный электромобиль
Концерн под названием "народный автомобиль" начал продажи своего главного электромобиля для массового рынка. Он призван повторить легендарный успех VW Golf. По длине и ширине ID.3 соответствует этой модели, но несколько выше. Цена в базовой комплектации: почти 30 000 евро. Минус 9 000 евро скидка до конца 2021 года. Батареи трех размеров, самая мощная должна обеспечить пробег до 550 км.
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Renault Zoe: лидер немецкого рынка
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Tesla Model 3: претендент на лидерство
Культовый американский автостроитель начал поставлять в Германию свою модель среднего класса в 2019 году, и она сразу стала одним из двух лидеров продаж среди электромобилей. Версию Standard Range предлагают за 45-54 000 евро, полноприводная AWD Long Range с двумя электромоторами и дорогой комплектацией может стоить порядка 65-70 000.
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BMW i3: испытанный ветеран
Баварский автоконцерн начал выпускать эту модель в 2013 году, став немецким первопроходцем в деле электромобильности. С тех пор с конвейера сошли, в основном на экспорт, свыше 150 тысяч машин. В Германии i3 несколько раз был в тройке лидеров. Развивать дальше эту модель BMW не намерен, но и снимать с производства после семи лет тоже пока передумал: больно хорошо она продается за 38-42 000 евро.
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Opel Corsa-e: электрический вариант
Corsa вот уже четыре десятилетия - популярный в ФРГ бренд автомобиля малого класса. Осенью 2019 началось производство шестого поколения этой модели, и ее рекламирует Юрген Клопп - тренер футбольного клуба "Ливерпуль". В ролике он садится за руль именно электрического варианта, который компания Opel выпускает наряду с бензиновым и дизельным. Те стоят 14-18 000 евро, а электромобиль - почти 30 000.
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Seat Mii electric: доступная малютка
Свой первый электромобиль вывела на рынок испанская дочка Volkswagen. С Seat Mii, варианта VW up!, сняли бензиновый двигатель, и впредь малютку будут производить только с электрическим мотором. В компании считают, что для типично городского автомобиля дальность пробега в 260 км и 83 лошадиные силы вполне достаточно. Цена - от 20 650 евро. А если еще вычесть субсидии…
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Nissan Leaf: недооцененный чемпион
Японцы первыми разработали электромобиль для массового производства и с 2010 года выпустили уже свыше 400 тысяч машин, что сделало Nissan Leaf мировым чемпионом продаж. Однако в ФРГ, в отличие от США, Японии, Норвегии и Великобритании, эта модель особо популярной не стала, хотя и входила в Топ 10. Базовый вариант стоит сейчас от 37 000 евро, Leaf e+ с более мощной батарей - примерно 45 000.
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Hyundai Kona Elektro: компактный SUV
Южнокорейский концерн называет эту выпускаемую с 2018 года модель "первым полностью электрическим компактным SUV в Европе". На станциях быстрой зарядки вариант Kona Elektro Trend с двигателем мощностью 150 кВт (204 лошадиные силы) заряжается меньше, чем за час, а дальность пробега составляет при идеальных условиях до 449 км. Цена - от 42 000 евро, базовый вариант примерно на 8 000 дешевле.
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Audi e-tron: настоящий внедорожник
Свой первый электрический SUV дочка концерна Volkswagen выпустила в 2019 году для привычного ей премиум-сегмента - и сразу попала в ФРГ в Топ 10 среди электромобилей. Полноприводный Audi e-tron 50 quattro с двумя моторами стоит в Германии от 69 000 евро, включая 19% НДС, а 55 quattro мощностью 300 кВт и дальностью пробега до 430 км - от 81 000. Хотя часть можно вернуть с помощью субсидий.
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Mercedes EQC: батарейный "Мерседес"
Концерн Daimler выбрал для продвижения на рынке Германии своего первого внедорожника на электрической тяге рекламный слоган "Это "Мерседес" среди электромобилей". Его цена - от 71 000 евро, мощность - 300 кВт, дальность пробега при идеальных условиях - 470 км, максимальная скорость - 180 км в час. Полноприводный электромобиль с двумя моторами испытывали, в частности, в условиях шведской зимы.
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Porsche Taycan 4S: "уцененный" спорткар
Электромобиль за 185 000 евро? Именно столько стоит Taycan Turbo S. Осенью 2019 года его начала выпускать компания Porsche, прославившаяся спортивными автомобилями. Модель Turbo обойдется в 152 000. Чтобы несколько расширить круг потенциальных покупателей, прибавили третий вариант: Taycan 4S "всего" за 105 000. Его мощность - 390 кВт, дальность пробега - 330-400 км.
Автор: Андрей Гурков