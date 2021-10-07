 Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 09.10.2021

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Экономика

Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3?

Немецкий авторынок стоит на пороге знаковой смены лидера: самой продаваемой в Германии легковой машиной может стать американский электромобиль. Новый хит продаж и в классе "люкс".

Электромобили Tesla Model 3 покидают завод Tesla в Шанхае

Электромобили Tesla Model 3 покидают завод Tesla - пока еще в Шанхае, а не в Грюнхайде под Берлином

Разрыв составил всего 58 машин. В сентябре в Германии было зарегистрировано 6886 новых автомобилей Volkswagen Golf и 6828 электромобилей Tesla Model 3. Немецкие СМИ расценили эту статистику Федерального автотранспортного ведомства (KBA) как яркое свидетельство стремительных изменений на автомобильном рынке ФРГ и предвестника знаковой смены многолетнего лидера продаж.

Традиционный лидер продаж на немецком авторынке сдает позиции

Назревающая сенсация состоит в том, что VW Golf был не просто годами, а десятилетиями самым востребованным и в буквальном смысле слова "народным автомобилем" в Германии. Эта модель, впервые поступившая в продажу в 1974 году и представленная ныне уже восьмым поколением, даже дала название отдельной категории легковых машин: термином "гольф-класс" стали обозначать автомобили "компактного" или "нижнего среднего класса".

Презентация VW Golf 8-го поколения в октябре 2019 на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге

Презентация VW Golf 8-го поколения в октябре 2019 на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге

И вот теперь электромобиль среднего класса Tesla Model 3 фактически догнал и в ближайшие месяцы может перегнать на немецком рынке традиционного бензиново-дизельного лидера продаж. Особую символичность происходящему придает то, что "Гольфы" производят в самой Германии, а американские "Теслы" пока все импортированные: новый завод корпорации Tesla в Грюнхайде под Берлином приступит к производству лишь в конце этого или даже в начале следующего года.

Конечно, речь пока идет только о данных по месяцам. По числу зарегистрированных новых автомобилей, купленных или взятых в лизинг за первые три квартала 2021 года, VW Golf значительно опережает Tesla 3, не говоря уже о количестве машин этой модели, разъезжающих по дорогам Германии. И тем более по суммарным объемам производства: за четыре с лишним десятилетия были выпущены в общей сложности свыше 35 миллионов "Гольфов".       

VW ID.3 и VW Up в числе самых востребованных электромобилей

Однако для оценки перспектив важна не славная история, а актуальный тренд, и он очевидный. По данным KBA, у VW Golf продажи в минувшем месяце по сравнению с сентябрем 2020 года упали на 41%, а у Tesla Model 3 выросли на 146%.

Электромобиль VW ID3

Станет ли модель VW ID3 "народным электромобилем" в Германии?

Так что нет ничего удивительного в том, что гигант Volkswagen, конкурирующий с Toyota за титул крупнейшего автостроителя мира, видит в корпорации Tesla очень серьезного конкурента, а потому вместе со своими дочерними компаниями активно наращивает контрнаступление на рынке полностью электрических автомобилей (Battery Electric Vehicle, BEV).

Так, в августе в Германии лидером продаж среди BEV, сумевшим обогнать Tesla Model 3, был VW ID.3. Этот электромобиль "гольф-класса" официально запустили в производство в конце 2019 года, но в широкую продажу он реально поступил осенью 2020 года. А в июле, мае, апреле и феврале этого года самым продаваемым электромобилем на немецком рынке был другой "Фольксваген" - VW Up из класса "мини".

Porsche Taycan теснит Merсedes S-класса

Мировая премьера электромобиля Porsche Taycan в сентябре 2019 года

Мировая премьера электромобиля Porsche Taycan в Германии в сентябре 2019-го на фоне солнечной электростанции

Тем временем в классе "люкс" за лидерство борется входящая в концерн Volkswagen компания Porsche. В сентябре ей удалось добиться у себя на родине, в Германии, весьма символической победы. В наиболее дорогом и престижном сегменте автомобильного рынка, в котором до сих пор уверенно лидировала модель Merсedes S-класса с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), самым продаваемым автомобилем впервые стал выпускаемый с конца 2019 года полностью электрический Porsche Taycan.

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    Автор: Андрей Гурков


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