 Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году | Экономические новости из Германии | DW | 17.05.2021

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Экономика

Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году

Посетив стройплощадку гигафабрики Tesla под Берлином, Илон Маск выразил убежденность, что производство электромобилей стартует до конца 2021 года.

Стройплощадка гигафабрики Tesla в Грюнхайде

Стройплощадка гигафабрики Tesla в Грюнхайде

Уже в конце 2021 года гигафибрика Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство автомобилей, подтвердил глава компании Илон Маск в понедельник, 17 мая, во время посещения строительной площадки в поселке Грюнхайде. "Мы весьма неплохо продвинулись", - заявил он агентству Reuters, оценивая темпы строительства фабрики.

Визит Маска в Германию носит "технический характер" и не предусматривает встреч с политиками, подчеркнули власти Бранденбурга.

Первоначально производство планировалось начать в июле 2021 года, однако Tesla изменила заявку на строительство: теперь она включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей - наряду с единственным в Европе заводом Tesla по выпуску самих электромобилей. Поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью, ожидается задержка на несколько месяцев.

Строительство идет быстро, но пока без окончательного разрешения

В начале апреля Маск пожаловался, что даже через 16 месяцев после первоначальной заявки не было названо конкретной даты для окончательного утверждения проекта гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперед на свой страх и риск - на основе предварительных разрешений.

Впервые глава Tesla объявил о своем плане построить гигафабрику под Берлином в ноябре 2019 года. Проектная мощность завода - 500 тысяч электромобилей в год. Сооружение Gigafactory 4, начавшееся в первом квартале 2020 года, идет рекордными для современной Германии темпами. Первоначально Tesla намерена нанять 12 тысяч человек, но местные власти исходят из того, что к концу десятилетия на предприятии могут быть созданы до 40 тысяч рабочих мест.   

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    Автор: Андрей Гурков


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