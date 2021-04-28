ДТП с участием Tesla: есть ли будущее у беспилотных авто?
Смертельная авария с участием электромобиля Tesla заставила многих обратить внимание на проблему самоуправляемых машин. Появятся ли беспилотники на дорогах общего пользования - и когда?
Автомобили Tesla
Смертельное ДТП с участием электромобиля компании Tesla в американском штате Техас в очередной раз привлекло внимание общественности к проблемам рынка автономных авто. Вечером 17 апреля пятидверная машина Tesla Model S 2019 года выпуска, ехавшая на высокой скорости, врезалась в дерево к северу от Хьюстона и загорелась. Пожар не могли потушить в течение нескольких часов. Два человека, находившиеся в машине, погибли.
По данным предварительного расследования, электромобиль ехал в режиме автопилота, а место водителя было пустым. Глава Tesla Илон Маск, однако, в этом сомневается. "Данные, полученные в настоящий момент, показывают, что автопилот не был активирован", - написал Маск в Twitter.
На месте смертельного ДТП с участием Tesla в Техасе, 17 апреля
Что произошло на самом деле, покажут результаты расследования. Как бы то ни было, это далеко не первая авария с участием беспилотных автомобилей.
ДТП, впрочем,- лишь одна из причин, по которой их перспективы пока остаются туманными. Еще несколько лет назад все - начиная от такси-сервиса Uber и заканчивая автогигантом Ford - наперебой обещали, что беспилотные автомобили появятся на дорогах общего пользования к 2020-м годам. Этого, однако, так и не произошло. Сегодня производители самоуправляемых авто имеют куда более скромные амбиции.
Когда беспилотники появятся на дорогах?
Рынок беспилотных технологий устроен так же сложно, как и сами автономные авто. Поэтому с уверенностью сказать, когда автономные транспортные средства появятся на дорогах, пока никто не может.
Каждый вид транспорта требует разработки отдельной технологии беспилотного вождения
Грузовики, легковые автомобили, такси и другие виды общественного транспорта выполняют разные задачи в разных условиях, поэтому для разных видов транспорта приходится разрабатывать и разные технологии беспилотной езды.
Еще одним препятствием может стать и получение разрешения от регулирующих органов. Правила, определяющие, при каких условиях самоуправляемое авто может ездить по дорогам общего пользования, будут зависеть не только от типа транспортного средства, но и от конкретной страны или региона.
Кто производит самоуправляемые авто?
На сегодняшний день в разработке и производстве автономных авто участвует большое количество компаний - начиная от таких гигантов, как Ford и Volkswagen, и заканчивая небольшими израильскими стартапами в сфере робототехники.
Tesla Model S
В американском штате Калифорния - одном из мировых центров цифровых технологий - лицензии на тестирование беспилотников в данный момент имеют свыше 50 компаний. В машине при этом должен обязательно присутствовать водитель, который в случае необходимости мог бы взять управление на себя.
Эксперты считают, что прогрессу в этой сфере будет способствовать дальнейшая консолидация рынка беспилотников, где партнерство между IT-компаниями и промышленными предприятиями уже становится обыденным явлением.
Лидер отрасли - связанная с Google компания Waymo
Лидером отрасли в данный момент считается связанная с Google компания Waymo, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения.
Беспилотное такси Waymo
С октября 2020 года Waymo управляет парком полностью автономных такси в городе Фениксе, штат Аризона. До прибыльности, впрочем, компании еще далеко. В 2018 году Waymo объявила о своих планах закупить до 82 000 самоуправляемых авто. Однако пока в ее таксопарке по-прежнему насчитывается лишь несколько сотен беспилотников.
Ряд других компаний придерживаются той же стратегии, что и Waymo, и начинают развивать свой бизнес с местных сервисов беспилотных такси - как правило, при поддержке гигантов автопрома. Так, стартап Cruise аффилирован с General Motors и Honda, Argo - с Ford и Volkswagen, а Motional - с Hyundai.
Tesla отстает от General Motors и Ford?
Tesla Илона Маска, в свою очередь, поставляет автономные автомобили своим клиентам напрямую.
Илон Маск
Однако пока ее беспилотники у многих ассоциируются, прежде всего, со смертельными ДТП и невыполненными обещаниями.
"Tesla отстает от таких автопроизводителей, как General Motors и Ford, чьи модели оборудованы специальными системами помощи водителю, позволяющими убедиться, что тот смотрит на дорогу", - отмечает в интервью агентству Reuters специалист по тестированию автомобилей, эксперт издания Consumer Reports Джейк Фишер.
Многие беспилотные транспортные средства оснащены системой LiDAR. Это датчик, который устанавливается на крыше автомобиля и с помощью лазерного излучения определяет расстояние до окружающих объектов. Но наличие такого сенсора на крыше увеличивает сопротивление воздуха при движении машины: в результате автомобиль затрачивает больше энергии для движения вперед.
Некоторые компании, в том числе и Tesla, отказались от LiDAR в пользу более простых и дешевых камер, которые устанавливают за окнами автомобиля. Такие технологии не столь энергозатратны, как датчики LiDAR, однако критики считают, что их точность не столь высока.
Другие эксперты, впрочем, отмечают, что беспилотные технологии развиваются быстро и станут более энергоэффективными уже в ближайшем будущем. Это позволит автономным авто стать столь же экологичным видом транспорта, как и обычные электромобили без функции автопилота.
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