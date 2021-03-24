Tesla прекратила продажу электромобилей за биткоины

Американский производитель электромобилей Tesla приостановил прием биткоинов в качестве средства оплаты из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. "Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином", - пояснил свое решение глава Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Twitter вечером в среду, 12 мая.

По словам Маска, "криптовалюта - хорошая идея на многих уровнях" с "многообещающим будущим", однако компания не может позволить себе причинять вред окружающей среде. В связи с этим Tesla также не будет продавать биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью "устойчивых источников энергии", добавил бизнесмен.

На фоне сообщения Tesla стоимость биткоина упала более чем на 15 процентов до $46,2 тыс., следует из данных портала CoinDesk. К 3:45 мск курс поднялся до $50 тыс. за монету. В 8:15 по московскому времени, по данным Coinmarketcap, за один биткоин на биржах предлагали 50 848 долларов, что на 11,43% ниже, чем днем ранее.

Новый обвал биткоина произошел на фоне уже заметно снижающегося курса этой и других криптовалют из-за резкой критики по поводу высокого расхода энергии для майнинга - процесса добычи электронных денег, криптовалюты, при помощи вычислений на специальных компьютерах, которые объединены сетью, блокчейном.

Продажа за биткоины

Tesla разрешила продажу электромобилей за биткоины 24 марта. Такой способ оплаты стал доступным лишь для клиентов в США, в других странах его планировалось ввести позднее в этом году. Маск отмечал, что компания не будет конвертировать полученную криптовалюту в фиатные деньги.

В начале февраля Tesla купила биткоины на $1,5 млрд. Компания заявила, что вложила средства в эту криптовалюту ради "большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств". Позднее Маск назвал это решение безрассудством. По его словам, действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин - "попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах".

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