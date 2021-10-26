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Фото: Dado Ruvic/REUTERS
Фото: Dado Ruvic/REUTERS
Биткоин
Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) - децентрализованная цифровая валюта.
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Контекст
Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию
Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию
После избрания Трампа президентом США биткоин бьет рекорды. Трамп пообещал не вводить регулирование цифровых валют.
Цифровые технологии
13.11.2024
13 ноября 2024 г.
Как криптовалюты подпитывали нападение ХАМАС на Израиль
Как криптовалюты подпитывали нападение ХАМАС на Израиль
Закрытие цифровых кошельков, связанных с ХАМАС, привлекло внимание к криптовалютам после атаки группировки на Израиль.
Цифровые технологии
17.10.2023
17 октября 2023 г.
Как хакеры участвуют в войне РФ и Украины и при чем тут ФРГ
Как хакеры участвуют в войне РФ и Украины и при чем тут ФРГ
Война России против Украины ведется и в цифровом формате. По мнению спецслужб ФРГ, Германия тоже находится под ударом.
Политика
11.05.2022
11 мая 2022 г.
Twitter без ограничений: как изменит платформу Илон Маск?
Twitter без ограничений: как изменит платформу Илон Маск?
Обещания Маска сделать Twitter местом безграничной свободы слова вызывают опасения у некоторых наблюдателей и экспертов.
Общество
27.04.2022
27 апреля 2022 г.
Почему в России хотят запретить криптовалюты
Почему в России хотят запретить криптовалюты
В Минфине РФ поспорили с предложением Центробанка запретить оборот и майнинг криптовалют в России.
Политика
25.01.2022
25 января 2022 г.
Кому биткоины? Как власти в ФРГ заработали миллионы
Кому биткоины? Как власти в ФРГ заработали миллионы
Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже биткоинов.
Цифровые технологии
26.10.2021
26 октября 2021 г.
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Всего публикаций: 82
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