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Фото: Dado Ruvic/REUTERSФото: Dado Ruvic/REUTERS

Биткоин

Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) - децентрализованная цифровая валюта.

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Контекст

Дональд Трамп выступает на конференции по криптовалютам, 27 июля 2024 года

Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию

Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию

После избрания Трампа президентом США биткоин бьет рекорды. Трамп пообещал не вводить регулирование цифровых валют.
Цифровые технологии13 ноября 2024 г.
Компьютер и смартфон, на котором открыто мобильное приложение Binance

Как криптовалюты подпитывали нападение ХАМАС на Израиль

Как криптовалюты подпитывали нападение ХАМАС на Израиль

Закрытие цифровых кошельков, связанных с ХАМАС, привлекло внимание к криптовалютам после атаки группировки на Израиль.
Цифровые технологии17 октября 2023 г.
Хакер за компьютером

Как хакеры участвуют в войне РФ и Украины и при чем тут ФРГ

Как хакеры участвуют в войне РФ и Украины и при чем тут ФРГ

Война России против Украины ведется и в цифровом формате. По мнению спецслужб ФРГ, Германия тоже находится под ударом.
Политика11 мая 2022 г.
Страница Илона Маска в Twitter

Twitter без ограничений: как изменит платформу Илон Маск?

Twitter без ограничений: как изменит платформу Илон Маск?

Обещания Маска сделать Twitter местом безграничной свободы слова вызывают опасения у некоторых наблюдателей и экспертов.
Общество27 апреля 2022 г.
Несколько видов криптовалюты

Почему в России хотят запретить криптовалюты

Почему в России хотят запретить криптовалюты

В Минфине РФ поспорили с предложением Центробанка запретить оборот и майнинг криптовалют в России.
Политика25 января 2022 г.
Биткоин на ладони у человека

Кому биткоины? Как власти в ФРГ заработали миллионы

Кому биткоины? Как власти в ФРГ заработали миллионы

Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже биткоинов.
Цифровые технологии26 октября 2021 г.
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