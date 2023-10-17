Как криптовалюты подпитывали нападение ХАМАС на Израиль

Закрытие криптовалютных счетов, связанных с ХАМАС, привлекло внимание к цифровым валютам после нападения группировки на Израиль. Как они используются для обхода законов и санкций - у DW.

Израиль считается одной из девяти мировых ядерных держав (официально не подтверждая и не опровергая наличие у него ЯО. - Ред.), это страна обладает одной из самых современных систем ПВО в мире. Но 7 октября ХАМАС - исламистская группировка, де-факто правящая в Газе и признанная ЕС, США, Германией и другими государствами террористической организацией, - сумела пробить эту оборону, выпустив более 2000 ракет по Израилю с территории сектора Газа.

Как радикальные исламисты смогли собрать средства для столь изощренной и масштабной атаки на одну из самых хорошо подготовленных армий мира? По мнению аналитиков, существенную роль в этом сыграли криптовалюты.

Миллионы в криптовалютах для ХАМАС

ХАМАС находится под западными санкциями и, как и другие признанные террористическими организациями, не может пользоваться международной банковской системой. Глобальные меры по борьбе с финансированием терроризма направлены на пресечение любых попыток этой группировки собрать средства. Однако, по имеющимся данным, в годы, предшествовавшие последней жестокой атаке на Израиль, радикальные исламисты получали значительный объем финансирования в виде криптовалют.

ХАМАС и его военное крыло, боевики которого на фото, признаны на Западе террористическими организациями Фото: Majdi Fathi/APA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance

По данным криптоаналитической и разрабатывающей программное обеспечение компании BitOK, которая базируется в Тель-Авиве, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС получила таким образом 41 млн евро. "Палестинский исламский джихад" (PIJ), боевики которого присоединились к ХАМАС при осуществлении теракта, - еще 93 млн долларов в криптовалютах, выяснили в лондонской компании Elliptic, занимающейся криптоисследованиями.

По оценке Elliptic, "Бригадам "Аль-Кассам", военному крылу ХАМАС, также поступили переводы на миллионы долларов в криптовалютах - в биткоинах, стейблкоинах Tether и других криптоактивах, включая Dogecoin (популярную у Илона Маска криптовалюту, которая изначально была придумана в шутку). Elliptic выяснил, что некоторые из этих радикальных группировок даже занимаются майнингом криптовалют, что позволяет им зарабатывать больше денег на базовом обслуживании криптовалютных сетей.

Криптовалюты позволяют спонсорам ХАМАС обходить санкции

В период правления ХАМАС сектор Газа оказался в жесткой экономической блокаде. Контакты с соседними Израилем и Египтом ограничивают перемещение товаров и людей. Но даже в условиях таких ограничений американский журнал Forbes в 2014 году называл ХАМАС одной из самых богатых террористических группировок в мире, годовой оборот которой оценивал в 1 млрд долл.

Эта сумма складывалась из налогов и сборов, а также финансовой помощи и пожертвований. Значительная часть финансирования для ХАМАС поступает от палестинцев-эмигрантов и от частных доноров из стран Персидского залива.

Иран считается одним из самых известных спонсоров ХАМАС. По данным Госдепартамента США, Тегеран выделяет ХАМАС и другим палестинским террористическим группировкам финансирование в размере около 100 млн долларов в год. Деньги ХАМАС дают также Катар и Турция. Благодаря криптовалютам сторонникам ХАМАС в регионах, где к ней относятся враждебно, стало проще обходить санкции. Еще в 2019 году "Бригады "Аль-Кассам" просили сторонников на своем канале в Telegram отправлять ей биткоины в качестве пожертвований.

"Реальность джихада заключается в расходовании сил и энергии, а деньги - это основа войны", - писала ХАМАС в своем сообщении, указывая адрес электронного кошелька, на который в том году поступило около 30 тыс. долларов в биткоинах.

Сомнительныве платежи в фокусе внимания властей

Однако в апреле 2023 года террористическая палестинская группировка заявила, что прекращает сбор средств в биткоинах. Это было связано с "удвоением враждебных усилий против всех, кто пытается поддержать сопротивление через эту валюту", отмечалось в посте ХАМАС в Telegram. Криптовалюты - пока еще далеко не самый крупный источник финансирования терроризма, однако все большее внимание уделяется перекрытию этого канала для ХАМАС.

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto/picture alliance

После нападения на страну 7 октября израильские власти объявили о замораживании нескольких криптовалютных счетов, связанных с ХАМАС, заявив, что террористическая группировка организовала очередной призыв к сбору средств в соцсетях. "Киберподразделение полиции и министерство обороны немедленно приняли меры по обнаружению и замораживанию этих счетов при содействии криптовалютной биржи Binance с целью перенаправления средств в госказну", - отмечалось в заявлении полиции Израиля.

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. Несмотря на то, что биржа сотрудничает с израильскими властями, сама она находится под пристальным вниманием из-за косвенной, но значительной роли, которую, как считают эксперты, играет в финансировании терроризма. По данным Wall Street Journal, в последние годы американские власти пытались конфисковать криптовалюту, хранящуюся на десятках связанных с ХАМАС счетов Binance. Минюст США также ведет расследование в отношении криптобиржи в связи с ее неспособностью предотвратить отмывание денег.

Расследование в отношении Binance выявило преступную деятельность

Внутренняя корреспонденция Binance, обнародованная в ходе судебного разбирательства, свидетельствует о том, что, хотя криптобиржа, возможно, и не ищет клиентов-преступников, она знает о существовании такой клиентской базы и относится к ней терпимо.

В одной из переписок с сотрудниками бывший руководитель службы контроля за соблюдением законодательства Сэмюэл Лим отметил, что террористы обычно отправляют небольшие суммы, поскольку крупные переводы представляют собой отмывание денег. "Вы не можете купить АК-47 за 600 долларов", - написал его коллега. Binance не ответила на просьбу DW о комментарии.

Элизабет Уоррен Фото: Charles Krupa/AP Photo/picture alliance

По оценкам ООН, на криптовалюты приходится 20% финансирования терроризма в мире. Недавний арест счетов ХАМАС привел к повышению внимания к криптовалютам. Они, по мнению аналитиков, являются идеальным инструментом финансирования для преступников, поскольку такие платежи трудно отследить и они могут обходить установленные финансовые правила.

"Внушает беспокойство и должно стать тревожным сигналом для законодателей и регулирующих органов то, что электронные кошельки, связанные с ХАМАС, получили миллионы долларов в криптовалютах, - написала в X (ранее Twitter) американский сенатор Элизабет Уоррен. - Криптовалюты - это не совсем секретное финансовое оружие, обеспечивающее финансирование таких террористических организаций, как ХАМАС, китайских сетей по производству фентанила и ракетную программу Северной Кореи".

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