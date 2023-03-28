В США подан иск против крупнейшей криптобиржи Binance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао. Как указано в пресс-релизе CFTC , обнародованном в понедельник, 27 марта, причиной стало многократное нарушение закона о товарных биржах, а также правил регулятора.

Как следует из иска, биржа Binance предлагала гражданам США торговлю деривативами с июля 2019 года, но ее программа по соблюдению требований законодательства была неэффективной. Более того, компания давала указания своим сотрудникам и клиентам обходить меры контроля ради максимизации корпоративной прибыли, говорится далее в документе.

Американский регулятор: Binance не противостоял отмыванию денег

По данным CFTC, в течение большей части рассматриваемого периода Binance перед началом торговли на платформе не требовала от своих клиентов информации, удостоверяющей их личности, хотя торговцы фьючерсами по закону обязаны собирать такую информацию. Кроме того, Binance, по данным CFTC, не внедрила основные процедуры контроля соответствия законодательству, разработанные для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег.

Утверждается, что Binance также инструктировала своих американских клиентов, в первую очередь из VIP-сектора, на тему того, как избежать соблюдения законодательства. "На протяжении многих лет компания Binance знала, что нарушает правила CFTC, и активно работала над тем, чтобы сохранить денежные потоки и избежать соблюдения законодательства. Это должно стать предупреждением для всех представителей мира цифровых активов, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от соблюдения американского законодательства", - заявил в связи с поданным иском председатель CFTC Ростин Бенам.

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