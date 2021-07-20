Еврокомиссия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во вторник, 20 июля, исполнительный орган ЕС предложил ввести предельно допустимую границу наличных платежей, ограничить использование криптовалют, а также создать новое управление по борьбе с отмыванием денег.
В будущем в ЕС можно будет оплачивать наличными счета не выше 10 тысяч евро, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. При этом планируется сделать исключение для сделок между частными лицами или людьми, у которых нет банковского счета. По данным ЕК, две трети стран ЕС, в отличие от Германии и Австрии, уже ввели верхнюю границу допустимых наличных платежей.
Кроме того, ведомство предложило ужесточить правила использования биткоинов и других криптовалют. В частности, сделки с их использованием должны быть полностью прозрачными, а анонимные электронные кошельки должны быть полностью запрещены в ЕС, говорится далее. Тем самым предполагается предотвратить возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма.
Создание ведомства по борьбе с отмыванием денег
Центральной частью законодательной инициативы Еврокомиссии является создание нового управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Его задачей будет координация действий для обеспечения корректного и последовательного соблюдения законодательства ЕС в данной сфере, а также помощь органам финансовой разведки при выявлении нелегальных международных финансовых потоков, указывается далее.
В частности, управление будет следить за работой "наиболее сомнительных финансовых учреждений в странах ЕС. По планам, в новом управлении будут работать около 250 человек, оно будет учреждено в 2023 году и начнет работу в 2024-м.
Пакет законодательных инициатив Еврокомиссии поступит на рассмотрение Европарламента и стран ЕС. В Европарламенте приветствовали предложения, назвав их "давно назревшим шагом в правильном направлении". "Эффективность борьбы с отмыванием денег в ЕС страдает от неунифицированного законодательства и недостаточного исполнения", - заявил далее эксперт по экономической политике консервативной фракции ЕНП Европарламента Маркус Фербер (Markus Ferber).
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Подкупные судьи
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..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
Автор: Александра Елкина