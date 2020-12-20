Прокуратура Кобленца расследует дело об отмывании денег. Фигурант - экс-зять премьера РФ?

Прокуратура немецкого города Кобленца в ответ на запрос DW о расследовании по подозрению в отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова в понедельник, 21 декабря, подтвердила, что с 2013 года ведомство действительно ведет предварительное производство в отношении девяти обвиняемых в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса Германии (отмывание денег).

Прокуратура Кобленца - DW

Глава пресс-службы прокуратуры Рольф Виссен (Rolf Wissen) отметил, что в связи с этим делом "компетентным российским органам" в 2014 и 2015 годах были направлены два запроса об оказании взаимной правовой помощи. Ответы от российских властей прокуратура Кобленца получила в 2015 и 2016 годах. По словам Виссена, в рамках этого расследования следствие также обращалось с запросом о предоставлении правовой помощи к коллегам в Швейцарии.

Рольф Виссен добавил, что более подробной информации о конкретных обвинениях, периоде совершения преступления и предварительных результатах следствия в данный момент он сообщить не может, "поскольку это поставило бы под угрозу ход и цель расследования". Представитель прокуратуры Кобленца также отказался разглашать личные данные тех, кто вовлечен в расследование, - "в особенности, подозреваемых", подчеркнул он, сославшись на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

Подробную информацию о том, что Александр Удодов является бывшим зятем премьер-министра России Михаила Мишустина и о том, в чем его обвиняют, DW нашла в других источниках.

Экс-зять российского премьера связан с крупнейшим хищением НДС в РФ?

О том, что Александр Удодов, муж сестры премьер-министра РФ и бывшего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина, причастен к одной из крупнейших налоговых махинаций в России, написали 16 декабря "Открытые медиа". Примечательно, что спустя два дня после того, как в "Открытых медиа" было опубликовано расследование об Удодове, бизнесмен сообщил, что он больше не является зятем российского премьера.

Заявление о разводе с сестрой Михаила Мишустина Натальей Стениной было подано в органы ЗАГС Москвы еще в середине ноября, заявил Удодов. 18 декабря брак был расторгнут - по обоюдному согласию, добавил он. Как отметило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Удодова, все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон.

В расследовании "Открытых медиа" шла речь о так называемом деле Сергея Данилочкина о незаконном возмещении НДС. Российская прокуратура

возбудила дело в отношении Данилочкина еще в 2010 году: по версии следствия, в 2009-2010 годах через аудиторскую фирму Данилочкина "Волтер Волс" были поданы декларации от имени 11 подставных фирм, и таким образом было похищено из бюджета 5,2 миллиарда рублей. Удодов проходил свидетелем по этому делу, однако оснований для привлечения его к ответственности не нашлось, сообщила Генпрокуратура РФ в 2015 году на запрос прокуратуры немецкого Кобленца.

Логистическая компания Александра Удодова VG Cargo находится в аэропорту Франкфурт-Хан

Об уголовном деле в отношении Александра Удодова и его немецкой логистической компании VG Cargo, которое правоохранительные органы Германии ведут с 2013 года, впервые написала швейцарская газета Tages-Anzeiger в марте 2020 года. Доступ к публикации возможен только по подписке, однако DW удалось ознакомиться с ней. Немецкая прокуратура, по данным издания, предполагает, что в 2012 году через счета VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Сумму аферы, как пишет Tages-Anzeiger, следствие оценило в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

В ходе расследования была обнаружена связь VG Cargo с компаниями Удодова в Швейцарии, и немецкие правоохранительные органы направили запрос в соседнюю страну. Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 фирмы, аффилированной с Удодовым, однако некоторые из них подали в суд. Разбирательство длилось несколько лет - наконец, в 2018 году Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил жалобы, в своем решении назвав фирмы "офшорными", и документация была передана прокуратуре Кобленца. "Открытые медиа", в свою очередь, отмечают, что аферу Данилочкина с НДС немецкие правоохранительные органы сочли "предикатным преступлением", то есть, предшествующим отмыванию, и, в отличие от российской прокуратуры, возбудили дело непосредственно против Удодова.

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