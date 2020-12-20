 Прокуратура Кобленца расследует дело об отмывании денег. Фигурант - экс-зять премьера РФ? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.12.2020

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Германия

Прокуратура Кобленца расследует дело об отмывании денег. Фигурант - экс-зять премьера РФ?

Прокуратура Кобленца сообщила DW, что расследование об отмывании денег ведется с 2013 года и что ведомство обращалось с помощью к РФ. Один из подозреваемых - зять Михаила Мишустина, пишут "Открытые медиа".

Символ коррупции

Прокуратура немецкого города Кобленца в ответ на запрос DW о расследовании по подозрению в отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова в понедельник, 21 декабря, подтвердила, что с 2013 года ведомство действительно ведет предварительное производство в отношении девяти обвиняемых в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса Германии (отмывание денег).

Прокуратура Кобленца - DW

Глава пресс-службы прокуратуры Рольф Виссен (Rolf Wissen) отметил, что в связи с этим делом "компетентным российским органам" в 2014 и 2015 годах были направлены два запроса об оказании взаимной правовой помощи. Ответы от российских властей прокуратура Кобленца получила в 2015 и 2016 годах. По словам Виссена, в рамках этого расследования следствие также обращалось с запросом о предоставлении правовой помощи к коллегам в Швейцарии.

Рольф Виссен добавил, что более подробной информации о конкретных обвинениях, периоде совершения преступления и предварительных результатах следствия в данный момент он сообщить не может, "поскольку это поставило бы под угрозу ход и цель расследования". Представитель прокуратуры Кобленца также отказался разглашать личные данные тех, кто вовлечен в расследование, - "в особенности, подозреваемых", подчеркнул он, сославшись на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

Подробную информацию о том, что Александр Удодов является бывшим зятем премьер-министра России Михаила Мишустина и о том, в чем его обвиняют, DW нашла в других источниках.

Экс-зять российского премьера связан с крупнейшим хищением НДС в РФ?

О том, что Александр Удодов, муж сестры премьер-министра РФ и бывшего главы Федеральной налоговой службы (ФНС)  Михаила Мишустина, причастен к одной из крупнейших налоговых махинаций в России, написали 16 декабря "Открытые медиа". Примечательно, что спустя два дня после того, как в "Открытых медиа" было опубликовано расследование об Удодове, бизнесмен сообщил, что он больше не является зятем российского премьера.

Заявление о разводе с сестрой Михаила Мишустина Натальей Стениной было подано в органы ЗАГС Москвы еще в середине ноября, заявил Удодов. 18 декабря брак был расторгнут - по обоюдному согласию, добавил он. Как отметило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Удодова, все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон.

В расследовании "Открытых медиа" шла речь о так называемом деле Сергея Данилочкина о незаконном возмещении НДС. Российская прокуратура

возбудила дело в отношении Данилочкина еще в 2010 году: по версии следствия, в 2009-2010 годах через аудиторскую фирму Данилочкина "Волтер Волс" были поданы декларации от имени 11 подставных фирм, и таким образом было похищено из бюджета 5,2 миллиарда рублей. Удодов проходил свидетелем по этому делу, однако оснований для привлечения его к ответственности не нашлось, сообщила Генпрокуратура РФ в 2015 году на запрос прокуратуры немецкого Кобленца.

Аэропорт Франкфурт-Хан

Логистическая компания Александра Удодова VG Cargo находится в аэропорту Франкфурт-Хан

Об уголовном деле в отношении Александра Удодова и его немецкой логистической компании VG Cargo, которое правоохранительные органы Германии ведут с 2013 года, впервые написала швейцарская газета Tages-Anzeiger  в марте 2020 года. Доступ к публикации возможен только по подписке, однако DW удалось ознакомиться с ней. Немецкая прокуратура, по данным издания, предполагает, что в 2012 году через счета VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Сумму аферы, как пишет Tages-Anzeiger, следствие оценило в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

В ходе расследования была обнаружена связь VG Cargo с компаниями Удодова в Швейцарии, и немецкие правоохранительные органы направили запрос в соседнюю страну. Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 фирмы, аффилированной с Удодовым, однако некоторые из них подали в суд. Разбирательство длилось несколько лет - наконец, в 2018 году Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил жалобы, в своем решении назвав фирмы "офшорными", и документация была передана прокуратуре Кобленца. "Открытые медиа", в свою очередь, отмечают, что аферу Данилочкина с НДС немецкие правоохранительные органы сочли "предикатным преступлением", то есть, предшествующим отмыванию, и, в отличие от российской прокуратуры, возбудили дело непосредственно против Удодова.

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    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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